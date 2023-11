Farhan (ANO): Výmluvy, že je to globální problém, jsou s prominutím jen navoněné řeči

reklama

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ani se mi nechce věřit, že jsme se konečně po usilovné a hlavně nekonečné práci Ministerstva zdravotnictví dostali ke třetímu čtení novely zákona o léčivech. Novely, na které ministerstvo pracovalo více než rok. Skoro každý zákon si najde někoho, kdo s ním nesouhlasí nebo má k němu výhrady. Ale v tomto směru se Ministerstvu zdravotnictví podařil mimořádný počin, mimořádný kousek. S tímto zákonem mají problémy de facto všichni, snad kromě pana ministra a ministerstva. Kritizují jej nejen výrobci, nejen lékárníci, nejen distributoři, nejen Hospodářská komora, nejen někteří pacienti. No - vlastně všichni.

Po roční práci Ministerstva zdravotnictví poté, co pan ministr prohlašoval, že se jedná o největší novelu za poslední roky, se blížíme pomalu ke konci. Ale není to šťastný konec. Podle mého názoru je to smutný konec, i když jeden rekord tu asi máme. Po nejdražších energiích v Evropské unii, které stíhají tuto republiku, který způsobila tato vláda, tu máme ministra, který si asi nejdéle ze všech zemí v Evropské unii není schopný sehnat léky pro své občany. Ale nebojte se, premiér ho neodvolá, protože jsou přátelé a vůči nim jak víme je premiér shovívavý a s prací pana ministra a Ministerstva zdravotnictví je spokojen. A do dnešního dne mu nevystavil žlutou kartu.

Dovolte mi, nedá mi to, abych krátce neokomentoval vývoj cesty této novely. Cesta je plná mystifikací, polopravd a nepravd. Ministr říká, že se jedná z jeho pohledu o největší novelu. Není to však pravda. Zákony nebo novely z dílny pana ministra Adama Vojtěcha byly daleko rozsáhlejší a hlavně propacientštější (?), ale jak víme, na velikosti někomu nezáleží. Nicméně když pan ministr říká, že je to největší novela, tak mu to přejme, ať má z toho dobrý pocit. Všichni, kteří se holedbají velikostí, o nich přece víme své.

Každopádně je to jisté. Kdyby panu ministrovi záleželo na zdokonalení této novely, tak by (ji) předpokládám obhajoval ve Sněmovně. Jak někde řekl, je to největší novela za deset let. Ale ono ho to vlastně nezajímá, protože kdyby ho to zajímalo, tak by vystupoval jak v prvním čtení, tak ve druhém čtení v obecné rozpravě, diskutoval by s poslanci, argumentoval by dokonalostí svého návrhu. A světe, div se, Poslanecká sněmovno, div se, on tak nečinil. On vystoupil vždycky na začátku a ve druhém čtení i na konci, ale s poslanci diskuse, co se týká, na Sněmovně neprobíhala. Prostě nevypovídal, nevystupoval. Když místopředseda vlády přistupuje k něčemu, co označuje za největší, očekávali byste, že bude argumentovat, komunikovat, bude vystupovat opakovaně v obecné rozpravě, ale to tak nebylo. Takže pak tomu nerozumím, když je to tak důležité, proč tomu tak vlastně nebylo. Ale předpokládám, že se to ve vládě Petra Fialy nenosí. On se o tom bavit nechce, protože ho to asi obtěžuje. Já k tomu nemám slov. Je to taková práce, až bych řekl, celé této vlády, v polo ilegalitě. Z toho jednoznačně vyplývá, že ho to nezajímá, i když se snaží veřejnost přesvědčit na sítích, že ano. Milý a vážení spoluobčané, přirovnal bych to k historkám pánů, kteří si najdou milenku, slibují, že se odstěhují, ale zapomenou to tak nějak říct svojí manželce a rodině. Je to takový vlastně roztomilý, popletený svět vlády Petra Fialy, který je na druhou stranu ale brutálně, říkám, brutálně bezohledný vůči všem občanům a ostatním.

