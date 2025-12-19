Dostál (Stačilo!): Koalice ochotných ať si platí, ale nás z toho vynechte

19.12.2025 15:14 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výsledek jednání premiéra Babiše o půjčce Ukrajině

Dostál (Stačilo!): Koalice ochotných ať si platí, ale nás z toho vynechte
Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

EU summit k Ukrajině: "Koalice ochotných ať si platí, ale nás z toho vynechte"

  • Belgie to ustála, zmrazené fondy se (zatím) neukradnou
  • EU pošle Zelenskému společnou půjčku 24 zemí ve výši 90 mld EUR (reálně dar)
  • Česko, Slovensko, Maďarsko ale nepřispějí, za půjčku nebudou ručit.

V mezích možností dobré - tedy pro novou neformální koalici středoevropských zemí. Takto společně dál!

Podobný výsledek jsem tipoval v "Českých zájmech v Evropě" na CNN Prima: Ať si platí Němci, jsou velcí a bohatí, Merze za to určitě pochválí. Proč by ale měla nést rizika malá Belgie, nebo proč by mělo posílat další miliardy Česko, které už dalo dost na statisíce uprchlíků a po Fialově pětikolce má obří díry v rozpočtu?

Babišova vláda má další "malé bezvýznamné plus", že toto ustáli, i když se jednalo do tří do rána.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dostál (Stačilo!): Zachraňujeme zlaté záchody Zelenského režimu
Dostál (Stačilo!): Pravidlo jednomyslnosti bylo de facto zrušeno
Dostál (Stačilo!): Udělejte si další Wir schaffen das. Němci to pochopí
Dostál (Stačilo!): Stejné chyby, stejné známky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dostál , EU , půjčka , Ukrajina , STAČILO!

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je správné, že Česká republika nebude ručit za další půjčku Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Co by EU měla z toho, kdyby nás zatáhla do války?

Vy tvrdíte, že se o to pokouší. Proč by to dělala? A k té mírové iniciativě Trupma. Podle vás je jeho návrh vůči Ukrajině spravedlivý? Nezohledňuje jen zájmy USA a Ruska?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Havel (TOP 09): Odvolejte ministra Macinku

16:21 Havel (TOP 09): Odvolejte ministra Macinku

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na pověření ministra Macinky k zastupování slovenským k…