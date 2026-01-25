Dostál (Stačilo!): My to nevzdáváme

Ani napočtvrté se nepodařilo vyslovit nedůvěru von der Leyenové a Evropské komisi. My s Kateřinou Konečnou dodržujeme sliby a hlasujeme: ODVOLAT! Zatím jsme v menšině.
Z 21 českých poslanců osm Ursulu podpořilo a pět bylo proti. Nikdo se nezdržel a osm poslanců, ANO+Vondra, nehlasovali, ač byli veskrze v sále přítomni.
Nicméně my to nevzdáváme, v jednotlivých hlasováních se dá i z opozičních míst uspět, - jako ve věci farmářů a Mercosur.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
