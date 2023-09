Dostálová (ANO): Náklady na vodu, teplo a další základní služby stále rostou

reklama

Vážená paní předsedající, milé paní poslankyně, milí páni poslanci, já děkuji za slovo. Já jsem se přihlásila s přednostním právem, protože si myslím, že si tady musíme připomenout několik věcí.

Aby společnost mohla dobře dlouhodobě fungovat, je principiálně nutné vytvořit zejména pro naše mladé spoluobčany podmínky, ve kterých se můžou rozvíjet a vytvářet svou budoucnost. Samozřejmě že v rámci rétorických cvičení se k tomu hlásíme všichni napříč politickým spektrem. Všechny politické strany podporu mladých zaštiťují, každá strana mluví o jejich vzdělání, všichni mluvíme o podpoře bydlení, o státní politice směřující k zvýšení porodnosti.

Bohužel ale, když se však podíváme na reálnou politiku, je zřejmé, že jde jenom o plamenné rétorické cvičení, zejména nyní současné vládnoucí pětikoalice. Vybírám nebo vybrala jsem tedy několik konkrétních aspektů, které dokládají, že asi vážně a teď si myslím, že už opravdu budeme používat ty slogany, že vládě vadí mladí, vládě vadí staří a dneska vlastně, když budeme projednávat daňový balíček, tak to vypadá, že vládě vadí i ženy, což už si myslím, že je opravdu alarmující a možná by se nad tím měli i kolegové tady z poslaneckých lavic zaměřit.

Prvním a zřejmě nejvíce palčivým problémem je pro mladé lidi bydlení, respektive jejich nedostupnost. Sen o vlastním bydlení se mladým generacím rozplývá doslova před očima. Reálné ceny nemovitostí v České republice od roku 2015 vzrostly o 167 %, nabídkové ceny o 103 % a index cen bytových nemovitostí o 112 %. Nárůst je v České republice druhý největší v Evropě. Hypoteční trh se vzhledem k těmto cenám a samozřejmě také v důsledku extrémně vysokých staveb a sazeb zcela logicky zastavil.

Bohužel pětikoalice nepřistupuje k řešení a vytváření žádné rozumné bytové politiky, právě naopak. Dnes se tu chystá zavádění poplatků za předčasné splacení hypoték v řádu desítek tisíc korun, co opětovně nejenom mladé lidi zásadním způsobem odradí od řešení bytové problematiky. Přitom relativně vysoký podíl vlastnického bydlení oproti ostatním zemím je pro Českou republiku výhodou, z které čerpají občané, ale i stát, které díky vysokému podílu vlastnického bydlení může počítat s výrazně nižší důchodcovskou chudobou. Jděte a zeptejte se penzistů, jak by vycházeli se svou penzí, kdyby museli platit nájem v řádu několika tisíc korun navíc? V Praze by to bylo v řádech několik desítek tisíc korun navíc. Navíc je tento krok a jeho načasování naprosto nepochopitelné.

Ještě minulý rok Ministerstvo financí vytvářelo specifickou českou daň z mimořádných zisků pro banky, protože měly mít extrémní zisky a dnes jim vytváří dodatečné příjmy. Rozumí tomuhle někdo? Je to vůbec pochopitelné, aby v jednom roce, nejdříve se říkalo, že mají banky extrémní zisky, tak je musíme zdanit a na druhou stranu v ten co skoro rok poté, co toto vláda vyřkla, tak zase naopak bankám přihrajeme velké peníze na úkor našich mladých, zejména mladých spoluobčanů, do jejich kapes. Přece je logické, že mladí lidé hledají možnosti, jak se co nejrychleji vyvázat z dluhu. Hypotéka je prostě dluh pro ty mladé rodiny. Snaží se buď splatit ten svůj úvěr dříve, nebo hledají lepší úrokovou sazbu a naše vláda je za tento krok chce potrestat, protože jim samozřejmě chce dát pokutu za to, že budou předčasně splácet svoje dluhy.

