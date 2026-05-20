Ministr Macinka: Nebudeme souhlasit s žádnými dalšími sankcemi

20.05.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

Šéfové české a izraelské diplomacie odstartovali byznys fórum s?rekordní účastí firem

Foto: Interview ČT24
Popisek: Petr Macinka

Ministr zahraničních věcí a vicepremiér Petr Macinka přivítal 20. května 2026 svého izraelského protějška Gideona Saara a podnikatelskou delegaci více než 50 izraelských obchodních společností a institucí. Ministři společně zahájili česko-izraelské obchodní fórum, jehož se na české straně účastnilo na 150 zástupců českých firem.

Izraelská návštěva navázala na dubnovou cestu vicepremiéra Macinky do Izraele, kde šéfové diplomacií podepsali deklaraci o společné komisi českého a izraelského ministerstva zahraničí.

„Dnešní obchodní fórum je mimořádné, pro mě i pro Gideona Saara jde o největší byznysovou akci za dobu, co jsme ve svých funkcích a jsem na to opravdu pyšný,” uvedl ministr Macinka. „Naším cílem je, aby se podobné obchodní interakce konaly pravidelně,“ dodal šéf české diplomacie.

Zástupci izraelských firem už v průběhu úterý 19. května jednali s českými obchodními partnery přímo ve zdejších zdravotnických a bezpečnostních společnostech. Svaz průmyslu a dopravy ČR a Sdružení výrobců Izraele (Manufactorers’ Association of Israel) dnes také podepsaly memorandum o porozumění.

Ministr Macinka na tiskové konferenci vyjádřil jasnou českou podporu Státu Izrael v Evropské unii. „Nebudeme souhlasit s žádnými dalšími obchodními sankcemi, jakož ani s dalšími pokusy suspendovat či omezovat Asociační dohodu mezi EU a Izraelem,“ uvedl k tomu český vicepremiér.

Ministři zároveň probrali probíhající krizi na Blízkém východě, její dopady na Evropu a společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie.

Článek obsahuje štítky

Izrael , MZV , zahraniční obchod , motoristé , Macinka

