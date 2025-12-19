Dostál (Stačilo!): Koalice ochotných ať si platí, ale nás z toho vynechte

EU summit k Ukrajině: "Koalice ochotných ať si platí, ale nás z toho vynechte"
- Belgie to ustála, zmrazené fondy se (zatím) neukradnou
- EU pošle Zelenskému společnou půjčku 24 zemí ve výši 90 mld EUR (reálně dar)
- Česko, Slovensko, Maďarsko ale nepřispějí, za půjčku nebudou ručit.
V mezích možností dobré - tedy pro novou neformální koalici středoevropských zemí. Takto společně dál!
Podobný výsledek jsem tipoval v "Českých zájmech v Evropě" na CNN Prima: Ať si platí Němci, jsou velcí a bohatí, Merze za to určitě pochválí. Proč by ale měla nést rizika malá Belgie, nebo proč by mělo posílat další miliardy Česko, které už dalo dost na statisíce uprchlíků a po Fialově pětikolce má obří díry v rozpočtu?
Babišova vláda má další "malé bezvýznamné plus", že toto ustáli, i když se jednalo do tří do rána.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
