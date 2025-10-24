Dostál (Stačilo!): V národním zájmu České republiky není přebírat cizí závazky

Ukrajinský velvyslanec Zvaryč považoval za vhodné hodnotit debatu českých europoslanců za SPD a Stačilo. Bývalo dobrým zvykem, že se cizí velvyslanci nevměšovali do politických debat hostitelského státu... ale k věci samé. Pan Zvaryč tvrdí, že prý v Budapešťském memorandu není závazek neutrality Ukrajiny. Inu, není, jenže:
Závazek neutrality Ukrajiny byl v době podepsání Budapešťského memoranda (1994) dávno obsažen již v Deklaraci státní suverenity Ukrajiny (1991), jejíž čl. 9 zakotvuje "permanentní neutralitu" a "neúčast ve vojenských blocích". Pokud se nemýlím, toto potvrdila i pozdější ukrajinská ústava z roku 1996; zrušeno to bylo až za Porošenka v roce 2019.
V době podepsání Budapešťského memoranda by nikoho soudného nenapadlo rozšiřovat NATO k hranicím Ruska, a spustit tak zcela předvídatelný válečný konflikt.
Co je podstatnější: Česká republika (ani EU) není signatářem Budapešťského memoranda, nepřevzala tedy žádné bezpečnostní záruky a nevyplývají jí z něj žádné povinnosti. Garanty Memoranda jsou USA, Rusko a Velká Británie.
Takže doporučuji panu Zvaryčovi, aby si ve věci nedodržení memoranda stěžoval panu Trumpovi, případně panu Starmerovi. V národním zájmu České republiky není přebírat cizí závazky, natož kvůli nim nést riziko války. Toto je věc velmocí, které koneckonců celý tenhle průšvih vyvolaly.
Příspěvek ukrajinského velvyslance Vasyla Zvaryče najdete ZDE.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
