Dostál (Stačilo!): Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost

Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost!
Zdravotnické odbory už mají plné zuby Vlastimila Válka a jeho křivých úhradových vyhlášek. Občané na zdravotnictví zaplatili - ale na zdravotníky není. Jak je to možné?
Přece to všichni víme. V Motole zlodějna, jeden poradce premiéra tahal peníze pro ODS z IKEMu, dalšímu sypali do privátní kliniky. Ve zdravotní pojišťovně pro změnu Dozimetr.
Tak tohle je ta vaše "hodnotová politika", Fialo a Válku? Tady to máte v hnusných barvách SPOLU: Špitály rozkrádat, zdravotníkům neplatit, pacienty ořezávat na péči. Vážení spoluobčané, jestli tohle už nechcete, řekněte tomu už zítra a pozítří ve volbách společně s námi Stačilo!
Zdravotničtí odboráři mají recht. Jak správně uvádějí, ministr Vlastimil Válek svým návrhem úhradové vyhlášky vzkazuje:
- Nemocnicím: nezajímá mě, jak finančně dopadnete, jak si poradíte s pacienty, jaká oddělení budete muset zavřít, z čeho zaplatíte provoz a lidi.
- Zaměstnancům: nejste pro mě důležití, se zvýšením vašich platů a mezd nepočítám, nezajímá mě, že jste přetížení a uvažujete o odchodu.
- Pacientům: nezáleží mi na vašich problémech ani na tom, kdy a kde budete operovaní a zda budou nemocnice mít důvod vůbec se o vás řádně postarat.
Tak a teď mi řekněte, proč neslyšíme tu slavnou "progresivní levici" a její hlásné trubky, které na nás včera pořvávaly. Nebo kde jsou ti kdysi-protikorupční Piráti, kteří k tomuhle Válkovi na MZČR tři roky svítili. Mlčí - zapomeňte na ně. Jediný, kdo se zastane pracujících ve zdravotnictví, kdo se zastane pacientů, kdo se zastane daňových poplatníků, jsme my ze Stačilo. Ano, lokajové zlodějské oligarchie, která ovládla republiku a dlouhodobě bují ve zdravotnictví, nám za to budou nadávat a útočit na nás. Nenechte se zmást, bojí se - jdeme jim sáhnout na prachy!
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
