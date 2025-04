Dostálová (ANO): Mají na bedrech miliardové škody a tak se snaží vrteti psem

Jak typické pro tuto vládu. Mají na bedrech miliardové škody a tak se snaží vrteti psem. Je to nesmysl a každý kdo si audit přečte si to může ověřit. Organizačnímu uspořádání DSŘ se věnují str. 37-44. Z těchto stran vyplývá, že za mého působení byl schválen celý projektovy tym od řídící role až po administrátory. Cituji: „Struktura projektového týmu DSŘ (ÚP) byla schválena na poradě ministryně Ing. Kláry Dostálové ze dne 19. 11. 2018.“ Velmi zajímavá je v auditu i poznámka paní ředitelky odboru projektového řízení, cituji:”Podle vyjádření Ing. Bc. Radmily Outlé, MBA, ředitelky

Odboru projektového řízení ze dne 11. 3. 2025 je nutné za zlomový okamžik v oblasti projektového řízení považovat duben 2023, kdy byl „projektový tým i řídící výbor rozpuštěn. Ředitelka OPŘ opakovaně žádala o sestavení nového týmu i řídícího výboru – bezvýsledně.” !? Stejně tak je zajímavá i poznámka, že mnoho lidí za působení Bartoše odešla. My jsme odevzdávali Stavební zákon s oceněním zákona roku. My jsme odevzdávali projekt DSR s vyhlášenými soutěžním dialogy, které Ivan Bartoš zrušil jen pro to, že to připravilo Hnutí ANO. Následky těchto rozhodnutí nese vláda Petra Fialy. Musí převzít odpovědnost ona.

Ing. Klára Dostálová ANO 2011