Navíc plánuje kabinet Petra Fialy našim pracujícím studentům zrušit daňovou slevu na studenta. Členové vlády vůbec neberou ohled na to, že v České republice je mnoho studentů, jejichž rodiny je nemohou finančně podporovat. Musí pracovat, jinak to nejde. A mladí lidé chtějí a buďme rádi za to, že se drží na vysokých školách, i když třeba mají hlouběji do kapsy, musí u toho pracovat a co uděláme my? No, taky je potrestáme. Tato vláda jim sebere tu slevu na studenta, se kterou oni samozřejmě počítají, protože to může být i významným příjmem do jejich rozpočtu. Životní náklady se za poslední rok dramaticky zvedly pro všechny občany, ale studenti toto navýšení cítí obzvláště senzitivně.

Navíc se opětovně musím vrátit k problematice bydlení, a to z pohledu vysokoškolských kolejí. Jejich cena v posledním roce dramaticky vzrostla a navíc samotných míst na kolejích je nedostatek. Mě by fakt zajímalo, jestli se někdo aktuálně zeptal studentů, jak jsou na tom. Studenti jsou doslova zoufalí. Dokonce mi říkali, že aspoň za nás byla ta sleva na jízdném, takže mohli třeba dojíždět domů, protože to měli relativně za dobré ceny, v podstatě za velmi nízké ceny, tak tolik lidí to umístění na kolejích třeba nehledalo a dojíždělo. Bohužel ale toto všechno padlo a nic se s tou podporou pro studenty neděje. Ani na jízdném, ani na kolejném, ani na vlastně dostupném bydlení jako takovém, protože samozřejmě zoufalí studenti potom shánějí byty na trhu, nájemní bydlení... Ale těch je nedostatek i pro všechny další spoluobčany, takže jich v jednom bytě žije dva, tři, čtyři, pět, aby to dali dohromady. Pro mě je absolutně zarážející, že zde vlastně mohou pomoci jenom konkrétní jasné činy, nikoliv slova pana ministra financí, který označuje studenty za podvodníky využívající daňové kličky, zatímco se plně nevěnují studiu.

Dalším bodem, který je alarmující z pohledu bydlení jako takového vůbec z pohledu rodin, jsou náklady spojené s péčí o děti, domácnost a bydlením. Náklady na vodu, teplo a další základní služby stále rostou. To postihuje nejen mladé rodiny, ale v konečném důsledku celou společnost. Dle posledních informací Českého statistického úřadu došlo v červenci 2023 k meziročnímu nárůstu cen ve výši 8,8 %, přičemž na meziroční růst cenové hladiny v České republice měly největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde dlouhodobě rostou ceny vodného - meziročně dle červencových údajů o 16,3 %, stočného - meziročně dle červencových údajů o 26,9 %, elektřiny - meziročně dle červencových údajů o 23,4 %, či tepla a teplé vody - meziročně dle červencových údajů o 38,9 %.

Přičemž vládní návrh v daňovém balíčku přichází se zvýšením daně z přidané hodnoty u řady položek, které nejenom zvýší finální ceny základních statků a služeb, ale také se negativně projeví v rozpočtech českých domácností. Toto opatření přitom může mít významně negativní dopad na většinovou populaci v České republice a to bez ohledu na to, zdali žije v nájemním či vlastnickém bydlení. To ve spojení s nečinností vlády v oblasti cen energií, inflace a všemi ostatní vládou navrhovanými opatřeními, jako například diskutované vrácení poplatku za obnovitelné zdroje na faktury domácnostem za energie, má toto zvýšení daní potenciál výrazně navýšit skupinu osob ohrožených bytovou nouzí. Je přitom vhodné upozornit, že jde o překvapivé opatření vzhledem k tomu, že jej navrhuje vláda, která zvyšování daní odmítala. A v kontextu daně z přidané hodnoty bude mít Česká republika nejvyšší sníženou sazbu DPH v celé Evropské unii. Přitom Česká republika patří k zemím, kde je zapotřebí vynaložit největší objem financí v poměru k průměrné mzdě za bydlení.

