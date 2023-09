Dostálová (ANO): Portál stavebníka je alfa a omega celé digitalizace

reklama

Vážené kolegyně, kolegové,

moc mě mrzí, že tady není přítomen pan ministr Bartoš, protože já jsem původně dneska vůbec nechtěla vystoupit, chtěla jsem vystoupit v rozpravě k daňovému balíčku, ale musím říci, že dnešní tisková konference Pirátů mě opravdu zvedla ze židle. Vzkaz pro pana ministra Bartoše, že někdy je opravdu lepší držet se pravidla - mlčeti zlato.

Pan ministr hned po nástupu do úřadu překopal celý nový stavební zákon, který získal titul Zákon roku. Bohužel těmito kroky jsme zcela rezignovali na vymahatelnost lhůt, zastupitelnost úředníků a jednotné metodické prostředí. Na čem jsme se ale shodli, byla plná digitalizace stavebního řízení. Pan ministr ho díky těm změnám, které učinil, musel upravit. Jeho první kroky tedy byly zrušit již rozběhlá výběrová řízení, která se realizovala formou otevřených soutěžních dialogů.

Na Ministerstvo pro místní rozvoj byl připraven celý tým pro digitalizaci, dokonce fungovalo takzvané grémium ministryně, členem tohoto grémia byl i pan Profant za Piráty, zástupci ICT UNIE a další. Jak pan ministr dobře ví, tak zmiňovaného pana Šteffla, který se mu teď tak hodí do krámu, já vůbec neznám. To nebyl žádný poradce ministryně, nebyl ani členem grémia, byl to poradce sekce IT, to znamená v pravomoci odborného náměstka, který měl tu pravomoc mít i externí spolupracovníky - a náměstek si takové lidi vybírá sám.

Celý systém digitalizace stavebního řízení byl koncipován jako robustní s cílem ho mít realizovaný v jednotlivých etapách, které se potom budou realizovat. Pokud by se nerealizovaly, musí se změnit zákon. Znova opakuji, pokud je pan ministr nebude realizovat, musí změnit zákon.

Ing. Klára Dostálová BPP



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Projekt digitalizace stavebního řízení a územního plánování je nedílnou součástí zrychlení celého procesu. Základ projektu digitalizace stavebního řízení a územního plánování byl uveden novelou zákona o zeměměřičství a stavebního zákona provedenou zákonem 47/2020 Sb. Plné zakotvení digitalizace stavebního řízení do legislativy je realizováno prostřednictvím nového stavebního zákona. Původně měla digitalizace naběhnout k 1. 7. 2023, to byl plán naší vlády. Pan ministr ho změnil a měl by tedy naběhnout k 1. 7. 2024. Odložil tu digitalizaci o rok.

Cílem projektu digitalizace stavebního řízení a územního plánování je vybudování efektivního a funkčního digitálního systému, který usnadní proces všem účastníkům stavebního řízení.

Možná pro vaše připomenutí: Projekt digitalizace stavebního řízení a územního plánování se skládá z informačních systémů, jako je Integrační platforma stavebního řízení a portál stavebníka, informační systém evidence stavebních postupů, informační systém evidence elektronických dokumentací, informační systém územního plánování, Národní geoportál územního plánování, a informační systém stavebního řízení. Portál stavebníka je alfa a omega celé digitalizace. Jedná se o centrální informační systém, který zajišťuje integraci jednotlivých komponent a rovněž napojení na již existující informační systémy veřejné správy, ať už provozované centrálně, nebo lokálně na stavebních úřadech, takzvané agendové informační systémy stavebních úřadů. Kromě integrační funkce bude v rámci tohoto informačního systému fungovat několik subsystémů.

