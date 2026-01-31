Dostál (Stačilo!): Proč se imunolog z USA stal "americkým vědcem", zachraňujícím Čechy?

Fact-check SME
Hel není "český PROFESOR" (titul "prof."), ale jen doktor (Ph.D), což je dnes kdekdo (u Nerudové se PhD dokonce prodávaly). To, že na té prérijní univerzitě v USA, kde Hel působí, říkají "profesor" každému, kdo vyučuje, je místní zvyklost (asi tak, jako se u nás říkávalo "profesor" každému, kdo učil na gymplu), ale s profesurou to nemá nic společného.
Hel není ani moc "ČESKÝ", už v devadesátkách odešel do země dolarů a po čtvrt století, než uznal za vhodné začít strašit za Covidu, pro rodnou hroudu neudělal nic.
A konečně, Hel není ani moc "VĚDEC", tedy ne v oboru veřejného zdraví, do kterého začal za covidu fušovat. V komunitě public health v ČR byl naprosto neznámý, až do 2020, kdy ho kdosi vytáhl z laboratoře v Alabamě a udělal z něj marketingovou tvář "Iniciativy Sníh" pro ČR.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Konec fact-checkingu a nyní k zamyšlení
Proč se Hel, laboratorní imunolog z USA, který neměl ani žádný odborný vztah k řízení epidemií, ani extra osobní vztah k ČR, stal "americkým vědcem zachraňujícím Čechy před C19"? Kdo celosvětově zafinancoval a zpropagoval Iniciativu Sníh, aby prosazovala naprosto mylná a škodlivá řešení, a kdo investoval do potlačování všech kritických názorů až na úroveň vyhazovu kritiků z práce? Komunikačně vidíme dvě fáze kampaně za Covidu:
2020: "Musíme zavést tvrdé lockdowny, jinak všichni umřeme a budou mrazáky v ulicích"
2021: "Jediná cesta z tvrdých lockdownů je proočkování celé populace výrobky firmy Pfizer"
Pfizer zaznamenal za Covidu historický úspěch, stomiliardový obrat, obchod s EU uzavřený skrz SMSky Ursuly von der Leyen... Akcionáři se radují, a bez reklamy strašením by se to nestalo.
Cui bono? Zda jsou všechny tyto skutečnosti kauzalitou či korelací, nechávám na úvaze laskavého čtenáře.
(článek slovenského deníku SME najdete ZDE)
