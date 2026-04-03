Dvořák (STAN): Vládní politici, kteří dlouhodobě působí proti naší krásné přírodě

Obnovitelné zdroje energie jsou budoucností energetického mixu Česka i celé Evropy. V posledních týdnech se rozproudila debata o větrných elektrárnách. Někteří čeští politici, kteří dlouhodobě působí proti naší krásné přírodě, se společně s dezinformátory ze Slovenska rozhodli v Česku začít šířit nepravdy o větrných elektrárnách. Nejenže větrná energie patří k nejlevnějším zdrojům energie na světě, ale je to zdroj energie, který je bezpečný a nečiní nás závislými na dovozu. A zatímco jaderné elektrárny (které musíme budovat také) se staví více než 10 let, tak větrnou elektrárnu bude možné díky akceleračním zónám, které jsme prosadili, postavit za zhruba rok.