Zároveň je potřeba v kontextu tohoto návrhu upozornit na zvýšení daně z nemovitosti, což bude mít za následek zvýšení nákladů všech druhů bydlení. Vláda svým rozhodnutím zvýšit daň z přidané hodnoty v řadě senzitivních položek hazarduje s finanční soběstačností českých rodin. Jako by vláda Petra Fialy zkoušela, co ještě rodinné rozpočty vydrží. Je přitom důležité zdůraznit, že vládní návrh na zvýšení daně z přidané hodnoty se netýká jen několika marginálních položek. Proto se budeme snažit, a já vystoupím samozřejmě v řádné rozpravě se svými pozměňovacími návrhy, u některých položek souvisejících s bydlením dočasně, a tady opakuji dočasně, protože my pořád věříme tomu, že vláda začne krotit inflaci, že se podívá na ceny energií, abychom pořád nebyli na těch předních místech v Evropě, to znamená dočasně snížit sazby DPH tak, abychom ulevili rozpočtům českých domácností.

Dále se musím dotknout změny v systému rodičovského příspěvku. Musíme si uvědomit, že pro české rodiny jsou to spojené nádoby. Jde o peníze, a samozřejmě rodinné rozpočty v aktuální době počítají každou korunu. Současná vládní pětikoalice chce provést změny, které budou nespravedlivé vůči mladým rodičům. Pětikoalice opětovně rozděluje společnost, tentokrát však nejenom verbálně, ale i finančně. Děti, které v uvozovkách vydrží a narodí se po 1. 1. 2024, budou odměněné 50 tisíci. Rodiče dětí narozených dříve mají smůlu. Vůbec nechápu, a tady prosím, abyste zaznamenali ten kontext, aktuálně je ten problém u českých rodin. Proč nepomůžeme i zvýšením rodičovského příspěvku rodinám teď? My budeme pomáhat budoucím rodičům, ale tam přece všichni doufáme, že se situace začne stabilizovat. Proč nepomůžeme rodinám, které čelí obří inflaci teď, obřím cenám energií teď, ne za rok. Teď tomu čelí. Proto si myslím, že tento krok je velmi nedůstojný právě vůči podpoře mladých rodin, a měli bychom se všichni nad tímto zamyslet a přehodnotit, abychom vlastně pomáhali rodinám, kde už jim, doufejme, trošičku ta ekonomická situace v příštích letech nebude tak drastická, jako v současné době. Prosím, pomozme mladým rodinám teď. I ten příspěvek na dítě může významně pomoci, minimálně by ale měl odrazit inflaci. 350 tisíc nebo navýšení o 50 tisíc je málo. Ty peníze se znehodnotily, a mě vždycky pobaví, když dám do kontextu dva články vlády, tak u poplatků za televizi a rozhlas, tam to prostě přijímáme, že to bylo znehodnoceno inflací, a že ten poplatek už je v podstatě daleko minimální, a u těch rodin jako co? Za těch 300 tisíc si dneska nekoupí to, co si koupily před dvěma lety. Tam je znehodnocení minimálně o 75 tisíc. A takto bychom měli tady uvažovat, abychom mladým lidem pomohli.

Když jsem se na začátku zmínila, a zase je potřeba to dát do kontextu, tak vlastně v rodině generace jsou jak staří lidé, tam už všichni víme, jak se jim současná vláda pomstila na důchodech. Teď vlastně vidíme mladé rodiny, že vlastně nejsou schopny utáhnout svoje rozpočty, a do toho všeho bych takto nevystupovala, kdybych viděla alespoň nějakou snahu například u mladých rodin, které si nemohou požádat o příspěvek na bydlení, protože jsou vázáni splátkou hypotéky, a ta se do toho nezapočítává, takže tyto rodiny jsou dneska bity úplně nejvíc, a snaha vlády v oblasti hypoték je nula.