Ministr totiž neví ani kdy na této novele začal pracovat. Vás tady ujišťoval, že na ní začal pracovat v lednu roku 2023. Obvinil mě, že nemám pravdu, když tvrdím, že na ní pracuje více než rok, ale na serveru Seznam Zprávy se chlubil už v prosinci tím, že ministerstvo (ji) posílá do připomínkového řízení. To znamená, pan ministr nám tady tvrdí, že na ní pracuje od ledna, ale Seznam Zprávy píše, že na ni - už do připomínkového řízení šla v prosinci. To je určitá diskrepance. V prosinci ministr na seznamu komentoval její obsah. A já se tady ptám, kdo nemluví pravdu, nemluví pravdu pan ministr nebo Seznam Zprávy, které pro spoustu z vás je seriózním médiem? Takže znovu - nemluví pravdu Seznam Zprávy nebo pan ministr? Nevím. A není tak náhodou, že místopředseda vlády možná vlastně neví ani, co se na ministerstvu děje? A přichází další záhada. Již na začátku listopadu Ministerstvo zdravotnictví na novele, na které pracuje od ledna, zve s pozvánkou asociaci farmaceutických firem, Českou asociaci farmaceutických firem, k představení novely - dle mých informací dokonce už byla v paragrafovém znění, na které se vlastně vůbec nepracuje. Byli jsme o tom opakovaně ujištěni, že se na ní pracuje až od ledna. A to jsou pro mě dvě záhady. Seznam Zprávy píše, že to jde do připomínkového řízení v prosinci, a přitom se na ní pracuje v lednu. Pozvánka z ministerstva jde těmto stakeholderům, aby se přišli seznámit s tou novelou, že o ní budou diskutovat. Prostě nerozumím tomu. Anebo je tam neskutečný chaos na tom ministerstvu a pan ministr bohužel není informován, co jeho úředníci dělají. Nevím, co je horší.

Tak výmluvy, že je to globální problém, jsou s prominutím jen navoněné řeči, protože lidé si pro Penicilin, Nurofen jezdili do Německa, do Polska a kde vlastně byl. A aby tomu pan ministr nasadil korunu, protože pan ministr ví, co chce, ví, co je pro lékovou politiku to nejlepší, ví, co přinese do Sněmovny, tak připraví komplexní pozměňovací návrh, který po roce usilovné práce na dokonalém zákoně, na největším zákoně, o kterém tvrdí, že je to deset let, připraví během několika týdnů komplexní pozměňovací návrh. Zdůrazňuji, že celý rok na tom pracovali. A pak připraví komplexní pozměňovací návrh a ten komplexní pozměňovací návrh je o polovinu delší než samotná novela v paragrafovém znění. To je přece katastrofa, to přece není vůbec možné. Pokud na něčem pracuji rok, mám jasnou vizi jako tato vláda, vím, kam směřuji jako tato vláda, tak přece nemůžu pak přinést komplexní pozměňovací návrh, který je delší než samotný zákon, na kterém pracovaly desítky úředníků na ministerstvu, předpokládám, že i někteří kolegové poslanci. A prostě vůbec tomu nerozumím tomuhle všemu.

Na druhou stranu si dovedu představit, že pan ministr nejspíš viděl plakáty, které jsme zaznamenali možná i vy i já - restart Česka, tak si řekl, tak já tu novelu v létě restartuji, tak ji prostě tím komplexním pozměňovacím návrhem restartoval a dokonce i zrychlil tak, že roční práci upravil pozměňovacím návrhem.

Další věc jsou pozměňovací návrhy. Rok připravovaná novela, dokonalá novela, největší novela, pro pacientská novela - z úst pana ministra, tak pozměňovací návrhy se vkládaly až před druhým čtením, aniž byly v té době projednány na výboru, včetně komplexního pozměňovacího návrhu. Zde bych mohl už skončit, protože každému soudnému člověku musí být jasné, že je to zmetek. Teď myslím ta novela.

Ale neskončím a ještě zmíním několik věcí týkajících se novely. To už budou spíše technické věci. Nechci zde již opakovat nepravdy, které v novele zaznívají z úst pana ministra o povinnosti držet dvouměsíční zásoby po nahlášení výpadku.

Pokud si někdo z vás tu novelu přečte, nebo aspoň tento odstavec, tak výpadek - jedná se o průměrnou měsíční potřebu, to znamená, že ta farmaceutická firma nebo ten držitel rozhodnutí tak zvaný, to nemusí vlastně držet dva měsíce, ale musí držet dvouměsíční průměrnou zásobu. To znamená, že se to třeba vypotřebuje i za čtrnáct dní.

A ještě vás chci upozornit na evropskou legislativu, abych řekl, že to úplně není, nebudu říkat nepravda, ale taková polopravda, a ta tam říká, že výrobce může hlásit i mimo výpadek i z mimořádných důvodů v ten daný den. Chtěl bych, aby tady zazněla jenom ještě jedna věc. Už nebudu rozebírat jednotlivé pozměňovací návrhy, tam se vyjádříme jasně hlasováním, ale chtěl bych, aby tady zaznělo, co v té novele je a o čem pak budeme hlasovat. V rámci komplexního pozměňovacího návrhu je napsáno, že v případě ohrožení - čeho, to tam samozřejmě není napsáno, kdy - to tam taky není napsáno, a za jakých podmínek může ministerstvo dočasně upravit podmínky distribuce, výdeje a předepisování. Tato novela se týká distribuce, výdeje a předepisování. Takže ministerstvo si tam vložilo obecnou větu, o které bych chtěl, abyste všichni věděli, že de facto tento zákon může kdykoli jakkoli měnit. Je tam napsáno "v případě ohrožení". Já nevím, v případě jakého ohrožení myslí. Samozřejmě může být až takové ohrožení, nějaká katastrofická scéna nebo nějaká katastrofa a pak tomu asi rozumím, že musí zasáhnout exekutiva. To je jediná věc. Ale není to tam vydefinováno, takže je ohrožení - já nevím, co je ohrožení, to se třeba dovíme ještě v průběhu této diskuse, co je rozuměno ohrožením. Může být nějaká katastrofa a pak tomu rozumím, ale nevím, co znamená ohrožení. Jinými slovy můžou vyloučit jakoukoli část zákona, nemusí se vůbec tento zákon uplatňovat, může se změnit distribuce, může vydávat, a teď řeknu, lék nemusí být v lékárně, může ho vydávat kdokoliv. Prostě to, cokoli chtějí v případě ohrožení.

V tuto chvíli už nebudu rozebírat jednotlivé pozměňovací návrhy. Já si myslím, že k těm pozměňovacím návrhům se vyjádříme v hlasování. Já jsem panu ministrovi řekl, jak já budu hlasovat nebo jak budeme hlasovat, nebo většina, předpokládám, a budu samozřejmě rád za podporu mých tří pozměňovacích návrhů, které se týkají dovozu cizojazyčných šarží léků na předpis, které se týkají cizojazyčných šarží u léků volně prodejných a které se týkají - a to já považuji za nejdůležitější pozměňovák, který tam z mého pohledu je - týká se to vydefinování strategických léků a jejich zajištění na území České republiky. To je z mého pohledu jeden z nejdůležitějších pozměňovacích návrhů a tím bychom zajistili pro občany kriticky důležité léky, které by byly na území České republiky anebo by byly někde objednány, pokud jste si někdo ten pozměňovací návrh přečetl. Na druhou stranu seznam těchto léků na doporučení pana ministra, jak je to napsáno, nebo ministerstva a odborných společností, by schvalovala vláda a je jenom na vládě, jestli by se rozhodla, že strategické léky pro naše spoluobčany je jeden, dva, deset nebo padesát. Na to, že je to podle ministra něco tak velkého, co přichází jednou za patnáct let, to nelze nazvat jinak než peklem.

Závěrem mi dovolte poslední větu. Vítejte ve světě Vlastimila Válka, vítejte ve světě vlády Petra Fialy. Děkuji vám. (Potlesk v levé části sálu.)

