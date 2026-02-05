Fiala (ODS): Ukrajina. Nesmíme mlčet. Nesmíme dělat, že nevidíme zločiny a bezpráví

06.02.2026 8:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k válce na Ukrajině.

Fiala (ODS): Ukrajina. Nesmíme mlčet. Nesmíme dělat, že nevidíme zločiny a bezpráví
Foto: Youtube
Popisek: Premiér Petr Fiala

Ukrajina. Vím, že toto téma už část lidí unavuje, některé rozčiluje. Přesto nesmíme mlčet. Nesmíme dělat, že nevidíme zločiny a bezpráví, ke kterým při ruské agresi dochází. Nesmíme připustit, aby zvítězil ruský imperialismus. Protože pokud padne Ukrajina, přijde dříve či později řada i na nás. Nerezignujme, nedělejme, že nevidíme, co se několik set kilometrů od nás odehrává. To je přesně to, co by si Putin přál.

Proto děkuji Ondřeji Kundrovi a Tomáši Brolíkovi za zorganizování včerejší diskuse a všem, kteří včera přišli do Divadla Husa na provázku, za zajímavé dotazy a zájem o debatu.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Fiala (ODS): Tak to dopadá, když nám vládnou populisté s extremisty
Pavel prezidentem nebude, řekl Macinka a je veselo
Finsko zklamalo Ukrajinu: Ne, tohle nemůžeme
Mysleli si, že Rusové budou zatlačeni. Teď další Ukrajinci prchají

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , ODS , Ukrajina

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by si Babišova vláda vetknout Ukrajinu do čela priorit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Oto​ Klempíř byl položen dotaz

Co si myslíte o vysílání ČT?

Narážím nejen na tu reportáž o vás, ale celkově. Mimochodem, myslíte, že ta reportáž je pomsta ČT za to, že chcete zrušit poplatky? A neuvažujete třeba o nějaké žalobě kvůli reportáži? Podle mě byla dosti zaujatá a neobjektivní.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fiala (ODS): Ukrajina. Nesmíme mlčet. Nesmíme dělat, že nevidíme zločiny a bezpráví

8:02 Fiala (ODS): Ukrajina. Nesmíme mlčet. Nesmíme dělat, že nevidíme zločiny a bezpráví

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k válce na Ukrajině.