Já jsem tady navrhovala několik řešení. Dobře, zaznamenala jsem, že nesouhlasíte s víceletými hypotékami. Ale je tady například, já tomu říkám pracovně švýcarský model, sama jsem o tom mluvila s Českou bankovní asociací, se zástupcem České bankovní asociace, kde by například toto pro banky nebylo neřešitelné. A je to jenom o tom, že po dobu toho, když mladé rodině vypadne jeden příjem, protože ta žena je na mateřské dovolené, nebo se stará o předškolní dítě, tak v rodině je jenom jeden příjem, a po dobu této péče by rodina mohla na hypotéce splácet pouze úroky, nikoli jistinu, tak jak je to běžné i v jiných západních zemích. Proč takto nemůžeme mladým rodinám pomoci? Víte, kolik by to byla úspora? Ten poměr mezi úrokem a jistinou je zhruba 45 vůči 55 %. Dovedete si představit, že splátka rodiny dneska na hypotéce je průměrně někde 23 - 24 tisíc, že by platili jenom půlku? Kolik tisíc korun by to pomohlo tomu rozpočtu té rodiny v této těžké době? Ale bohužel vláda žádné takové kroky nedělá.

Když jsem mluvila o ženách, tak už tady o tom hovořili i mí kolegové, že my samozřejmě budeme nárokovat, nebo se snažit přijít s pozměňovacími návrhy, které sníží daňové sazby hygienických a menstruačních pomůcek. I vy jste dostali, všichni jsme dostali do mailu stanovisko odborné, že skutečně menstruační chudoba je realitou pro tisíce žen, a já nechápu, proč by měly být tyto pomůcky ve vyšší sazbě daně, než například už několikrát zmiňované pornočasopisy.

Obdobně je to i s květinami. Já vím, že to vyvolá úsměv na vaší tváři, ale věřte mi, že já jako ministryně pro místní rozvoj jsem čelila tomu, že nám enormně narůstají tzv. sociální pohřby. Květina je spojená, a já nechci začít tím negativním, tím smutným, kde to je jenom u těch pohřbů, ale květina je přece spojená i s radostnými událostmi: svatby, křtiny, svátky, narozeniny, Mezinárodní den žen, mezinárodní den matek, svátek zamilovaných. Doufám, že ještě všichni z nás tady víme, co to láska je. To všechno je symbol květiny. Květina je i symbol pro ženu jako takovou, a myslím si, že bychom se nad tímto měli zamyslet, že opravdu mnoho, mnoho drobných živnostníků na toto velmi doplatí, protože květina se stanem svým způsobem luxusem, ale to určitě není známka dobré zdravé společnosti.

Stejně tak se tady musím zastavit u toho, co vláda předvádí s obcemi. Já prostě nerozumím tomu, vždyť ve vašich řadách je tolik starostek, starostů, hejtmanů, primátorů atd., zastupitelů. Nechala jsem si vyjet seznam, ale to bych tady četla dvě hodiny, kdo z nás všechno je tady členem nějaké samosprávy. Co se to děje? Jak je možné, že vláda se takto macešsky chová k svým obcím? Tak nejenom že se tedy úplně nepovedlo panu předsedovi Luklovi vyjednat s vládou to navýšení daně z nemovitosti výměnou za sdílené daně, za všechny sdílené daně, což samozřejmě bude mít pro obce obří dopad, nejenom těch 10 miliard, ale obří dopad. Ale vedle toho vláda zrušila obcím, a já nevím, jestli si to všichni uvědomujete, protože ono to v tom balíčku je napsané dvěma větami. Ale státní rozpočet v podstatě nebude kofinancovat evropské projekty ze státního rozpočtu. Nebude. Prostě bude jenom Evropa, a vlastně to kofinancování ze strany žadatele.

