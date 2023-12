Dostál (Stačilo!): Fiala si z VZP udělal kasičku pro řešení svých politických problémů

reklama

Vážení sledující,

„v přímém přenosu" jsem komentoval na TV Prima tiskovku premiéra Fialy a ministra Válka se zdravotníky (video níže). Takový koncentrát diletanství se hned tak nevidí. Stručně:

Jde jen o odklad krize za cenu 10mld.

Smysl zdr. pojišťoven zabit, rozpočty přiděluje politik

Válkem představen „reformní" zákon bude legrační

Podrobněji:

Padlo několik tabu. Předně tvrzení, že premiér nejedná pod tlakem, jak říkal jiným stávkujícím. Právě naopak, jedná výhradně pod tlakem. Další odboráři, ze školství či z průmyslu, to již příště budou vědět.

Také se stalo zjevným, že už nemáme systém zdravotního pojištění, kde pojišťovny nakupují péči, ale státní systém, kde se špitálům přidělují rozpočty, jak za časů OÚNZů, jen chaoticky a bez odpovědnosti. Fiala si z VZP udělal kasičku pro řešení svých politických problémů, mimochodem vyvolaných jeho vlastními poslanci, jejichž přílepek o přesčasech byl rozbuškou celého protestu.

A dále, ostatní zdravotníci, praktici, ambulantní specialisté, lékárníci či sestry v domácí péči, kteří nepracují v nemocnicích, veskrze ani nejsou zaměstnanci pod mzdou a nedostanou tedy nic, už napříště vědí jak na to. Proč se účastnit dohodovacích řízení o úhradách s pojišťovnami, přijímat kompromisy? Sjednat úhrady rok 2025 bude peklo, pokud se i ostatní zdravotnické segmenty poučí, přestanou pojišťovny šanovat, nedohodnou se na ničem a radši přitlačí na Fialu.

Mimochodem, nechci čtenáře nudit účetními předpisy, vždyť jde jen o jejich miliardy... Ale pokud VZP vyplatí peníze na mzdy v nemocnicích z provozního fondu, který k tomu dle zákona a „fondové" vyhlášky neslouží a nedostanou to pod zdravotně pojistný plán, mělo by nad ní vykonat Stanjurovo MFČR spolu s Válkovým MZČR kontrolu a případně ustanovit nucenou správu; tipněme si, zda si na to některý úředník troufne. Na druhou stranu, pokud Fiala nakládá s penězi VZP jak se mu zlíbí, čím se to od nucené správy liší?

Konečně, Válek na tiskovce představil reformní novelu zákona, který prý bude řešit vše již systémově. Řekl například, že ten zákon umožní hradit přeshraniční péči. Jen škoda že toto už platí od našeho vstupu do EU a v zákoně to výslovně je pod §§ 14-14c od roku 2014, což by i Válek mohl vědět, nebo se zeptat spolustraníka Leoše Hegera, ze nějž se to tam napsalo. Pokud je i zbytek reformy takto kvalitní, máme se na co těšit.

