Kordová Marvanová: Změna zákona je mimořádně akutní

20.05.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ochraně dětí

Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Ochrana dětí před násilím a týráním musí být nejdůležitější prioritou. Bohužel takto to u nás nefunguje. Je mnoho dětí v rodinách týráno a dokonce dochází skoro každý měsíc k úmrtí dítěte v důsledku selhání péče

Proto naše skupina 27 senátorů předložila návrh novely občanského zákoníku, která má za cíl zásadně posílit ochranu dětí před domácím násilím, týráním a dalšími riziky při rozhodování soudů a OSPOD ve věcech péče o dítě. Návrh reaguje na závažné případy z poslední doby, kdy v důsledku svěření dítěte do péče vysoce rizikových rodičů došlo k jejich úmrtí, týrání, ohrožení zdraví nebo psychickému poškození. Návrh umožňuje řešit také případy konfliktních sporů rodičů, kde není respektován nejlepší zájem dítěte a děti trpí.

Změna zákona je mimořádně akutní, což ukazuje případ tříleté holčičky Viktorky zavražděné letos v březnu jejím otcem, kterou soud se souhlasem OSPOD svěřil do péče vysoce rizikových rodičů, ač byla všechna rizika příslušným institucím známa, což je alarmující! Stát a konkrétní lidé musí nést odpovědnost za ochranu dětí.

Současná právní úprava nedokáže dostatečně chránit děti před domácím násilím, sexuálním násilím, týráním nebo jiným patologickým chováním rodičů. Zákon a celý systém opatrovnické justice často na závažná rizika včas nereaguje, a proto je u nás tolik tragických případů, kdy děti nepřežijí nebo nesou následky mnoho let.

Náš návrh zákona jasně zakotvuje právo dítěte na bezpečí, blaho a zdravý vývoj a posiluje povinnost soudů a OSPOD důsledně vyhodnocovat všechna rizika spojená s péčí o dítě. Soudy nadále nebudou moci přehlížet jakékoli formy násilí na dítěti. Nesmí pokračovat praxe, kdy nad zájmy dítěte stojí nároky rodičů, i když představují pro dítě nebezpečí.

Ochrana dítěte nesmí být pouze formální deklarací, ale skutečně vymahatelnou prioritou státu. K tomu je naprosto nezbytné změnit zákon tak, aby děti skutečně chránil, a také fungování a přístup celého opatrovnického systému.

Obrací se na nás mnoho lidí, kterým to není jedno, a běží petice (ZDE), pod níž je už přes pět tisíc podpisů. Uděláme se senátory a poslanci, kteří na novele spolupracovali, vše pro to, aby se změnu v zájmu ochrany dětí podařilo prosadit.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
Zdroje:

https://www.petice.com/4u_nikdy_smrt_nevinneho_d4itte_vyzva_poslancm_a_senatorm_zmte_urychlen_zakon_aby_se_tragedie_male_viktorky_u_nemohla_opakovat?fbclid=IwY2xjawR6pWZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHgS3QdoIV037WUDw2qrJqXQUQWi5MgaH8Qm0NLKURJJO1hf8INPWJ9pogCKd_aem_c8jbJ3YrPuyURcBIKEJkrQ

