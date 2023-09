Farhan (ANO): Komunikaci mezi opozicí a ministerstvem si takhle rozhodně nepředstavuji

reklama

Děkuji za slovo. Já bych se teď krátce věnoval legislativě. Vypsal jsem si tři body, které tady zazněly.

Za prvé chci říct, že kompetenční zákon říká, že ústředním orgánem státní správy je Ministerstvo zdravotnictví, které je zodpovědné za dostupnost zdravotních služeb a léčbu lidí. Takže to je základ legislativy a měli byste ho jako vláda znát a měli byste se podle něj řídit. Tomu se říká, pokud to nevíte, elementární neznalost.

Další věc. Když jsme tady mluvili o show, show tady předvedla paní Markéta Pekarová Adamová, pan ministr Válek a další, po návratu z Koreje. Další neznalost legislativních procesů. Slibovali léky, které tady měly být na podzim, ale každý, kdo se trošku, jenom minimálně, orientuje v legislativě, tak ví, že to prostě není možné. Prostě nemůžete dovézt léky ze zemí mimo Evropskou unii, protože registrace těch léků by tady trvala minimálně rok. Pan náměstek mi řekl, že by se to dalo samozřejmě zvládnout i dříve, ale rozhodně by se to nedalo zvládnout do půl roku.

A co se týká digitalizace, samozřejmě ji všichni vítám. A co se zase stalo včera? Včera tady byl zákon o záchrankách a byl tam vložen až na Sněmovně přílepek, který se vlastně týká digitalizace a bylo to odsunutí účinnosti myslím, že teď je to o jeden rok.

Já si takhle rozhodně nepředstavuji komunikaci mezi opozicí a ministerstvem a nepředstavuji si prostě takto komunikaci, protože tam vkládáte do zákona něco, co tam vůbec nepatří. Je to neprojednané, objeví se to tam desítky minut před tím, než vůbec debata k tomu zákonu poběží. Já vám tady můžu říct, že tohle rozhodně není spolupráce.

Ale ty tři body předtím, neznalost legislativy. Vláda musí znát legislativu, vláda řídí stát a je za to zodpovědná.

