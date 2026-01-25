Dostál (Stačilo!): My to nevzdáváme

26.01.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hlasování o odvolání předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen

Dostál (Stačilo!): My to nevzdáváme
Foto: XTV
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál

Ani napočtvrté se nepodařilo vyslovit nedůvěru von der Leyenové a Evropské komisi. My s Kateřinou Konečnou dodržujeme sliby a hlasujeme: ODVOLAT! Zatím jsme v menšině.

Z 21 českých poslanců osm Ursulu podpořilo a pět bylo proti. Nikdo se nezdržel a osm poslanců, ANO+Vondra, nehlasovali, ač byli veskrze v sále přítomni.

Nicméně my to nevzdáváme, v jednotlivých hlasováních se dá i z opozičních míst uspět, - jako ve věci farmářů a Mercosur.

Ursula

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dostál (Stačilo!): Kolem demonstrantů nechali proběhnout i Danuši Nerudovou. Jak kruté
Dostál (Stačilo!): Totální disrespekt k voličům
Dostál (Stačilo!): Prezidentka EP Metsola dostane k narozkám glóbus
Dostál (Stačilo!): Prezident si dělá z Ústavy trhací kalendář

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dostál , EP , odvolání , Leyenová , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla být předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen z funkce odvolána?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Bc. Matěj Gregor byl položen dotaz

Mohu vás poprosit, abyste váš komentář více rozvedl?

Dobrý den, zaujal mě vás článek, kde se zabýváte dost podstatnými problémy. Jde o tento článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Gregor-Motoriste-Pro-rodice-deti-ucitele-a-me-vrstevniky-785661. V něm píšete i toto: Osobně se budu snažit, aby se vzdělávací systém přizpůsobil...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Bolest v dolní části zad může upozorňovat na nádorBolest v dolní části zad může upozorňovat na nádor O síle ženské rozkoše rozhoduje šířka palceO síle ženské rozkoše rozhoduje šířka palce

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Amerika se stahuje. A česká politická reprezentace nese svůj díl viny

9:15 Vích (SPD): Amerika se stahuje. A česká politická reprezentace nese svůj díl viny

Nová obranná strategie USA pod vedením prezidenta Trumpa zásadně mění bezpečnostní realitu, na ktero…