David (SPD): USA „ukončily“ financování Ukrajiny

12.08.2025 19:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyjádření viceprezidenta Vance k financování války na Ukrajině

David (SPD): USA „ukončily“ financování Ukrajiny
Foto: Archiv Ivana Davida
Popisek: Ivan David

Západoevropské země se mohou „zapojit“ a koupit americké zbraně pro Kyjev, pokud chtějí, prohlásil americký viceprezident J.D. Vance. Washington již financovat Ukrajinu nebude, řekl v neděli televizní stanici Fox News (ZDE). Evropští podporovatelé Ukrajiny si mohou koupit zbraně od amerických výrobců, pokud chtějí Kyjev i nadále podporovat, a USA s tím „budou v pohodě“, dodal Vance. „Ale už to nebudeme financovat sami,“ řekl.

Rozhovor byl zveřejněn poté, co se Vance v Londýně setkal s několika západoevropskými a ukrajinskými představiteli včetně britského ministra zahraničí Davida Lammyho. Podle zpráv v médiích měla Vanceova cesta připravit cestu k pátečnímu summitu mezi ruským a americkým prezidentem na Aljašce, kde se očekává, že na prvním místě programu bude vyřešení konfliktu mezi Kyjevem a Moskvou.

Vance navrhl, že evropští podporovatelé Kyjeva by měli hrát větší roli v poskytování financování, pokud jim „tento konflikt tolik leží na srdci“. „Myslím, že Američané už mají dost toho, že do tohoto konkrétního konfliktu posílají své peníze, své zdaněné dolary. Ale pokud se Evropané chtějí zapojit a koupit zbraně od amerických výrobců, jsme s tím v pohodě. Ale sami to už financovat nebudeme,“ řekl.

Americký prezident dříve uvedl, že mezi projednávanými myšlenkami je „určitá výměna území ve prospěch obou“ stran, a dodal, že Vladimir Zelenskyj by musel najít způsob, jak takovou dohodu schválit podle ukrajinského práva. Zelenskyj ale jakoukoli takovou dohodu odmítl s tvrzením, že „nikdo nemůže ani nebude“ v této otázce dělat ústupky. „Ukrajinci nedají svou půdu okupantům,“ prohlásil.

Nu, uvidíme… coming soon!

MUDr. Ivan David, CSc.

  • SPD
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

David (SPD): Evropská unie „poklekla“ před Trumpem
David (SPD): Často negramotných talentů stále přibývá
David (SPD): Každý se může mýlit
David (SPD): Německá politika tančí na sopce

 

Zdroje:

https://www.foxnews.com/video/6376764434112?fbclid=IwY2xjawMIJFpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBNb3oydkpnMmdDa2h1NEhVAR5WrsjWLYfR0DsxLFIqAhCeBq9nN0q4ExPFRmjlBO04uIXXzyuwRg29RKZA1g_aem_D7YIGnz5Lc-VnTagnonmqQ

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

David , Ukrajina , USA , SPD

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s dalším financováním války na Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Radek Rozvoral byl položen dotaz

Co vyřeší ta vaše petice za svobodu slova?

Myslíte, že se pak něco změní? Co? Souhlasím totiž s tím, že s tou svobodou slova to jde z kopce. Máte nějaké politické řešení? Protože já nevěřím, že petice něco změní. Horáková

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chůze do kopce spaluje více tuku než běhChůze do kopce spaluje více tuku než běh Smyslné vylepšení polohy 77Smyslné vylepšení polohy 77

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zahradil: Ty zvolené politiky prostě musí někdo korigovat

20:07 Zahradil: Ty zvolené politiky prostě musí někdo korigovat

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k názorům ředitele vládního odboru strategické komuni…