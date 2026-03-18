Válek (TOP 09): V SPD nějaká odbornost nikdy nehrála žádnou roli

Pokud vám oponent v posudku napíše, že struktura práce je velmi extravagantní a práce obsahuje řadu částí, které pro naplnění jejich cílů vůbec nejsou potřebné, zároveň postrádá řadu klíčových kapitol, tak jde o velmi zdvořilý eufemismus pro to, že pan magistr prezentoval formálně vadný a obsahově zbytečný text. Jako akademik jsem oponoval řadu prací a v komisi seděl mnohokrát a toto je zdrcující hodnocení. O to víc, že po obhajobě práce nezvládl ani následnou zkoušku.
Na to konto mě nepřekvapuje, že je za SPD v ústavně-právním výboru. V této straně nějaká odbornost nikdy nehrála žádnou roli.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.