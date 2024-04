Exner (STAN): Lágry, genocida, fyzická i politická likvidace. Nacisté i komunisté. Bez rozdílu

reklama

Někteří lidé si snad myslí, že bez Sovětského svazu by snad ani slunce nevyšlo. Prý bych se bez SSSR nenarodil. Na tyhle kecy jsem fakt alergický.

Tak jsem paní odepsal toto:

Vy také píšete blbosti. Asi zkoušíte naznačit, že nebýt SSSR, tak by nebylo poraženo nacistické Německo. Ale jednak SSSR pomohl to Německo vyzbrojit, vycvičit jeho armádu, zásoboval ho surovinami a společně s ním přepadením Polska a Finska tu 2. světovou válku rozpoutal, proti Hitlerovi se SSSR a komunisté postavili až v 1941 po napadení Sovětského svazu, kdy Hitler porušil smlouvu (pakt Molotov - Ribbentrop a další smlouvy) se Stalinem a za druhé nacistickou totalitu nahradil hned komunistickou. A SSSR sám by také nacismus nepřemohl bez masivní americké pomoci, bez otevření západní fronty, bez hrdinné obrany Velké Británie a tak dále. Pokud už chcete takto spekulovat, tak správně je, že bych se možná nenarodil pokud by Hitler neporušil tu smlouvu a rozdělil by si Evropu se SSSR a oba shodně by vyvraždili a/nebo germanizovali a rusifikovali dobyté země. A nebo pokud by do války nevstoupily USA se svou pomocí SSSR, bez Velké Británie, Kanady, Austrálie a desítek dalších národů, které se třeba vylodily v Normandii. Sovětský svaz východní Evropu neosvobodil, ale obsadil a importoval sem sovětský komunismus. Mimochodem, jako jediná mocnost měl z 2. světové války územní zisky. Do SSSR Sověti násilně přidružili Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Zakarpatskou Ukrajinu, Besarábii a Polsko "posunuli" o 300 km na západ. Kontrolní otázka: Znáte nějaký zločin, který spáchali nacisté a nespáchali ho komunisté? Mě nic nenapadá, jsou to stejní zločinci. Lágry, genocida, fyzická i politická likvidace opozice, totalita, cenzura, exemplární tresty smrti...

