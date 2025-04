Eurokomisař Síkela: Březen je za mnou - a že to stálo za to

Vedl jsem tři mise v osmi zemích, od Střední Asie přes Latinskou Ameriku až po Evropu, s jasným cílem posunout naši strategii Global Gateway a prostřednictvím ní přinést reálné přínosy našim partnerům v zahraničí a vytvářet nové příležitosti i pro Evropu. Usilujeme o rozvoj skutečné win-win spolupráce prostřednictvím našich rozvojových projektů. Na svých misích jsem měl možnost si osobně prohlédnout dopad našich projektů a absolvoval desítky setkání na nejvyšší úrovni, abych naše projekty podpořil.

V Tádžikistánu jsem si prohlédl projekt přehrady, která se stane nejvyšší na světě. V Uzbekistánu jsem navštívil důl, který má být největším otevřeným dolem na světě, a v Chile jsem navštívil stavbu největšího teleskopu. Tyto projekty jasně ukazují, jak mohou přinést výhody jak našim partnerům, tak Evropě.

S cílem posílit naše mezinárodní partnerství jsem se setkal s prezidenty středoasijských zemí, které jsem navštívil. V Itálii jsem diskutoval o spolupráci s premiérkou Giorgiou Meloni a ve Vatikánu jsem se setkal se státním sekretářem Vatikánu. Celkem jsem absolvoval jednání s 25 ministry napříč všemi těmito zeměmi.

Ze svých misí si odnáším jednoznačný závěr. Jako Evropa máme obrovskou příležitost, svět totiž má zájem o naše know-how, odbornost, spolehlivost a obecně náš přístup, který přináší oboustranné výhody. Tento model spolupráce nabízíme prostřednictvím strategie Global Gateway a naši partneři to oceňují. Evropské firmy jsou již naplno zapojeny do těchto projektů - dodávají moderní technologie, sdílejí odborné znalosti a využívají nové příležitosti, zatímco my se staráme o to, aby místní komunity těžily z nových pracovních míst, lepšího vzdělání a důrazu na udržitelnost.

Řadu důležitých setkání jsem vedl také přímo v Bruselu, například s prezidentem Světové banky Ajayem Bangou a s ředitelem World Health Organization (WHO) Tedrosem Adhanom Ghebreyesusem. Společně jsme probrali možnosti, jak urychlit naši spolupráci na rozvojových projektech, které zlepšují životy milionů lidí.

Mladí lidé jsou naší budoucností, a proto musí mít možnost mluvit do toho, jak bude vypadat. Proto jsem se zúčastnil dialogu s členy Youth Sounding Board, kde jsme diskutovali o tom, jak prostřednictvím strategie Global Gateway otevřít nové příležitosti mladým lidem a posílit jejich postavení po celém světě.

