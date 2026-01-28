Farhan (ANO): Vy jste potrestali pojišťovny, protože jste jim ty peníze sebrali

Dobrý den, dámy a pánové,
já ke své ctěné kolegyni Michaele Šebelové vaším prostřednictvím. Já si myslím, že je dobře, že jste vyzdvihla programové prohlášení vlády, protože v tom programovém prohlášení, že chceme reformovat zdravotnictví a po spoustě let je to první vlastně vlaštovka, že někdo něco chce dělat.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
A že s něčím nesouhlasíte, my nejdřív musíme stabilizovat a pak můžeme reformovat. A tohle je ta stabilizace. Vy jste dovedli pojišťovny, řeknu, na buben, některé, vy jste sebrali, minulá vláda 14 miliard, 14 miliard ze zdravotního pojištění, to je za tři roky třikrát 14 miliard, to tam prostě chybí. My se tady bavíme o 18 miliardách, ale vláda Petra Fialy, ve které vy jste byli v koalici, sebrala pojišťovnám de facto 34 miliard. A říkali jste, že ty pojišťovny nebudou potřebovat.
Vy říkáte, že někoho trestáme. Vy jste potrestali ty pacienty! Vy jste potrestali ty pojišťovny, protože jste jim ty peníze sebrali! A že to je bezprecedentní, nebo jak jste to tady nazvala - v roce 2012 Nečasova vláda, kde myslím, že tam byla ODS, TOP 09 a já nevím, kdo ještě, tak to samé udělala opačným směrem. Aby zastabilizovala krachující VZP, tak přesunula peníze z oborových pojišťoven na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.
Takže znovu - my stabilizujeme, abychom pak mohli reformovat, a napravujeme vaše chyby a to, co vy jste tady dělali. Vlastně vy jste ani nedodržovali usnesení vlády Petra Fialy, že úhradová vyhláška má být vyrovnaná. Vždyť ta je deficitní, jenom teď je to 20 miliard minus.
A jestli můžu tady v té, ve faktické poznámce, tak jelikož zaznělo veto, tak bych ještě navrhl zkrácení na sedm dní. Pokud neprojde sedm dní, tak na 30 dní.
Děkuju.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.