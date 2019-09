Faltýnek (ANO): Dáme miliardy do výsadby listnáčů a spárkatá zvěř nám to hned sežere

Děkuji, pane místopředsedo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já jenom pár nějakých svých poznámek a postřehů k tomuto zákonu z pohledu zemědělského výboru, který byl garančním výborem a této problematice se věnoval poměrně podrobně. A já bych začal možná tím, že jsem se potkal s panem Bláhou. To je nějaký funkcionář z hnutí DUHA. A my jsme spolu ještě s dalšími kolegy s ním dlouho diskutovali a on mně položil jednu základní otázku.

Nacházíme se v situaci, a hovořila o tom kolegyně Pekarová Adamová, kdy je krizová situace v našich lesích způsobená kalamitou kůrovce, a ať už ta kalamita vznikla z různých důvodů, a těch důvodů je mnoho, a je to kombinace sucha, nějaké historické práce v tom lese a dalších věcí, tak prostě je to fakt. A my, nebo stát - Ministerstvo zemědělství chce, a je připraveno, a my všichni asi, investovat nemalé prostředky do obnovy lesa pro příští generace.

A je to naše povinnost, tam kde se to vykácí, to rychle znovu zasadit a udělat všechno proto, aby ty sazenice jedlí, listnáčů a dalších dřevin, přežily. A ten pan Bláha mně položil otázku, jestli má smysl vyhazovat státní peníze v řádu stovek milionů, možná miliard na tyto výsadby, když nám to spárkatá zvěř hned sežere. Já vím, že je to velmi citlivé téma. A na zemědělském výboru jsme to diskutovali, tak seděli tři ministři zemědělství. Tři. Pan ministr Toman, několikanásobný ministr zemědělství v minulosti, seděl tam ministr Bendl a seděl tam pan ministr Jurečka.

A ani jeden z nich, přátelé, pardon, kolegyně, kolegové... (Slabý smích v sále.) Ani jeden z nich neměl odvahu otevřít myslivecký zákon, který by nějakým způsobem řešil regulaci zvěře. A já jsem také dostal mnoho mailů a analýz atd. Ale nestačí nám na to se řídit v tomto rozhodování selským rozumem? To, co říká ten Bláha - a já přece - víte všichni, že nejsem žádný ekoterorista. Ale prostě za mě - a já teď říkám svůj osobní názor - a nebyla lehká debata s Ministerstvem zemědělství, kdy jejich původní stanoviska byla negativní k těmto pozměňovacím návrhům. A debatovali jsme s Patrikem Mlynářem, s panem ministrem. A pan ministr je také myslivec! Je také myslivec. Na rozdíl ode mě.

A tady vlastně paní kolegyně Markéta Pekarová Adamová přišla v jedné části toho svého pozměňovací návrhu s tím, že by bylo dobře prostě otevřít lesní zákon, kterému se mnoho sněmoven před námi bránilo z různých důvodů. Nemá smysl je tady ty důvody opakovat. A když dneska je to v té poloze, podle stávající platné legislativy, že regulace zvěře je na vlastníkovi honitby a myslivcích, kteří tam hospodaří a mají to pronajato, a je to na jejich dohodě, ale máme tady nějaký stav, který je kritický, tak by ta dohoda o regulaci stavu zvěře měla respektovat ten stav kritický, který dneska máme. A proto se domníváme, že je určitým kompromisem otevřít ten myslivecký zákon pouze v této záležitosti, aby stát měl možnost se na to podívat, jestli ta dohoda opravdu odpovídá tomu stavu, v kterém ten les je.

A to vyvolává samozřejmě ty vlny. Budou tady diskutovat další mí kolegové, kteří to podpoří anebo nepodpoří. Nicméně já bych v této souvislosti chtěl moc poprosit, abychom podpořili ty pozměňovací návrhy, které odsouhlasil garanční výbor po dlouhé debatě s Ministerstvem zemědělství, protože já rozumím té kritice myslivců, kteří říkají, a navrhují to i v tom dopise, abychom to řešili formou veřejné odborné debaty. To určitě ano. Nicméně ta spárkatá zvěř nepočká, než si to vydiskutujeme, že jo. Oni tam chodí a ty sazenice sežerou. Takže (se smíchem) je tady z mé strany na vás na všechny, na celou Poslaneckou sněmovnu prosba, abychom prostě šli na ten kompromis. A vím, že v tuto chvilku samozřejmě mluvím i proti některým pozměňovacím návrhům, které jsou z dílny Ministerstva životního prostředí. Jsem si toho vědom. Diskutovali jsme o tom s panem ministrem. A nějak to dopadne to hlasování.

Nicméně zatím za činnost v lese odpovídá Ministerstvo zemědělství ze zákona. Až to bude jinak, pokud ta doba nastane, tak potom možná některé ty návrhy budou mít šanci na úspěch. Takže tolik velmi stručně z mého pohledu jako předsedy zemědělského výboru. Vím, že je to do určité míry revoluční změna, že otvíráme zákon o myslivosti, novelu zákona o lesích, ale myslím si, že teď je šance vzhledem k tomu, že ta situace je opravdu kritická a složitá, a hlavně snažíme se ten les, ať už jsou to vojenské lesy, Lesy ČR, ale i samozřejmě soukromí vlastníci, obnovit pro naše budoucí generace. Děkuji.

