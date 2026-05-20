Havel (TOP 09): Zúčastnit se sjezdu mi bude ctí

20.05.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně

Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

(Předem upozorňuji, že pokud se jmenujete Jindřich Rajchl, tak dále nečtěte, mohl by Vás tento příspěvek strašit ve spaní.)

Je to tři týdny, co jsem se potkal s Berndem Posseltem. Chtěl bych říct, že naše dějiny nejsou černobílé. Byly v nich křivdy na všech stranách. Kolektivní vina je princip hloupý, demagogický a nepatří do 21. století. Mně je bližší odpovědnost jednotlivce, schopnost pojmenovat minulost bez hysterie, a hlavně vůle jít dál.

Sdílím postoj, jaký dlouhodobě zastával třeba Karel Schwarzenberg: Smíření není slabost. Je to projev sebevědomí. A sebevědomý národ se nebojí pravdy ani dialogu. Proto mi bude ctít se o víkendu zúčastnit sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Každý můžeme k vzájemnému porozumění přispět.

PS. Celé to téma bylo rozvířeno na politickou objednávku Tomia Okamury a právě Jindřicha Rajchla, kteří v zoufalé snaze na sebe upozornit otevírají 80 let hojící se rány a sypou do nich „sůl po kilech”. Vadí mi, jakým způsobem tito lidé postupují. Z dlouhodobého hlediska má jejich „politika” strašlivý dopad na nás, společnost.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
