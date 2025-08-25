Bartoš (Piráti): Konec soukromí na internetu?

25.08.2025 18:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu šmírování veškeré on-line komunikace

Bartoš (Piráti): Konec soukromí na internetu?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bartoš

Vyhodíš ho oknem a vrátí se ti dveřmi. Hromadné šmírování veškeré on-line komunikace (Chat-control) je opět na stole. Návrh fakticky znamená konec soukromí na internetu. Platformy by totiž povinně musely skenovat "podezřelý obsah" a posílat ho nově vzniklému evropskému centru pro prevenci a potírání sexuálního zneužívání dětí.

Už šestnáct let jako Piráti bojujeme proti jakékoliv snaze státu nabourávat soukromí lidí, a to zejména na internetu. Ještě jako ministr jsem prosadil, aby Česko původní návrh Chat-control nepodpořilo. A za vaše soukromí budeme bojovat i nadále!

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  • Piráti
  • poslanec
