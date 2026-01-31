Dostál (Stačilo!): Proč se imunolog z USA stal "americkým vědcem", zachraňujícím Čechy?

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k americkému biochemikovi českého původu Zdeňku Helovi

Dostál (Stačilo!): Proč se imunolog z USA stal "americkým vědcem", zachraňujícím Čechy?
Hel není "český PROFESOR" (titul "prof."), ale jen doktor (Ph.D), což je dnes kdekdo (u Nerudové se PhD dokonce prodávaly). To, že na té prérijní univerzitě v USA, kde Hel působí, říkají "profesor" každému, kdo vyučuje, je místní zvyklost (asi tak, jako se u nás říkávalo "profesor" každému, kdo učil na gymplu), ale s profesurou to nemá nic společného.

Hel není ani moc "ČESKÝ", už v devadesátkách odešel do země dolarů a po čtvrt století, než uznal za vhodné začít strašit za Covidu, pro rodnou hroudu neudělal nic.

A konečně, Hel není ani moc "VĚDEC", tedy ne v oboru veřejného zdraví, do kterého začal za covidu fušovat. V komunitě public health v ČR byl naprosto neznámý, až do 2020, kdy ho kdosi vytáhl z laboratoře v Alabamě a udělal z něj marketingovou tvář "Iniciativy Sníh" pro ČR.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Konec fact-checkingu a nyní k zamyšlení

Proč se Hel, laboratorní imunolog z USA, který neměl ani žádný odborný vztah k řízení epidemií, ani extra osobní vztah k ČR, stal "americkým vědcem zachraňujícím Čechy před C19"? Kdo celosvětově zafinancoval a zpropagoval Iniciativu Sníh, aby prosazovala naprosto mylná a škodlivá řešení, a kdo investoval do potlačování všech kritických názorů až na úroveň vyhazovu kritiků z práce? Komunikačně vidíme dvě fáze kampaně za Covidu:

Anketa

Kdo je vinen současnou situací?

96%
2%
0%
2%
hlasovalo: 26647 lidí

2020: "Musíme zavést tvrdé lockdowny, jinak všichni umřeme a budou mrazáky v ulicích"

2021: "Jediná cesta z tvrdých lockdownů je proočkování celé populace výrobky firmy Pfizer"

Pfizer zaznamenal za Covidu historický úspěch, stomiliardový obrat, obchod s EU uzavřený skrz SMSky Ursuly von der Leyen... Akcionáři se radují, a bez reklamy strašením by se to nestalo.

Cui bono? Zda jsou všechny tyto skutečnosti kauzalitou či korelací, nechávám na úvaze laskavého čtenáře.

(článek slovenského deníku SME najdete ZDE)

Zdroje:

https://www.sme.sk/domov/c/cesky-vedec-podava-trestne-oznamenie-na-kotlara-aj-politici-maju-moralnu-povinnost-postavit-sa-proti-ludom-ako-je-on?fbclid=IwY2xjawPqx1JleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHm6Mb_0lA7YlZkuTgeBFSyG0_Hg74zweMrw6-IcfvVy7roEw-lxsV2l-Sq7I_aem_V0v3XWUeTsxE9kZquKljWg

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Byla řešení covidové pandemie naprosto mylná a škodlivá?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