Portál stavebníka je základní komunikační platformou, takzvaným frontendem pro stavebníka a zúčastněnou veřejnost, která propojuje jednotlivé komponenty navrhovaného řešení do funkčního celku, jenž umožní zrychlení a zefektivnění všech dílčích aktivit a procesů v oblasti stavební agendy. Dále máme informační systém evidence stavebních postupů, ten zajistí centrální evidenci údajů o probíhajících povolovacích řízeních stavebních úřadů, úkonů v něm učiněných a vydání rozhodnutí a opatření a tak dále. Pak je evidence elektronických dokumentací jako takových. Přece jsme si říkali, že už není v 21. století možné, abychom jezdili s Avií na stavební úřad s několika pare projektových dokumentací. A právě tento informační systém by měl sloužit k ukládání projektové a obdobné dokumentace v elektronické podobě jak ve formátu PDF, tak ve strojově čitelném formátu, včetně možnosti ukládat ve standardu BIM. Stavebník díky evidenci získá prostor pro ukládání projektové dokumentace již v přípravné fázi stavebního záměru.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 6039 lidí

Dále máme informační systém územního plánování - Národní geoportál územního plánování. Tam by měly být na jednom místě a v jednom datovém standardu zveřejněny výstupy z územně plánovacích činností orgánů územního plánování a rovněž zajištěn přístup k nim.

Posledním z těch systémů je informační systém stavebního řízení. Ten by měl sloužit pro práci úředníků na stavebních úřadech, kteří budou v tomto systému řešit běžnou agendu stavebního úřadu. Tento systém bude propojen s ostatními systémy digitalizace stavebního řízení a územního plánování tak, aby umožnil zjednodušenou práci všem úředníkům v oblasti stavebního řízení.

Jak měl být tento systém financován? Většina předpokládaných finančních nákladů, projekty digitalizace stavebního řízení a územního plánování, měla být financována z evropských strukturálních a investičních fondů, z Integrovaného regionálního programu, do jehož výzev za mého vedení rezortu byly podány dvě žádosti o podporu v celkové hodnotě necelé jedné miliardy korun.

Řídící orgán vydal právní akty, pan ministr Bartoš nechal tyto projekty zrušit. Nechal je zrušit, to znamená na tu samotnou digitalizaci stavebního řízení nejsou připraveny evropské fondy z takzvané kohezní politiky. U navazující implementace rekodifikace stavebního práva se předpokládalo financování v rámci národního plánu obnovy, fondu Fasility pro obnovu a odolnost, projekt digitalizace stavebního řízení a územního plánování je plánován v komponentě 1.6 zrychlení a digitalizace stavebního řízení. Cílem je implementace reformy stavebního práva do praxe, dosáhnout zjednodušení, zrychlení, zefektivnění procesu, a tak dále. Je připraveno v tomto národním plánu obnovy zhruba 1,1 miliardy korun.

Je nutné si uvědomit, že nový stavební zákon byl o jednotné struktuře stavebních úřadů, tedy s předpokladem, že všechny stavební úřady, včetně hardware a software, vybaví stát. Dnes pravděpodobně stát žádnou novou techniku a vybavení pro obce řešit nechce, čemuž nasvědčuje i dopis, který MMR starostům v dnešních dnech odesílá. Dovolte mi citovat z tohoto dopisu. Vážený pane starosto, vážená paní starostko, vážený pane primátore, vážená paní primátorko. Obracím se na vás v souvislosti s přijetím novely zákona č. 283/2021 stavební zákon, a na to navázané digitalizace stavebního řízení. Chtěli bychom vás informovat, že pro další výkon působnosti stavebních úřadů je nezbytné zajistit především odpovídající výpočetní techniku a vysokorychlostní internetové připojení na všech pracovištích stavebního úřadu včetně spisoven a mobilní připojení pro jednotlivé účastníky. Dále vám milé starostky, starostové, primátorky, primátoři, pan ministr píše. Ministerstvo pro místní rozvoj si uvědomuje, že rozpočty vašich úřadů jsou aktuálně velmi napjaté. A zajištění nové výpočetní techniky splňující minimální standardy stanovené MMR by mohlo být komplikované. Proto vás vyzývá, abyste si jednotlivě předložili žádosti do Národního plánu obnovy a o tu techniku si požádali.

