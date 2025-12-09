Havel (TOP 09): Budeme konstruktivní opozicí. Babiš by měl vrátit dotace

09.12.2025 19:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke jmenování Andreje Babiše premiérem.

Havel (TOP 09): Budeme konstruktivní opozicí. Babiš by měl vrátit dotace
Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Gratuluji Andreji Babišovi ke jmenování premiérem. Volby rozhodly a probíhá standardní a demokratické předání moci.

Českou republiku předáváme v dobré kondici. Patříme mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky Evropy, výrazně jsme posílili obranu, zbavili se energetické závislosti na Rusku a nastartovali ozdravení veřejných financí. Zemi předáváme stabilní a se silnou mezinárodní pozicí. To je základ, na kterém se dá stavět, pokud je vůle.

Pokud chce být Andrej Babiš premiérem všech občanů, nestačí o tom mluvit. Očekáváme jednoduché a poctivé kroky. Aby jeho firmy vrátily neoprávněně čerpané dotace, aby přestal rozdmýchávat nenávist a nepravdy a aby jasně potvrdil, že Česko patří k Západu, nikoli k těm, kteří demokracii jen předstírají.

TOP 09 bude v opozici konstruktivní a věcná. Podpoříme vše, co je v zájmu země, a postavíme se rozhodnutím, která by ji vracela zpátky. Nejde pouze o to, aby si naši republiku nepřivlastnil jeden holding. Jde o to, aby ji neohrožoval žádný. Naší ambicí je nabízet řešení, která posílí demokracii, ekonomiku i bezpečnost. Bez patosu a s odpovědností.

Česko musí zůstat sebevědomou, moderní a otevřenou zemí. Samo se to nestane. Vyžaduje to práci, nadhled, odvahu a někdy i schopnost říct ne. Ve Sněmovně i v Senátu jsme připraveni tuto práci odvést, bez ohledu na to, kdo právě sedí v premiérském křesle.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit

autor: PV

