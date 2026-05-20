Havel (TOP 09): Zúčastnit se sjezdu mi bude ctí

(Předem upozorňuji, že pokud se jmenujete Jindřich Rajchl, tak dále nečtěte, mohl by Vás tento příspěvek strašit ve spaní.)
Je to tři týdny, co jsem se potkal s Berndem Posseltem. Chtěl bych říct, že naše dějiny nejsou černobílé. Byly v nich křivdy na všech stranách. Kolektivní vina je princip hloupý, demagogický a nepatří do 21. století. Mně je bližší odpovědnost jednotlivce, schopnost pojmenovat minulost bez hysterie, a hlavně vůle jít dál.
Který národ více ublížil českému národu?
Sdílím postoj, jaký dlouhodobě zastával třeba Karel Schwarzenberg: Smíření není slabost. Je to projev sebevědomí. A sebevědomý národ se nebojí pravdy ani dialogu. Proto mi bude ctít se o víkendu zúčastnit sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Každý můžeme k vzájemnému porozumění přispět.
PS. Celé to téma bylo rozvířeno na politickou objednávku Tomia Okamury a právě Jindřicha Rajchla, kteří v zoufalé snaze na sebe upozornit otevírají 80 let hojící se rány a sypou do nich „sůl po kilech”. Vadí mi, jakým způsobem tito lidé postupují. Z dlouhodobého hlediska má jejich „politika” strašlivý dopad na nás, společnost.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
