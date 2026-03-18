Válek (TOP 09): V SPD nějaká odbornost nikdy nehrála žádnou roli

18.03.2026 20:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k propadnutí Libora Vondráčka u zkoušek při snaze získat titul JUDr., s kterýmžto tvrzením přišly Seznam Zprávy.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

Pokud vám oponent v posudku napíše, že struktura práce je velmi extravagantní a práce obsahuje řadu částí, které pro naplnění jejich cílů vůbec nejsou potřebné, zároveň postrádá řadu klíčových kapitol, tak jde o velmi zdvořilý eufemismus pro to, že pan magistr prezentoval formálně vadný a obsahově zbytečný text. Jako akademik jsem oponoval řadu prací a v komisi seděl mnohokrát a toto je zdrcující hodnocení. O to víc, že po obhajobě práce nezvládl ani následnou zkoušku.

Na to konto mě nepřekvapuje, že je za SPD v ústavně-právním výboru. V této straně nějaká odbornost nikdy nehrála žádnou roli.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

TOP 09 , Válek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Věříte Seznam Zprávám?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Budete zjišťovat podrobnosti?

Myslím o tom převozu zlata a peněz partou Ukrajinců? Jak se k nim dostali? Co s nima měli v plánu? Opravdu by mě to zajímalo. Můžete jako politik zjistit víc? Určitě máte přístup k více informacím než my.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

