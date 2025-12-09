Senátor Hraba: Teď máme dva premiéry. Jaké mají kompetence?

Tak máme dva premiéry. A co to vlastně znamená? Přišlo mi pár dotazů přesně na toto téma, tak to zkusím vysvětlit.
Předně gratuluji Andrej Babiš ke jmenování do funkce předsedy vlády. Toto období, kdy máme paradoxně dva předsedy vlády, je naprosto standardní ústavní proces. A je to tak nastaveno proto, aby došlo k hladkému předání moci od jednoho kabinetu směrem k novému.
Prezident dnešním jmenováním oficiálně udělil Andreji Babišovi ústavní mandát k sestavení kabinetu. Ten jako premiér však zatím nevede vládu v ústavním smyslu slova – jeho úkolem je vyjednat složení vlády, doladit rozdělení resortů a připravit program, se kterým se nová vláda po svém jmenování následně bude ucházet o důvěru Poslanecké sněmovny.
Současně zůstává ve funkci dosavadní vláda v demisi, včetně premiéra v demisi. Ta má až do jmenování nové vlády plnou odpovědnost za chod státu.
Z ústavního hlediska tedy neexistují dva premiéři se stejnými pravomocemi. Existuje:
- premiér v demisi, který fakticky řídí vládu a nese odpovědnost za její kroky,
- a nově jmenovaný premiér, který má politický mandát vládu teprve vytvořit.
Takto je to zakotveno v našem ústavním systému, aby se jednak zabránilo mocenskému vakuu, ale také proto, aby předání exekutivní moci probíhalo plynule a předvídatelně.
autor: PV