Exner (STAN): ANO a SPD nemají žádný recept na řešení palčivých problémů

Důchodová reforma? Poprvé špatná akustika, podruhé – nemluvíme s vámi.

Obrana? Bez kamer s vámi nemluvíme, slyšet nechceme. Neřekneme.

Nelegální migrace? Nemluvíme s vámi.

ANO a SPD nemají žádný recept na řešení palčivých problémů. Mohli říci, co je špatně a co lepšího navrhují, s čím souhlasí a co nepodpoří. Všichni jsme poslanci České republiky a je naší povinností se spolu bavit a hledat nejlepší řešení problémů.

Tohle byla další schůzka s premiérem, ministrem vnitra a zástupci parlamentních stran, kde odmítly ANO a SPD hledat nějaký konsensus ohledně nelegální migrace. Možná proto, že by se provalila jedna z jejich největších lží, že „Migrační pakt je pozvánka pro uprchlíky“.

Ne, Migrační pakt je zpřísnění, a hlavně sjednocení evropských pravidel pro zvládání migrace. Kontrolní otázka: Co z následujících úprav nevychází z Migračního paktu?

Navrhovaná novela zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců omezí zneužívání mezinárodní ochrany osobami, které nesplňují podmínky pro její udělení a současně zachová poskytnutí mezinárodní ochrany těm, kteří jí skutečně potřebují.

Hlavní oblasti, které novela upravuje:

- Omezení podávání žádostí o azyl osobami, u kterých soud již rozhodl o vyhoštění;

- Rychlejší vyhošťování osob, které nemají právo setrvat na českém území;

- Lepší kontrola pobytu žadatelů o azyl – možnost určit místo pobytu, v odůvodněných případech detence;

- Snížení standardů pro žadatele o azyl – snížení benefitů a vyjmutí z veřejného zdravotního pojištění – jen nutná zdravotní péče – neplatí pro děti;

- Rozšíření bezpečnostního a zdravotního pověření, epidemiologický screening;

- Zrychlení soudního řízení a azylové procedury – pevné lhůty pro soudy;

- Omezení zneužívání mezinárodních letišť k nelegální migraci.

Správná odpověď: Z migračního paktu vychází všechno a na jeho aplikaci pracují všechny země EU.

Může mi někdo říci, v kterém bodě je ta „pozvánka pro uprchlíky“?

A připomeňme si, že když někdo prchá před válkou, násilím nebo politickou represí a podobně, tak není nelegální uprchlík, ale podle mezinárodního práva má nárok na azyl a je morální povinností demokratické země mu pomoci. V takovém případě je potřeba takového člověka prověřit, co nejrychleji naučit jazyk, zapojit do práce a integrovat do společnosti.

Martin Exner STAN



