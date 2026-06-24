Dostál (Stačilo): Tak tepny prý na 100 %

24.06.2026 14:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chystaným novotám ve zdravotnictví.

Dostál (Stačilo): Tak tepny prý na 100 %
Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

Tak tepny prý na 100 % OK. Dnes jsem se v českém Senátu zúčastnil akce Den zdraví, pod záštitou pana předsedy Výboru pro zdravotnictví, senátora MUDr. Tomáše Fialy. Tak jsem se rovnou nechal i otestovat. A nečekaným "bonusem za prevenci" byl nádherný výhled z vyšetřovacího lůžka na stropní malby v reprezentačním sále Senátu, kam jsem sice kvůli zdravotnické legislativě chodil dvacet let, ale nikdy se nenaskytla příležitost prohlédnout si strop vleže.

S panem senátorem, který je též dlouhodobým ředitelem strakonické nemocnice, jsme probírali i to, co se na nás chystá "z Evropy" - předpisy o nákupu kriticky důležitých léčiv, o zdravotnickém AI, o zdravotnickém datovém prostoru ("health dataspace")... To posledně jmenované by mělo lidem přinést možnost podívat se na svou zdravotnickou dokumentaci, případně ji i snadno nechat sdílet, napříč nemocnicemi a ordinacemi nejen v ČR, ale i jinde v EU. To je velice praktické například při cestování, nebo u vážnějších chorob či zranění, kde si pacient žádá konzultaci, a není důvod, aby v 21. století běhal s papíry od čerta k ďáblu, jak kdyby byl pošťák. Zrovna toto už jsme dávno měli mít, do nejrůznějších projektů od IZIP přes e-recepty po národní registry ÚZIS za posledních dvacet let vyhučely miliardy, ale pořád jsme nedosáhli stavu, že by to pacient měl vše pohromadě snadno a v případě potřeby z domova.

Lidé od zdravotnických přístrojů si zase postěžovali na přebujelou legislativu jejich povolování ("MDR"), která po nich chce tisíce stránek papírů, ale to, kvůli čemu se to kontroluje, tedy bezpečí pacienta, v tom tvoří jen nepatrný zlomek.

Tyto všechny výzvy a nedodělky jsou řešitelné, jak na úrovni legislativy, tak technicky. Nyní jsme sice v opozici, ale věřím, že jednou dosáhneme stavu, kdy budeme moci tyto záležitosti skutečně řešit z pozice moci výkonné. Něco se třeba podaří postrčit směrem k výsledkům již nyní - z mého pohledu není podstatné, zda se pod to podepíše ministr ten či onen, podstatné je, aby to bylo. 

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
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Dostál , STAČILO!

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

ČT a demonstrace

Proč by se zaměstnanci ČT nemohli demonstrovat? Není právo demonstrovat dáno Ústavou, která platí pro každého? A co, že je demonstrace proti rozhodnutí zvolených politiků. To se jako nesmí? A můžete uvést konkrétní příklady, kdy jsou na Déčku vysílány zkreslené informace? My teda Déčko máme zrovna m...

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14:01 Dostál (Stačilo): Tak tepny prý na 100 %

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chystaným novotám ve zdravotnictví.