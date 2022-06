Dvořák (KSČM): Co jsem slyšel mezi lidmi

reklama

Je čas prázdnin, čas dětských radostí a zvýšená dávka rodičovských starostí. Jsme připraveni odpovídat na bezelstné dětské dotazy? Proč zase nikam nejedeme, proč nemohu na tábor, proč je válka a bude celé prázdniny? Proč nemáme peníze, když chodíte každý den do práce? Já budu tedy chodit o prázdninách také, ale jak z naší vesnice a kam? Potomkovi vysvětlíte, že se na venkově jeho práce opravdu nevyplatí, byl by to dokonce prodělek.

Padají další otázky. Kdy zaplatíme autoškolu? Dvacet tisíc, ale bez ní to jde jen těžko. Proč jste mě nevzbudili, chtěli jsme jít s kamarády na něco dobrého. Odpověď si jen myslíte, je trapné dítěti říci, že je lepší, když déle spí. Alespoň toho tolik nesní. Není to ostuda ? Ne rodičů a dětí, ale vlády! Zatím, co jedni nevědí, kterou zemi letos pokořit, druzí nechají rodinu déle spát, protože lednička i peněženka jsou prázdné. Prázdniny utečou a srpnová výplata bude stejná, jako ty předchozí. Děti povyrostou a bude chybět oblečení, boty, školní potřeby. Zdražuje se doprava, ubytování těch starších - kde na to brát ! Malé úspory vyluxují zvýšené zálohy na energie. Ještě stokrát uslyšíme, že vidět ten visutý most, ten světový unikát, to by bylo něco! A nebo alespoň Prahu a metro, tam jsme také ještě nebyli! A tady mě napadá, že tohle umíme řešit. Stanová městečka v centru měst zdarma pro naše děti už příští prázdniny! Zdá se vám text neuvěřitelný? Jak jsem koupil, tak prodávám.

Karel Dvořák předseda OV KSČM Havlíčkův Brod zastupitel Kraje Vysočina

