Okamura v OVM a napětí roste

27.02.2026 18:31 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) dorazí na debatu se svými předchůdci Miroslavou Němcovou (ODS), Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a Radkem Vondráčkem (ANO) do pořadu Otázky Václava Moravce (OVM), do nějž dostal po devíti letech pozvánku. „Osobní antipatie,“ vysvětloval šéfredaktor zpravodajství a publicistiky ČT, proč se Okamura dosud neobjevoval na obrazovkách.

Okamura v OVM a napětí roste
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Okamura přijal pozvání do debatního pořadu Otázky Václava Moravce (OVM) na veřejnoprávní České televizi, která by se dle ČTK měla odehrát v neděli 8. března. 

Pozvánka pro předsedu Poslanecké sněmovny a šéfa hnutí SPD přišla až po jeho četných stížnostech, že jej veřejnoprávní televize do sledované nedělní debaty nezve. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek výtky politika potvrdil a loni v listopadu členům televizní rady řekl, že Okamura byl do OVM pozván naposledy v roce 2017. „Jsem toho názoru, že dlouhodobou nepřítomností Tomia Okamury nedocházelo k naplňování zásad vyplývajících z kodexu ČT,“ přiznal tehdy. 

O pozvánce pro Okamuru informoval s odkazem na důvěryhodný zdroj z veřejnoprávní televize web Mediář s tím, že k němu došlo až po změně hlavní dramaturgyně pořadu, jímž je Martina Riebauerová. Právě Riebauerová tak mění dosavadní přístup tvůrců pořadu, který se držel názoru, že je pouze na něm, kdo bude na obrazovky zván a kdo nikoliv.

Sám moderátor pořadu Václav Moravec vloni poskytl vyjádření serveru Aktuálně.cz, v němž tvrdil, že pořad Okamuru zvát nemusí, jelikož „ani v zákoně, ani v kodexu se sousloví ‚předseda politické strany či hnutí‘ vůbec nevyskytuje. Píše se tam o názorových a politických proudech ve společnosti a článek 6.2 zcela jasně hovoří o vyváženosti vysílání jako celku“. 

Moravcem zmiňovaný článek 6.2. Kodexu České televize, který se zaobírá vysíláním diskusí politiků v rámci demokratické soutěže politických stran a hnutí, uvádí: „Časový prostor, který je dán jednotlivým politickým stranám a hnutím, musí být ve svém celku vyvážený. Vyváženost se posuzuje zejména podle váhy jednotlivých politických stran v demokratické společnosti odvozené především z výsledků voleb do hlavních orgánů zastupitelské demokracie. Zároveň je však třeba zajistit, aby poměr mezi diskusními vystoupeními činitelů vládních stran a stran opozičních byl v souhrnu poskytnutého prostoru přibližně vyrovnaný. Česká televize také vytváří podmínky pro přiměřenou účast mimoparlamentních politických stran a hnutí v těchto diskusích.“

Vedení České televize však začalo požadovat, aby Moravcův tým ustoupil. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek v lednu slíbil, že Okamura do konce února pozvánku obdrží a pořadu se začal věnovat i šéfredaktor zpravodajství a publicistiky ČT Michal Kubal.

Mediář upozorňuje, že Kubal dříve v podcastu Mediální cirkus na Seznam Zprávách zmínil, že za rozhodnutím nezvat Okamuru nestálo „nic jiného, než osobní antipatie“. „Máme všem měřit stejným metrem, bez ohledu na to, kdo je nám sympatický,“ podotkl Kubal. Potom co se ani po několika poradách nepodařilo tým OVM přesvědčit ke změně názoru, ředitel zpravodajství ČT Petr Mrzena odvolal hlavní dramaturgyni pořadu Hanu Andělovou, kterou nahradila Riebauerová.

Řešení rozhodnutí nezvat Okamuru do OVM až po devíti letech přesunutím Andělové nedávno Kubalovi vyčítal i bývalý reportér ČT Marek Wollner. „Roky jste věděli, že Okamuru do pořadu nezvou a nikdy jsem neslyšel slovo protestu. Pokud je to porušení Kodexu, tak v BBC padají hlavy, ne poslední článek,“ komentoval reportér v ostré diskuzi s Kubalem na Facebooku rozhodnutí odvolat Andělovou.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob chystanou účast Okamury po boku Pekarové Adamové a Němcové komentoval s přáním „pevných nervů“ pro moderátora Moravce. „Je mi na jednu stranu líto, že ctěné dámy jako Markéta Pekarová Adamová a Miroslava Němcová budou muset u jednoho stolu reagovat na recitování ruské propagandy. Na stranu druhou – nedají mu to zadarmo, to jsem si jist,“ napsal. Rozhodnutí týmu OVM nezvat Okamuru do pořadu v uplynulých devíti letech pak nikterak nezmínil. 

A exministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) doplnil: „Je to dobré, jednou z hlavních zpráv dne je, že pan Moravec pozval pana Okamuru a on pozvání přijal. Lepší důkaz toho, jak ‚krásné‘ – neboli žádné – starosti máme, asi nenajdeme. Kéž by to tak zůstalo!“

