Velký diplomatický přešlap Kallasové. I v Kyjevě se chytají za hlavu

29.05.2026 7:47 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Příchod na pole, vytažení částí dronů z beden, nastává rychlé skládání, operátor drony notebookem na koleni naprogramuje a stroje startují k akci. Tak vypadá počátek řady ukrajinských akcí z poslední doby. Akcí, které Ukrajincům pomáhají, ale podle analytiků jim nepřinesou konečné vítězství. A server Kyiv Independent upozorňuje, že EU, konkrétně Kaja Kallas, v této době předvedla velký diplomatický přešlap a veřejným prohlášením poškodila Spojené státy.

Velký diplomatický přešlap Kallasové. I v Kyjevě se chytají za hlavu
Foto: Repro Twitter
Popisek: Kaja Kallasová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Ruská válka na Ukrajině trvá již pátým rokem a za tu dobu se velmi proměnila, především dronová válka, kterou jak útočící Rusové, tak bránící se Ukrajinci stále vylepšují. Agentura Reuters ukázala, jak dnes vypadá práce s drony.

Anketa

Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?

1%
98%
1%
hlasovalo: 8705 lidí
Ukrajinští vojáci dorazí s bednami na jedno z polí za frontou. Z beden vybalí díly dronů, které zkompletují na místě, a jeden z operátorů s pomocí notebooku naprogramuje na koleni jednotlivé cíle těchto dronů. Nakonec jsou drony z tzv. praků vyslány do vzduchu a míří na určené cíle.

Ukrajina investuje prostředky do takových „úderů středního dosahu“, které cílí na ruskou protivzdušnou obranu a vojenskou logistiku ve vzdálenosti 30 km až 180 km za frontovou linií. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že tento měsíc se počet těchto úderů od února čtyřnásobně zvýšil.

„Týl nepřítele už není bezpečným útočištěm,“ řekl ve středu ministr obrany Mychajlo Fedorov, 35letý technologický nadšenec. A oznámil dalších 5 miliard hřiven (113 milionů dolarů nebo také 2,36 miliardy korun) na financování nejefektivnějších jednotek středního dosahu.

Analytici upozorňují, že tyto útoky na ruský týl ohrožují zásobovací trasy Ruské federace a útočící stranu oslabují, ale nedokážou ji prý oslabit natolik, aby Rusko svou válku na Ukrajině ukončilo. I Ukrajinci jsou si totiž vědomi, že když jedna strana přijde s nějakým zbraňovým vylepšením, druhá strana okamžitě hledá odpověď. A většinu jí dříve či později najde. Jde o nekonečný technologický závod, v němž jde o hodně.

Ve stejné době Američané vyzvali Rusko, aby ustoupilo od plánovaných systematických úderů na Kyjev.

Tammy Bruceová, zástupkyně amerického velvyslance při OSN, odsoudila nedělní útok a označila ruské použití Orešniku za „nevysvětlitelnou, nebezpečnou a barbarskou eskalaci“ války, která vypukla ruskou totální invazí v únoru 2022. „Varujeme Rusko, aby nepodnikalo takzvané systematické údery proti Kyjevu, které by riskovaly další civilní oběti a zhatily vyhlídky na mír,“ uvedla Bruceová.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 15905 lidí
Ale Rusové tuto výzvu odmítli. Agentura Reuters upozornila, že americká strana vyslovila svůj požadavek „nezvykle ostře“, ale Rusové jen znovu zopakovali, že by zahraniční diplomaté měli Kyjev opustit.

Server Kyiv Independent upozornil, že Kaja Kallasová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, si připsala významný přešlap, když veřejně oznámila, že zatímco evropští diplomaté zůstávají v Kyjevě, Američané se stahují. Nebyla to však pravda. Server upozornil, že poznámky byly vyvolány zmatkem a dezinterpretací některých informací a ilustrují napjatý vztah mezi Bruselem, Washingtonem a Kyjevem.

Ve skutečnosti jeli Američané do Lvova, ale byla to předem plánovaná cesta, která s ruskou výzvou nijak nesouvisela. Cesta americké chargé d’affaires Julie S. Davisové měla podle amerického ministerstva zahraničí posílit vazby mezi USA a Ukrajinou.

Po ukončení akcí se Američané do Kyjeva opět vrátili.

Psali jsme:

Jourová varuje: Brusel si posvítí na Babiše
„A Stach mu to žere...“ Snyderovo „vědecké“ nadávání na Rusko nezůstalo bez odezvy
„Předvolejte velvyslance.“ Zelenskyj strašně vytočil Poláky
Po úderu na Kyjev Zelenskyj prosí o rakety

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/exclusive-how-us-ambassadors-preplanned-trip-caused-a-diplomatic-scandal-in-kyiv-and-brussels/

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ground-with-ukraines-drone-forces-targeting-russias-battlefield-rear-2026-05-28/

https://www.reuters.com/world/russia-brushes-off-us-call-not-launch-systemic-strikes-kyiv-2026-05-28/

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , zbraně , Reuters , drony , válka na Ukrajině , Kyiv Independent , Kallasová , USAEU

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Měli by se podle vašeho názoru diplomaté USA a EU stáhnout z Kyjeva?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. byl položen dotaz

Co bude s těmi osobními informacemi?

Mám na mysli ty, které od dětí sesbírala Česká školní inspekce? Kdo k nim má a bude mít přístup? Není na místě jejich skartace? Uděláte to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Český Kirk“ Šejna točí chvilkaře. Zážitky s Minářem i zneužívání mladých

8:28 „Český Kirk“ Šejna točí chvilkaře. Zážitky s Minářem i zneužívání mladých

Mladý politický komentátor spojený s projektem Restart Česko Adam Šejna v rozhovoru pro Deník TO hov…