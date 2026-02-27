STAN: Evropa právě řadí vyšší rychlostní stupeň

27.02.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k novým formátům spolupráce v rámci Evropské unie

STAN: Evropa právě řadí vyšší rychlostní stupeň
Foto: STAN
Popisek: Starostové a nezávislí - logo

Vznikají nové formáty spolupráce v obraně, inovacích a na kapitálových trzích. Zatímco se jádro EU (iniciativa „E6“) připravuje na zrychlení, Babišova vláda riskuje, že Česko zůstane v pomalém pruhu.

Kabinet budoucnosti, stínová vláda Starostů a nezávislých, vyzývá vládu Andreje Babiše, aby aktivně a odpovědně hájila zájmy naší země v debatě o budoucím uspořádání Evropské unie a nedopustila, aby Česká republika zůstala mimo hlavní jádro evropské spolupráce v klíčových oblastech.

Chceme, aby vláda:

  1.  jasně deklarovala ambici Česka být součástí jádra spolupráce v oblasti obrany, inovací a konkurenceschopnosti,
  2. aktivně vstoupila do jednání o nových formátech spolupráce a nečekala, až budou pravidla nastavena bez nás,
  3. předložila Parlamentu i veřejnosti konkrétní plán, jak zabránit tomu, aby se Česká republika ocitla v „pomalejším pruhu“ nebo dokonce na krajnici evropské integrace.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

  • STAN
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rakušan (STAN): Nový ministr kryje SPD
Farský (STAN): Evropská unie nabízí světově unikátní přístup
Farský (STAN): V Česku máme regiony, které zaplatily za růst celé země
Urbanová (STAN): Vládní koalice není pevná a nezastává své vlastní hodnoty

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , STAN

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Musí se Česká republika připojit k rychlejší skupině členských zemí EU?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Markéta Šichtařová byl položen dotaz

Reklama

Jak si můžete dovolit za naše peníze zneužít pro svůj prospěch? Uvědomujete si, že jste byla zvolena proto, abyste dělala něco pro lidi a ne si točila ve sněmovně videa a dělala si osobní reklamu? Co jste pro nás udělala? A vzhledem k tomu, jaký máte plat, máte vůbec zapotřebí taková videa točit? Ne...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátorka Kovářová: Nic se se mnou nestalo a v bublině nežiji

19:05 Senátorka Kovářová: Nic se se mnou nestalo a v bublině nežiji

Reakce senátorky na nesouhlasný postoj s jejími názory, publikovaný na svém veřejném facebookovém pr…