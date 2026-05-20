Kordová Marvanová: Změna zákona je mimořádně akutní

Ochrana dětí před násilím a týráním musí být nejdůležitější prioritou. Bohužel takto to u nás nefunguje. Je mnoho dětí v rodinách týráno a dokonce dochází skoro každý měsíc k úmrtí dítěte v důsledku selhání péče
Proto naše skupina 27 senátorů předložila návrh novely občanského zákoníku, která má za cíl zásadně posílit ochranu dětí před domácím násilím, týráním a dalšími riziky při rozhodování soudů a OSPOD ve věcech péče o dítě. Návrh reaguje na závažné případy z poslední doby, kdy v důsledku svěření dítěte do péče vysoce rizikových rodičů došlo k jejich úmrtí, týrání, ohrožení zdraví nebo psychickému poškození. Návrh umožňuje řešit také případy konfliktních sporů rodičů, kde není respektován nejlepší zájem dítěte a děti trpí.
Změna zákona je mimořádně akutní, což ukazuje případ tříleté holčičky Viktorky zavražděné letos v březnu jejím otcem, kterou soud se souhlasem OSPOD svěřil do péče vysoce rizikových rodičů, ač byla všechna rizika příslušným institucím známa, což je alarmující! Stát a konkrétní lidé musí nést odpovědnost za ochranu dětí.
Současná právní úprava nedokáže dostatečně chránit děti před domácím násilím, sexuálním násilím, týráním nebo jiným patologickým chováním rodičů. Zákon a celý systém opatrovnické justice často na závažná rizika včas nereaguje, a proto je u nás tolik tragických případů, kdy děti nepřežijí nebo nesou následky mnoho let.
Náš návrh zákona jasně zakotvuje právo dítěte na bezpečí, blaho a zdravý vývoj a posiluje povinnost soudů a OSPOD důsledně vyhodnocovat všechna rizika spojená s péčí o dítě. Soudy nadále nebudou moci přehlížet jakékoli formy násilí na dítěti. Nesmí pokračovat praxe, kdy nad zájmy dítěte stojí nároky rodičů, i když představují pro dítě nebezpečí.
Ochrana dítěte nesmí být pouze formální deklarací, ale skutečně vymahatelnou prioritou státu. K tomu je naprosto nezbytné změnit zákon tak, aby děti skutečně chránil, a také fungování a přístup celého opatrovnického systému.
Obrací se na nás mnoho lidí, kterým to není jedno, a běží petice (ZDE), pod níž je už přes pět tisíc podpisů. Uděláme se senátory a poslanci, kteří na novele spolupracovali, vše pro to, aby se změnu v zájmu ochrany dětí podařilo prosadit.
