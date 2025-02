Exner (STAN): Babiš chce bojovat proti evropským hodnotám a proti vám, milí Evropané

Potřebuje Babiš EU, nebo nás vede k Czexitu?

Někdo se uklidňuje: „Babiš má firmy v Evropské unii a bere od ní dotace, proto EU neopustí.“ Nemylme se, nic není dále pravdě.

Firmy v EU má kdekdo z celého světa a Babiš ani po Czexitu o své firmy nepřijde. S dotacemi má potíže a plnění dotačních podmínek a jeho kontroly má rád jak obtížný hmyz. Nakonec - klidně zrušil i svůj čistě formální svěřenecký fond, kterým se snažil zakrýt své vlastnictví Agrofertu. („Moje bývalá firma…“ -pamatujete?)

Czexit by Babišovi umožnil uzavření českého trhu a zavedení cel na dovoz potravin, agrochemie a dalších konkurenčních komodit, tím ovládnutí českého trhu a zvýšení vlastních cen a zisků. A ještě by mu jeho voliči tleskali za kampaň pro české potraviny.

Vydělal by tím mnohem víc než na dotacích a odpadla by pro něj otravná pravidla a ochrana zákazníků Evropské unie.

Přečtěte si jakýkoliv projev Andreje Babiše ve sněmovně. Jeden lživý a manipulativní útok proti EU za druhým, opepřený výkřiky „Magor Timmermans. Šílený grýndýl!“ No bodejť by ne, když má zájem dodávat biopaliva ze řepky do PHM a udržet co největší spotřebu chemie v zemědělství. Kdy naposled řekl něco pozitivního o EU? Nepamatuji si. Na EU ale nenechá nit suchou, jedině ten Czexit ještě chybí.

Nikoliv překvapivým vstupem do Patriotů ukázal naplno, jaké má kamarády a jakou má politiku k EU. Na nedávné konferenci Patriotů v Madridu vyvolal potlesk Orbána, Le Penové nebo Mattea Salviniho tím, že na závěr projevu zvolal: „Budeme bojovat! Zvítězíme!“

Proti čemu a komu bude bojovat? A za co? Proti Evropské unii, proti evropským hodnotám a proti vám, milí Evropané. Za svojí větší moc bez evropských pravidel, za vyšší zisky z vašich kapes a za hranice, cla a národní stát.

O tom, že o rozdělené Evropě národních států kromě Patriotů, sní i Rusko, není sporu.

Martin Exner STAN



