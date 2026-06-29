DIAMO: Druhá etapa sanace v Hustopečích nad Bečvou

29.06.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Intenzivně připravujeme spuštění druhé etapy sanačních prací. V těchto dnech vrcholí výběrové řízení na firmu, která projekt zrealizuje.

DIAMO: Druhá etapa sanace v Hustopečích nad Bečvou
Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

Na samotném místě kontaminace je situace stabilní, dál se čistí podzemní vody a úspěšně pokračují také jednání o dotčených pozemcích. Kdo zakázku získá a jaké budou finanční náklady, v tuto chvíli ještě není stoprocentně jasné. Vše ukáže až konec výběrového řízení.

„Zájemce o zakázku jsme v pondělí 23. června vzali přímo do terénu. Chtěli jsme, aby si místo osobně prohlédli a přesně věděli, do čeho s námi jdou,“ vysvětluje František Toman, náměstek pro ekologii a sanaci. Nabídky firem chceme vyhodnotit na přelomu července a srpna. Druhá etapa pak plynule naváže na dosavadní práce a začít by měla 1. září 2026.

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„Lidé v okolí nemusí mít obavy. Situace na místě je už několik měsíců stabilní a pod kontrolou. Využíváme speciální filtry s aktivním uhlím, chemickou oxidaci i biologickou sanaci přímo v podzemním prostředí. Zároveň průběžně monitorujeme kvalitu podzemních vod,“ říká Pavel Vostarek, vedoucí odboru ekologie.

Aby mohla druhá etapa začít, potřebujeme mít smluvně zajištěny dotčené pozemky. Většina vlastníků reaguje velmi vstřícně a jednání jsou konstruktivní. K 19. červnu 2026 máme uzavřené smlouvy nebo získané souhlasy přibližně u poloviny dotčené plochy. U dalších 21 % pozemků máme od vlastníků příslib podpisu a připravujeme smlouvy.Přibližně u stejného podílu jednáme o směně nebo odkoupení. V jednom případě zatím není možné jednání dokončit kvůli probíhajícímu dědickému řízení. Zbývajících osm procent tvoří převážně pozemky ve spoluvlastnictví, kde čekáme na souhlas všech spoluvlastníků.

DIAMO zároveň jedná se Státním pozemkovým úřadem, aby získalo další pozemky, které pak může lidem nabídnout výměnou. Naším cílem je mít co nejvíce majetkoprávních vztahů vypořádaných ještě před zahájením druhé etapy sanace.

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kraj Olomoucký , sanace , Diamo , TZ , výběrové říení

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