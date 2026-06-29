Policie ČR: Rekordmanka nadýchala neuvěřitelných 3,35 promile

29.06.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Pražští policisté se v rámci akce „Alkohol, drogy a mládež“ zaměřili na kontrolu dodržování zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 18 let. Souběžně s ní proběhla i akce zaměřená na cizince.

Policie ČR: Rekordmanka nadýchala neuvěřitelných 3,35 promile
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Akce probíhala ve čtvrtek a v pátek a zúčastnilo se jí několik desítek pražských policistů. V jejím průběhu zkontrolovali několik desítek restaurací, barů i městských parků, kde se zdržují mladiství. Celkem zkontrolovali kolem tisíce osob, přičemž u pětačtyřiceti mladistvých zjistili, že jsou pod vlivem alkoholu.

Nejmladší hříšnicí byla třináctiletá dívka, která nadýchala 0,5 ‰ alkoholu. Nejvyšší naměřenou hodnotu měla dívka na Chaplinovo náměstí, u níž přístroj ukázal neuvěřitelných 3,35 ‰ alkoholu. Ve všech případech byli vyrozuměni rodiče nezletilých a současně byl informován orgán sociálně-právní ochrany dětí.

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Ve čtyřech případech policisté odhalili prodejce alkoholu mladistvým, kteří jsou v současné době podezřelý ze spáchání trestného činu podání alkoholu dítěti. Policisté udělili také několik desítek pokut za přestupky, kdy někdo prodal nebo podal dítětí alkohol, dále na úseku veřejného pořádku nebo za požívání alkoholu, kde je to vyhláškou zakázáno. Policisté vypátrali i tři osoby v celostátním pátrání.

Akce proběhla ve spolupráci s pracovníky Celní správy, Hygienické stanice hlavního města Prahy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a České obchodní inspekce.

Souběžně s ADAMem proběhla v pátek také policejní akce TERA, v režii pražské cizinecké policie. Několikahodinová akce se uskutečnila v lokalitě Smíchov, Anděl, Václavské náměstí a ve stanici metra Můstek. Policisté se zaměřili především na nelegální migraci a kontrolu cizinců na území České republiky, zda dodržují pobytový režim.

Během několika hodin zkontrolovali přibližně 200 osob, z toho 125 cizinců. Osmi cizincům uložili příkaz na místě v celkové výši 10 tisíc korun za porušení zákona o pobytu cizinců na území České republiky a odhalili tři cizince, kteří se na našem území zdržovali neoprávněně. Kromě toho řešili pět osob za držení omamných a psychotropních látek.

Akce se zúčastnili i kolegové z Celní Správy.

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alkohol , cizinci , kraj Praha , mládež , Policie ČR , TZ

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