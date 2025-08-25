Bartoš (Piráti): Konec soukromí na internetu?

Vyhodíš ho oknem a vrátí se ti dveřmi. Hromadné šmírování veškeré on-line komunikace (Chat-control) je opět na stole. Návrh fakticky znamená konec soukromí na internetu. Platformy by totiž povinně musely skenovat "podezřelý obsah" a posílat ho nově vzniklému evropskému centru pro prevenci a potírání sexuálního zneužívání dětí.
Už šestnáct let jako Piráti bojujeme proti jakékoliv snaze státu nabourávat soukromí lidí, a to zejména na internetu. Ještě jako ministr jsem prosadil, aby Česko původní návrh Chat-control nepodpořilo. A za vaše soukromí budeme bojovat i nadále!
autor: PV