Já bych vám chtěla jenom ukázat, (Ukazuje několik listů papíru.) toto jsou seznamy všech obcí, kde bude Stavební úřad. Každý si udělá svoje výběrové řízení, takže opět to bude každý pes jiná ves. Takže na to já se opravdu, ale opravdu velmi těším. Jak už jsem říkala, na tyto systémy byla připravena jedna miliarda z IROPu. Zrušeno. A dále 1,1 miliardy z Národního plánu obnovy. Uvidíme, jestli bude na co žádat, když pan ministr nezvládá výběrová řízení, spojení s digitalizací. Takže jenom bych chtěla shrnout, že ta částka, kterou uvádí pan ministr, že jsme měli projekt za 1,6 miliardy, je nesmysl. My jsme měli připraveny evropské zdroje. To je ale velký rozdíl, protože my jsme samozřejmě teprve vstupovali do soutěží, soutěžili jsme otevřenými soutěžními dialogy. A z těchto soutěžních dialogů by teprve vypadla ta částka, kolik ten projekt jednotlivý bude stát. Za nás bylo zcela zásadní, aby všechny stavební úřady měly rovné podmínky pro svoji práci a byly vybaveny pokud možno jednotným hardware a software.

Když už jsme u těch zakázek, tak možná za zmínku stojí i, jak to bylo při předání ministerstva novému panu ministrovi Bartošovi. Stav veřejných zakázek u informačních systémů integrační platforma stavebního řízení a portál stavebníka, informační systém evidence stavebních postupů, informační systém evidence elektronických dokumentací, informační systém územního plánování jsou zadávací dokumentace, schválené Centrem pro regionální rozvoj a následně byly zahájeny soutěžní dialogy. Vše probíhalo ještě za mého vedení resortu. Současně probíhaly práce na dalších aktivitách souvisejících s projektem, například analýza dopadu novelizace stavebního řízení na výkon spisové služby. Dále samozřejmě probíhaly všechny ty záležitosti, které se týkaly zajištění právních a technických služeb pro informační systémy stavebního řízení, komunikační strategie, digitalizace stavebního řízení a územního plánování.

Také byl intenzivně diskutován se zástupci České komory architektů (Nesrozumitelné.), koncept řešení elektronického podání projektové dokumentace, aby bylo dokumentace možno podat elektronickou formou. Byly zahájeny zakázky malého rozsahu na zajištění služeb hromadné podatelny, elektronických formulářů a tak dále. Od 1. 7. 2023 Naše vláda, vláda Andreje Babiše, plánovala spustit tyto informační systémy: integrační platforma stavebního řízení a portál stavebníka, informační systém evidence stavebních postupů, informační systém evidence elektronických dokumentací, informační systém územního plánování - národní geoportál a informační systém stavebního řízení. A to vše od 1. 7. 2023. Znovu opakuji, že tato vláda posunula celý tento projekt až k 1. 7. 2024. Pan ministr vše zrušil. Vše zrušil a začal znovu. Výsledek je, že není nic a jeho soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže napadl pro netransparentnost. Takže pan ministr nemá nic v ruce a místo toho, aby se chytl za nos a začal rychle, znovu a lépe, abychom skutečně digitální stavební řízení tady měli, tak útočí na firmu, která si ty netransparentní podmínky nenechala líbit. No. Závěr si, přátelé, udělejte sami, aspoň máte představu, jak bude fungovat digitální agentura.

Ráda bych vás všechny pozvala zítra na seminář, který pořádá společnost dataran(?), kde bude představena právní analýza. A již z pozvánky plyne, že to, co říká pan ministr Bartoš, je velmi na vodě. Dovolte mi citovat z té pozvánky. Dobrý den, rád bych vás pozval na prezentaci první analýzy naší nové společnosti dataran. Poslední čtyři měsíce jsme se mimo jiné věnovali okolnostem, které provázejí selhání státu v případě digitalizace stavebního řízení. Výsledkem je rozsáhlá analýza, která přichází se závažnými zjištěními a varování před škodami, které České republice vznikají. Česká republika ročně přijde o zhruba sedm miliard korun. Výběrová řízení za téměř jednu miliardu skončila propadákem, hrozí nevyužití unijních dotací za více než jednu miliardu. Takže prosím, zítra se můžete zúčastnit i vy, milí kolegové, milé kolegyně, a udělat si obrázek sami.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Dostálová (ANO): Náklady na vodu, teplo a další základní služby stále rostou Dostálová (ANO): U operačních programů hraje velmi velký důraz kurz Dostálová (ANO): Jak ožebračit český národ, jak snížit kvalitu životu. Jednejme Dostálová (ANO): Moje cesta, jak ven z krize bydlení, má deset bodů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama