STAN: Evropa právě řadí vyšší rychlostní stupeň

Vznikají nové formáty spolupráce v obraně, inovacích a na kapitálových trzích. Zatímco se jádro EU (iniciativa „E6“) připravuje na zrychlení, Babišova vláda riskuje, že Česko zůstane v pomalém pruhu.
Kabinet budoucnosti, stínová vláda Starostů a nezávislých, vyzývá vládu Andreje Babiše, aby aktivně a odpovědně hájila zájmy naší země v debatě o budoucím uspořádání Evropské unie a nedopustila, aby Česká republika zůstala mimo hlavní jádro evropské spolupráce v klíčových oblastech.
Chceme, aby vláda:
- jasně deklarovala ambici Česka být součástí jádra spolupráce v oblasti obrany, inovací a konkurenceschopnosti,
- aktivně vstoupila do jednání o nových formátech spolupráce a nečekala, až budou pravidla nastavena bez nás,
- předložila Parlamentu i veřejnosti konkrétní plán, jak zabránit tomu, aby se Česká republika ocitla v „pomalejším pruhu“ nebo dokonce na krajnici evropské integrace.
