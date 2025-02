Farský (STAN): Kdo stále obhajuje Trumpovu nepředvídatelnost, je asi slepý

Pomalu se blíží ke konci další nabitý týden. Frustrující už mi přijdou výroky americké administrativy zaprodávající Ukrajinu. Jsem zvědavý na výsledky nedělních německých voleb - ty mnohé rozseknou. Ale taky se podařilo úspěšně uzavřít jednu kapitolu legislativní práce!

ŠTÍT PŘED MOCENSKÝMI CHOUTKAMI

Začnu pozitivně. V tomto týdnu jsme zaznamenali úspěch v průmyslovém výboru. Odhlasovali jsme totiž stanovisko k prověřování zahraničních investic, což dopomůže Evropě v obraně - zabrání totiž tomu, aby se k nám dostávaly toxické investice. Dvou třetinovou podporu získal kompromisní návrh, který jsem dojednával za naši frakci EPP spolu s Renew, S&D a Zelenými. Naším cílem bylo přijít s rozumnou a funkční legislativou, která odcloní problematické investice a zároveň nebude bránit rozvoji byznysu. Troufám si říct, že se nám to povedlo. A to navzdory tomu, že se původně o podobu návrhu měla zasadit především europoslankyně z Patriotů.

PAŘÍŽ VOL. 1 A 2

Francouzský prezident Emmanuel Macron sezval do Paříže lídry, aby (nadvakrát) jednali o tom, jak může Evropa, spolu s Velkou Británií nebo Kanadou zasáhnout do byznysu, který si spolu rozehráli Trump s Putinem. Jsem rád, že se někdo chopil iniciativy a snaží se postavit koalici pro pomoc Ukrajině. Potřebujeme na stůl položit konkrétní představu, která dá Ukrajině šanci postavit se na vlastní nohy a znemožní mír s Ruskem zobchodovat. Čas nám běží a Evropa se musí přestat ohlížet a pořád jen analyzovat, ladit projevy. Potřebujeme konat.

PODIVNÉ AMERICKÉ MANÝRY

Nejen Trump, ale i nová americká administrativa volí přinejmenším zvláštní přístup k jednání. Nejprve se schází s představiteli Ruska jako třeba s pravou rukou Putina a jednou z hlavních tváří kremelské mašinérie Sergejem Lavrovem. Až poté jede zmocněnec USA pro Ukrajinu Keith Kellogg do Kyjeva. Ale pro jistotu na závěr návštěvy nic neřekne. Nabízí se tak otázka: za čí zájmy se Amerika nyní pere? Zahazuje obranu demokracie, která byla pro ni vždy zásadní a nyní se jí ohání (když se jí to hodí)? Nepředvídatelnost Trumpovy vlády se naplňuje, ale rozhodně nepřináší nic dobrého. A kdo ji stále obhajuje, je asi slepý.

PUTINOVI NEUSTOUPÍME

V době, kdy můžeme mít obavu, do jakého rána se zase probudíme, je osvěžující slyšet politiky, kteří to mají srovnané a ze svých postojů neustupují. Byl jsem proto rád, že do Evropského parlamentu přišel polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, aby představil priority pro předsednictví v Radě EU. Dlouhodobě se mi líbí tvrdý a neochvějný postoj Polska k bezpečnosti a rezistenci vůči Rusku. Navíc za ně nemluví pouze slova, ale i činy - třeba skrze investice do obrany. Je moc dobře, že Evropu nyní vedou právě Poláci. Chci věřit, že to brzy přinese konkrétní výsledky.

NAKOPNUTÍ MOTORU?

Vyhrocená atmosféra je v sousedním Německu. Po neděli už bude ale jasnější, kdo převezme vládní otěže, přestože pohled na průzkumy nenabízí jasný směr povolební koalice. Ve vedení se ale drží CDU/CSU s lídrem Friedrichem Merzem, u kterého si jsem jistý, že v otázce pomoci Ukrajině nebude zdrženlivý. Doufám, že i tato možná obměna by mohla napomoci k tomu, aby se ledy pohnuly a Evropa byla rozhodnější. Klíčové ale bude, jak dopadne finální volební matematika a kdo překročí pětiprocentní hranici. Plán na neděli mám jasný: rozhodně to budu sledovat.

Tím bych rekapitulaci bruselského týdne uzavřel. Příští týden se přihlásím pro změnu z regionů, už se na to moc těším!

Mgr. Jan Farský STAN



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky