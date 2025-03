Dubský (STAN): Společenství obcí, rok první

A dříve, než se podíváme na to, co zmiňovaná novela přináší, tak si dovolím zmínit několik základních informací, jak se společenství obcí zabydlelo v našem území v prvním roce svého fungování.

Nové možnosti dobrovolné spolupráce prozatím využilo 446 obcí, které se sdružily do 23 společenství. Ještě možná zajímavějším údajem je, že na tomto území žije 470.000 obyvatel, což je přibližně dvakrát více než má Karlovarský kraj. Z toho vyplývá, že se model ukazuje jako funkční a naplňuje očekávání. A co vlastně společenství obcí nabízí a proč do něj mají obce vstupovat? Tak zde si dovolím použít text, který najdete na internetových stránkách přímo k seznámení se společenstvím zřízeným (www.spolecenstiobci.gov.cz): „Hlavním cílem společenství obcí je společný postup při zajišťování veřejných služeb v území, které jsou v kompetenci obcí a měst. Jedná se tedy o zajišťování koordinace veřejných služeb na území členských obcí a strategického rozvoje tohoto území.”

Tak tolik odborná definice, ale když to překlopím do pohledu starosty malé obce, tak bych řekl, že se jedná o možnost, jak zkvalitnit a zefektivnit výkon správy obecních úřadů. Ve výsledku by to mělo i výrazně zjednodušit práci, protože když se bude odborné agendě věnovat jeden člověk na plný úvazek, určitě zajistí poskytnutí té nejlepší služby.

A nyní už ke zmiňované novele. Jak jsem již uvedl v úvodu – novela reaguje na podněty z území a tou nejviditelnější novinkou je možnost zřízení obecní policie. K této agendě se také vedla největší diskuze v rámci projednávání v prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Zaznívaly obavy o dostatečné zajištění finančních prostředků a zvládání kompetencí, kterými by měla obecní policie disponovat. Osobně tyto obavy nesdílím a jsem přesvědčen, že právě spolupráce více obcí může pomoci většímu území. Dále bych uvedl možnost společné kanceláře, nebo třeba poskytování služby CZECH point.

Důležitost společenství obcí jsem zdůraznil i na konferenci Sdružení místních samospráv ČR, kde jsem návrh zákona představil a uvedl jeho hlavní principy a přínosy. Ministerstvo vnitra navíc v každém kraji ustavilo ambasadora, jehož úkolem je propagovat tento institut a poskytovat informace zájemcům. Společenství obcí představuje moderní a efektivní nástroj pro posílení spolupráce a zajištění kvalitních veřejných služeb v obcích. Díky probíhající novelizaci zákona se otevírají další možnosti pro jejich rozvoj a využití v praxi.

Tomáš Dubský

Tomáš Dubský STAN



