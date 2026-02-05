Fiala (ODS): Ukrajina. Nesmíme mlčet. Nesmíme dělat, že nevidíme zločiny a bezpráví

Ukrajina. Vím, že toto téma už část lidí unavuje, některé rozčiluje. Přesto nesmíme mlčet. Nesmíme dělat, že nevidíme zločiny a bezpráví, ke kterým při ruské agresi dochází. Nesmíme připustit, aby zvítězil ruský imperialismus. Protože pokud padne Ukrajina, přijde dříve či později řada i na nás. Nerezignujme, nedělejme, že nevidíme, co se několik set kilometrů od nás odehrává. To je přesně to, co by si Putin přál.
Proto děkuji Ondřeji Kundrovi a Tomáši Brolíkovi za zorganizování včerejší diskuse a všem, kteří včera přišli do Divadla Husa na provázku, za zajímavé dotazy a zájem o debatu.
