Velký diplomatický přešlap Kallasové. I v Kyjevě se chytají za hlavu

Ruská válka na Ukrajině trvá již pátým rokem a za tu dobu se velmi proměnila, především dronová válka, kterou jak útočící Rusové, tak bránící se Ukrajinci stále vylepšují. Agentura Reuters ukázala, jak dnes vypadá práce s drony.
Ukrajina investuje prostředky do takových „úderů středního dosahu“, které cílí na ruskou protivzdušnou obranu a vojenskou logistiku ve vzdálenosti 30 km až 180 km za frontovou linií. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že tento měsíc se počet těchto úderů od února čtyřnásobně zvýšil.
„Týl nepřítele už není bezpečným útočištěm,“ řekl ve středu ministr obrany Mychajlo Fedorov, 35letý technologický nadšenec. A oznámil dalších 5 miliard hřiven (113 milionů dolarů nebo také 2,36 miliardy korun) na financování nejefektivnějších jednotek středního dosahu.
Analytici upozorňují, že tyto útoky na ruský týl ohrožují zásobovací trasy Ruské federace a útočící stranu oslabují, ale nedokážou ji prý oslabit natolik, aby Rusko svou válku na Ukrajině ukončilo. I Ukrajinci jsou si totiž vědomi, že když jedna strana přijde s nějakým zbraňovým vylepšením, druhá strana okamžitě hledá odpověď. A většinu jí dříve či později najde. Jde o nekonečný technologický závod, v němž jde o hodně.
Ve stejné době Američané vyzvali Rusko, aby ustoupilo od plánovaných systematických úderů na Kyjev.
Tammy Bruceová, zástupkyně amerického velvyslance při OSN, odsoudila nedělní útok a označila ruské použití Orešniku za „nevysvětlitelnou, nebezpečnou a barbarskou eskalaci“ války, která vypukla ruskou totální invazí v únoru 2022. „Varujeme Rusko, aby nepodnikalo takzvané systematické údery proti Kyjevu, které by riskovaly další civilní oběti a zhatily vyhlídky na mír,“ uvedla Bruceová.
Server Kyiv Independent upozornil, že Kaja Kallasová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, si připsala významný přešlap, když veřejně oznámila, že zatímco evropští diplomaté zůstávají v Kyjevě, Američané se stahují. Nebyla to však pravda. Server upozornil, že poznámky byly vyvolány zmatkem a dezinterpretací některých informací a ilustrují napjatý vztah mezi Bruselem, Washingtonem a Kyjevem.
Ve skutečnosti jeli Američané do Lvova, ale byla to předem plánovaná cesta, která s ruskou výzvou nijak nesouvisela. Cesta americké chargé d’affaires Julie S. Davisové měla podle amerického ministerstva zahraničí posílit vazby mezi USA a Ukrajinou.
Po ukončení akcí se Američané do Kyjeva opět vrátili.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
