Dostál (Stačilo!): Prezident si dělá z Ústavy trhací kalendář

Ne Turek, ale prezident si dělá z Ústavy trhací kalendář! Jsme parlamentní demokracie, ne prezidentská! Dle Ústavy má Pavel mandát k tomu, aby kladl věnce a dobře u toho vypadal (pro což má možná kvalifikaci, teda záleží na vkusu, ale každopádně větší než pro moralizování, jakožto rozvědčík Varšavské smlouvy a o pár let později největší pravdoláskař). Ne pro to, aby za premiéra sestavoval vládu a křivil výsledky voleb! Jestli AB nepodá kompetenční žalobu, znamená to, že buď nemá odvahu a schopnosti. Nebo že je to prodané (ostuda!), ale pak je otázkou, proč u toho Motoristé mají dělat stafáž. Jejich voliči koneckonců volili především Turka, bez nějž by byl ten zbytek poloviční, a jestli s ním nechají takhle vydrbat, mohou lidi příště volit někoho jiného. A to příště možná bude dřív než za čtyři roky... Objektivně: Filip Turek není dokonalý - ale mezi hradními převlékači kabátů je i jednooký králem.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
