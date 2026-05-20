Výborný (KDU-ČSL): Význam celoživotního učení

Včera jsem v Poslanecké sněmovně uspořádal kulatý stůl s názvem "Význam celoživotního učení" společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR ve spolupráci s MŠMT, MPSV a MPO.
Velmi mě potěšil velký zájem i účast zástupců mnoha firem, institucí a organizací z veřejného i soukromého sektoru. Právě široká spolupráce je pro budoucnost celoživotního vzdělávání naprosto zásadní.
Shodli jsme se na tom, že rychle se měnící trh práce bude stále více vyžadovat schopnost učit se nové věci po celý život. Některé profese zanikají, jiné vznikají, a právě celoživotní vzdělávání musí být jedním z klíčových nástrojů, jak lidem pomoci obstát v této změně.
Velmi důležitá je spolupráce státu, škol, zaměstnavatelů i neziskového sektoru. Bez ní nedokážeme posílit konkurenceschopnost naší ekonomiky ani připravit lidi na nové výzvy, které přináší například umělá inteligence nebo proměna pracovního trhu.
Děkuji všem řečníkům a účastníkům za otevřenou a věcnou debatu. Tohle téma rozhodně nekončí dnešním setkáním.
Celý záznam z kulatého stolu najdete ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku