Farhan (ANO): Kde jste, bojovníci za GDPR?

reklama

Vážený pane předsedající, milá vládo, dámy a pánové, vážený pane ministře, já si dovolím krátce okomentovat pozměňovací návrh, který zde předložil můj kolega prostřednictvím pana předsedajícího Tom Philipp, týkající se očkování nebo vlastně změn v zapisování, co se týká očkování.

Jednoznačně chci říct, že z mého pohledu tento pozměňovací návrh nepatří k tomuto zákonu. Samozřejmě pak na konci požádám pana ministra zemědělství, aby mi vysvětlil, jaký vztah tento pozměňovací návrh má k zákonu, který předkládá. Já jsem tam zaznamenal věci typu veterinární léčiva, krmiva. A zajímalo by mě, jaký je tam sousledný vztah. Já ho tam nevidím. Myslím si, že tento pozměňovací návrh je typickým přílepkem. A dovolím si tady jenom v krátkosti uvést do kontextu, co uvedl k takovýmto přílepkům Ústavní soud. Ústavní soud označil ve svém nálezu 77/06 za takové přílepky za protiústavní.

Projednávaná novela totiž cílí výlučně na oblast veterinárních přípravků, přičemž jejím cílem je adaptace na nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích a nařízení EU 2019/4 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv. Novela upravuje výhradně veterinární léčiva, čemuž odpovídá také proces její přípravy a projednávání. Novela byla projednána v zemědělském výboru. Já se tady ptám, proč takovéto důležité věci, které se sem přinášejí, nebyly projednávány ve zdravotním výboru? Proč je zdravotní výbor obcházen?

Tady jsem si dovolil vykopírovat, že podle rozhodovací praxe Ústavního soudu musí mít pozměňovací návrh úzký vztah k hlavní materii novely zákona, to znamená, musí se týkat téhož předmětu jako návrh zákona, musí se úzce vztahovat k účelu konkrétního ustanovení projednávaného návrhu zákona anebo jeho části. Pozměňovací návrh se týká úplně odlišné části zákona o léčivech. Týká se části o eReceptu a zákona o ochraně veřejného zdraví. Ani jedna z podmínek definovaných v rozhodovací praxi Ústavního soudu tedy není v daném případě splněna. A pokud by byl pozměňovací návrh přijat, já věřím, že přijat nebude, tak z mého pohledu, z mého pohledu a v tom, co jsem si přečetl v nálezu Ústavního soudu, je tento pozměňovací návrh protiústavní.

S ohledem na základní principy právního státu a mantinely pro činnost orgánů veřejné moci je nutné, aby tento návrh byl předložen a projednán v řádném legislativním procesu, a ne přílepkem k veterinárním léčivům, aby se k tomu potom snad i vyjadřoval na zemědělském výboru ministr zemědělství. Mě by zajímalo i, jaký názor na to má Úřad pro ochranu osobních údajů. A chtěl bych zde říct, že se to vlastně týká ÚZISu a dalších organizací.

A jenom chci tady říci, že ÚZIS je omezen pouze na anonymizovaná data, to znamená, že jsou chráněny citlivé osobní údaje pacientů. Data, ke kterým má nyní ÚZIS přístup, neobsahují informace, podle kterých by šla rozklíčovat. Nově podle tohoto návrhu má mít ÚZIS přístup ke kompletním informacím obsaženým v systém eRecept. Pro ty z vás, kteří ještě nevědí, co tím chci říct, je, že vlastně v tuto chvíli se rozšiřuje okruh úředníků, hlavně na ÚZISu, samozřejmě to můžou být i krajské hygienické stanice a další, kteří budou mít přístup k eReceptům, to znamená, budou mít přístup k deseti milionům občanů, deset milionům pacientů a budou vidět, kdo jaké léky bere. Jinými slovy to znamená, když někdo z vašich rodin bude brát antidepresiva, bude brát léky na spaní, bude brát jakékoli léky, ať se to týká vašich, našich dětí, ať se to týká prostě kohokoli, tak rozšiřuje se z mého pohledu nehorázně počet osob, které budou mít k těmto citlivým údajům přístup.

Já vůbec nechápu, jak bod 2 v § 81 odst. 3 písmena tam mohl být vložen. Jestli to bylo nevědomostí? Nebo co to má za cíl? Já tomu prostě vůbec nerozumím. Myslím si, že tohle je absolutně přes čáru. Opravdu by mě zajímalo, co říká Úřad pro ochranu osobních údajů. Já se tady i vás chci zeptat, já tam vidím (na tabuli) potom už jenom paní kolegyni Adámkovou a pana kolegu Janulíka prostřednictvím. Nevím, jako neznám jejich projev, co budou říkat. Ale já se vás ptám, kde jsou přihlášeni ti bojovníci, ti poslanci, kteří tady bojovali za ochranu osobních údajů před lety, když se zaváděl eRecept, kteří tady bojovali za GDPR? Já je tady vůbec nevidím. Ale věřím, že třeba vystoupí s faktickými poznámkami.

Dneska jim to nevadí? Já si vzpomínám, že v těch diskusích někteří zmínili dokonce, aby do toho neměly přístup soudy, aby do toho neměla přístup policie. Takovýmto způsobem tady probíhala tato diskuse. A my tímto paragrafem, tímto dvouvětím, vložíme do zákona, který se vůbec, vůbec, vůbec tohoto netýká, takovouto z mého pohledu nehoráznost a de facto umožníme přístup dalším a dalším lidem, aby se dívali. Mně osobně, jestli se na mě někdo podívá, tak mně je to víceméně jedno, ale je spousta lidí, kteří berou různé léky, nechtějí sdělovat, co berou za léky. A proč by další osoby měly do toho vstupovat? Opravdu jsem zvědavý, co tomu bude říkat Úřad pro ochranu osobních údajů.

Já si myslím, že takováto změna v demokratickém právním státě, ve kterém žijeme, by neměla probíhat takto pokoutně prostřednictvím pozměňovacího návrhu, změna, která není projednána zdravotnickým výborem, která neobešla všechna připomínková místa, která by v rámci klasického legislativního procesu musela projít. Neviděl jsem ani rozpracováno, jak se staví k GDPR.

Já si myslím, že takovýto pozměňovací návrh vůbec nepatří ke krmivům, nepatří ke zvířatům, nepatří k veterinárním lékům, nepatří do kompetence k zákonu, který tady předkládá pan ministr zemědělství, a budu rád, když takovýto návrh předkladatelé stáhnou. Děkuji.

MUDr. Kamal Farhan ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Farhan (ANO): Argumenty musí velmi dobře znát i ministr zdravotnictví Farhan (ANO): Lékaře si v uvozovkách z prstu nezískáme Farhan (ANO): Snížení peněz na zdravotnictví považuji za nebezpečné Farhan (ANO): Dojde z mého pohledu k vybrakování fondu zdravotních pojišťoven

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama