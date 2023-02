Farhan (ANO): Pane ministře, vás nezajímá, jak dlouho pacient na vyšetření čeká?

reklama

Vážená paní předsedající, dámy a pánové,

chtěl bych zde otevřít písemnou interpelaci, na kterou jsem dostal odpověď od pana ministra. Týká se to čekacích dob na vyšetření jak na magnetické rezonanci nebo na CT přístrojích. V odpovědi na interpelaci mi, pane ministře, píšete, že čekací lhůty vyšetření na magnetické rezonanci a CT přístrojích nejsou sledovány ani zdravotními pojišťovnami ani administrativními systémy ÚZIS.

Mám si to teda vysvětlit tak nebo přeložit, že vy jako ministr zdravotnictví a vámi řízené ministerstvo nevíte a nezajímá vás, jak dlouho běžný český pacient na tato vyšetření čeká? Jestli čekací doby odpovídají medicínským potřebám pacientů? Jestli máme dostatečnou kapacitu zdravotnických zařízení, technologií a lékařů, kteří vyšetření na magnetických rezonancích a CT přístrojích poskytují? Opravdu vás to, pane ministře, nezajímá?

Překvapuje mě, že můžete řídit Ministerstvo zdravotnictví bez základní znalosti, jak dlouho se v České republice čeká na vyšetření a plánované zdravotní výkony. Píšete mi, že čekací doby se vzhledem k různorodosti péče nedají reálně měřit. V kontrastu s deklarací vlády o snahách o digitalizaci zdravotnictví, využití dat a rozvoj eGovernmentu obecně je to pro mě úsměvné. Nebylo by jednodušší pro vás mi napsat: Prostě se nám to nechce měřit. Nebudeme to dělat. Nevíme, jak na to.

Dále v odpovědi na interpelaci píšete, že čekací doby se nedají validně měřit. Ale již o tři věty níže, nacož už jsem si zvykl, že vlastně i v jednom textu si odporujete, že o tři věty níže ve stejném dokumentu píšete, že je rozdíl, zda se jedná o pacienta s akutním zhoršením zdravotního stavu s potřebou minimální čekací doby a stabilizovaného pacienta, kde stabilizovaný pacient má standardní čekací dobu. Takže vy čekací doby neumíte měřit, ale víte, že existuje standardní čekací doba pro pacienty.

Proto bych si dovolil doplnit svoji interpelaci otázku, jaká je standardní čekací doba u jednotlivých vyšetření? Když říkáte, nahoře jste říkal, že je třeba na určité typy vyšetření standardní čekací doba. Dostanou se tito pacienti ve standardní čekací době? A jaké jsou v tom rozdíly mezi jednotlivými kraji? Jestli to sledujete nebo hodláte to sledovat? Pak se dále zeptám, když nevíte, jak dlouho se čeká na vyšetření, nemůžete z mého pohledu vědět ani, jak tato vyšetření jsou v České republice dostupná. Když se na vyšetření a operaci dostanou pozdě, výrazně to snižuje kvalitu a dostupnost zdravotní péče.

Já tyto stížnosti od pacientů slyším relativně často, že se nemohou dostat na vyšetření, že čekají na operaci, že jisté zdravotnická zařízení jim nabídlo velmi vzdálený termín, a proto z mého pohledu je třeba se podívat, jak to vlastně ve skutečnosti je. Jestli tyto stížnosti těchto lidí jsou oprávněné, nebo tomu tak není. Jestli to jsou individuální nedostatky, nebo nám někde selhává systém. A pokud někde dochází k systémovému selhání, je třeba hledat řešení.

To se nedá dělat se zavřenýma očima ani zavřenýma ušima, když ministerstvo ani nezajímá, jaký je stav a nedovede na to písemně odpovědět ani poslanci Parlamentu, je v podstatě vyloučeno, aby v budoucnu pracovalo na zlepšení. To je pro mě dosti frustrující zjištění. Píšete mi, že upozorňujete na sdělení vedení ústavu ÚZISu, že návratnost výkazů od poskytovatelů zdravotní péče a služeb byla velmi nízká. To je velmi pěkné upozornění, za které jako opoziční poslanec velmi pěkně děkuji.

A teď se vás závěrem, pane ministře, tedy jako vrcholného představitele exekutivy a zdravotnictví České republiky, osoby zodpovědné za ÚZIS, ptám: Co vy a vedení ÚZIS s tím budete dělat? V odpovědi na písemnou interpelaci totiž není ani náznak toho, že byste měli snahu tento nepříznivý aspekt jakkoli řešit.

Děkuji vám předen za odpověď.

