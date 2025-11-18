DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Prohlášení k výsledku parlamentních voleb 2025

18.11.2025 23:08 | Monitoring

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT uvítala vítězství hnutí ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny zejména z důvodu avizovaného zlepšení života nejen lidí, ale i zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Prohlášení k výsledku parlamentních voleb 2025
Foto: DSZ
Popisek: DSZ - Za práva zvířat - logo

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT věří, že nová vláda v čele s hnutím ANO se bude aktivně zasazovat o změny ke zlepšení života zvířat a k jejich větší právní ochraně.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se po svém odstoupení z říjnových voleb do PS PČR rozhodla v nich podpořit právě hnutí ANO.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT ve svém prohlášení týkajícího se odstoupení z voleb uvedla, že podpoří ten kandidující subjekt, který bude akceptovat její program na ochranu zvířat, přírody a životního prostředí, resp. alespoň některé body jejích priorit týkajících se práv zvířat. Tedy volební stranu, která projeví skutečný zájem o ochranu zvířat a přírody a bude ochotna toto téma prosazovat v příštím volebním období.

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

  • DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT pozitivně vnímala, že hnutí ANO deklarovalo, že je jeho snahou posilovat ochranu zvířat a přírody, zpřísnit tresty za týrání a podpořit konkrétní opatření, která povedou k lepším podmínkám pro hospodářská, domácí i volně žijící zvířata.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT uvítala, že hnutí ANO je u většiny jejích bodů priorit připraveno se aktivně zasadit o změny ke zlepšení života zvířat.
Body priorit DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, které hnutí ANO v příštím volebním období podpoří:

- důslednější ochrana zvířat, živočichů, přírody a životního prostředí;
- větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochrana;
- přísnější tresty za týrání zvířat /nepodmíněné/ a důslednější soudní praxe;
- minimalizace dálkové přepravy zvířat z ČR;
- zákaz tzv. norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování a výcviku psů na živých liškách;
- zákaz množíren, tzv. továren na štěňata či koťata – tvrdší postihy a posílení kontrol, aktivní zapojení Policie ČR;
- zlepšení podmínek chovu zvířat - prosazení zvyšování standardů ochrany hospodářských zvířat;
- zákaz pokusů na zvířatech – využití alternativních metod;
- posílení kapacit a odbornosti stávajících policejních složek k řešení případů týrání zvířat;
- zrušení pouťové atrakce s názvem „Jízda na ponících“;
- podpora spolků, resp. kastračních programů a finanční pomoc obcím při řešení problémů toulavých koček.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nalezla v ANO jediný politický subjekt, který projevil skutečný zájem o ochranu zvířat i přírody. A to v přímém protikladu od ostatních politických stran a hnutí, které téma ochrany zvířat a přírody nezajímá vůbec či pouze okrajově nebo účelově.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT proto vyzvala své voliče, resp. členy a příznivce, ale i ostatní ochránce zvířat a přírody, aby podpořili v těchto volbách svými hlasy volební stranu č. 22, ANO 2011

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si od svého vzniku klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, živočichů, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ.
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.

Psali jsme:

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Poděkování voličům
Demokratická strana zelených: Sestavujeme kandidátky ve všech krajích
DSZ: Petice za ukončení pokusů a testování na zvířatech
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT: Lídryní do voleb do Evropského parlamentu je Andrea Bychlová

Článek byl převzat z Profilu Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Článek obsahuje štítky

volby , DSZ - Za práva zvířat

autor: PV