My máme tři kategorie regionů, tzv. méně rozvinuté regiony, přechodové regiony a více rozvinuté regiony. U těch méně rozvinutých regionů bude 85 na 15, ale právě ta zmiňovaná metodika finančních toků zejména u školství pomáhala obcím v tom, že tam dávala kofinancování 5 %. Největší tragédie to bude pro přechodové regiony, a tam je potřeba, aby tady zavnímali poslanci, zastupitelé z těchto regionů, týká se to kraje Plzeňského, Jihočeského, kraje Vysočina, Jihomoravského a středních Čech. Tyto regiony ztratí podporu ze státního rozpočtu, tzn., jejich kofinancování bude 30 %, protože podíl evropských fondů je 70 na 30. Tzn., obce vlastně nedostanou ty příjmy ze sdílených daní. Nedostanou příspěvek státního rozpočtu na kofinancování projektů. Ministerstvo pro místní rozvoj čelí největšímu propadu rozpočtu. Bavíme se tady o 13,6 miliardách korun. Tzn., úplně zruší dotační tituly. Na co mělo Ministerstvo pro místní rozvoj ty tituly? No na rozvoj obcí. My jsme žádné podnikatele nikdy nepodporovali, jenom obce. Tzn., Ministerstvo pro místní rozvoj zruší dotační titul na místní komunikace, školky, sportoviště, domy s pečovatelskou službou, komunitní bydlení seniorů atd., technickou infrastrukturu, zainvestování pozemků pro následnou bytovou výstavbu atd.

Zároveň tento daňový balíček snižuje podíl na dani z hazardu pro obce. Prostě když si to takto sečtete, co všechno se obcím bere, tak si myslím, že by tady měli povstat všichni ti, co jsou zástupci v jednotlivých obcích, a říct: Není to už trošku moc? Nepřehnali jsme to? Vždyť obce jsou ti, kteří investují do infrastruktury pro zlepšení kvality života v našich obcích.

Pro mě je zcela nepředstavitelné, že tímto způsobem se vláda vydává. Nechápu takový ten princip sebezáchovy, že se aspoň nesnaží někde ubrat na plynu, že jejich cílem je asi naštvat úplně všechny a semknout společnost proti naší současné vládě. Nicméně my všichni jsme tady voleni lidmi, měli bychom myslet na jejich blahobyt atd, a v kontextu toho, kdy se bavíme o tom, že v podstatě i změna DPH může mít třeba i neutrální dopad, když se bavíme o tom, že vláda má na letošní rok deficit 295 miliard, na příští rok 252 miliard, rozdíl je 43 miliard, a sama vláda řekla, že na výdajové straně státu představí úsporu ve výši 62,5 miliardy. Přátelé, myslím si, že počítat umíme všichni. Fakt potřebujeme dańový balíček, který je velmi nevýhodný pro české občany? Dokonce jsem četla články jako Podvod na českých občanech. Je absolutně alarmující pro obce, a obce by se asi skutečně měly postavit proti tomuto daňovému balíčku, a otázkou je, zda ho vůbec potřebujeme.

Děkuji, tolik asi ode mě z úvodu. Já se samozřejmě ještě přihlásím v rozpravě ke svým dvěma pozměňovacím návrhům.

Jeden se bude týkat právě dočasného snížení sazby DPH na položky související s bydlením, abychom aspoň někde těm českým občanům pomohli. A druhá věc, která mě opravdu trápí a znovu říkám, mám za sebou tu zkušenost, vím, kolik stojí vypravení pohřbu nebo svatby a můžou to být řády tisíců, pokud se jim zdraží ještě ve finále květiny jako takové. Takže druhý pozměňovací návrh bude k tomuto. Děkuji. (Potlesk poslanců ANO.)

Ing. Klára Dostálová BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hurajčík (ANO): Vedení kraje přehlíží starosty a zastupitele a brání jim mluvit s ministry Dostálová (ANO): U operačních programů hraje velmi velký důraz kurz Podívejte se, kam vedly kroky jejich bývalých poslanců... Dostálová vrací úder Pirátům Pekarová prý naštvala místopředsedy z koalice. Nepozvala je na Zelenského

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama