Ministr Macinka: Nebudeme souhlasit s žádnými dalšími sankcemi

Ministr zahraničních věcí a vicepremiér Petr Macinka přivítal 20. května 2026 svého izraelského protějška Gideona Saara a podnikatelskou delegaci více než 50 izraelských obchodních společností a institucí. Ministři společně zahájili česko-izraelské obchodní fórum, jehož se na české straně účastnilo na 150 zástupců českých firem.
Izraelská návštěva navázala na dubnovou cestu vicepremiéra Macinky do Izraele, kde šéfové diplomacií podepsali deklaraci o společné komisi českého a izraelského ministerstva zahraničí.
„Dnešní obchodní fórum je mimořádné, pro mě i pro Gideona Saara jde o největší byznysovou akci za dobu, co jsme ve svých funkcích a jsem na to opravdu pyšný,” uvedl ministr Macinka. „Naším cílem je, aby se podobné obchodní interakce konaly pravidelně,“ dodal šéf české diplomacie.
Zástupci izraelských firem už v průběhu úterý 19. května jednali s českými obchodními partnery přímo ve zdejších zdravotnických a bezpečnostních společnostech. Svaz průmyslu a dopravy ČR a Sdružení výrobců Izraele (Manufactorers’ Association of Israel) dnes také podepsaly memorandum o porozumění.
Ministr Macinka na tiskové konferenci vyjádřil jasnou českou podporu Státu Izrael v Evropské unii. „Nebudeme souhlasit s žádnými dalšími obchodními sankcemi, jakož ani s dalšími pokusy suspendovat či omezovat Asociační dohodu mezi EU a Izraelem,“ uvedl k tomu český vicepremiér.
Ministři zároveň probrali probíhající krizi na Blízkém východě, její dopady na Evropu a společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie.
