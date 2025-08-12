Západoevropské země se mohou „zapojit“ a koupit americké zbraně pro Kyjev, pokud chtějí, prohlásil americký viceprezident J.D. Vance. Washington již financovat Ukrajinu nebude, řekl v neděli televizní stanici Fox News (ZDE). Evropští podporovatelé Ukrajiny si mohou koupit zbraně od amerických výrobců, pokud chtějí Kyjev i nadále podporovat, a USA s tím „budou v pohodě“, dodal Vance. „Ale už to nebudeme financovat sami,“ řekl.
Rozhovor byl zveřejněn poté, co se Vance v Londýně setkal s několika západoevropskými a ukrajinskými představiteli včetně britského ministra zahraničí Davida Lammyho. Podle zpráv v médiích měla Vanceova cesta připravit cestu k pátečnímu summitu mezi ruským a americkým prezidentem na Aljašce, kde se očekává, že na prvním místě programu bude vyřešení konfliktu mezi Kyjevem a Moskvou.
Vance navrhl, že evropští podporovatelé Kyjeva by měli hrát větší roli v poskytování financování, pokud jim „tento konflikt tolik leží na srdci“. „Myslím, že Američané už mají dost toho, že do tohoto konkrétního konfliktu posílají své peníze, své zdaněné dolary. Ale pokud se Evropané chtějí zapojit a koupit zbraně od amerických výrobců, jsme s tím v pohodě. Ale sami to už financovat nebudeme,“ řekl.
Americký prezident dříve uvedl, že mezi projednávanými myšlenkami je „určitá výměna území ve prospěch obou“ stran, a dodal, že Vladimir Zelenskyj by musel najít způsob, jak takovou dohodu schválit podle ukrajinského práva. Zelenskyj ale jakoukoli takovou dohodu odmítl s tvrzením, že „nikdo nemůže ani nebude“ v této otázce dělat ústupky. „Ukrajinci nedají svou půdu okupantům,“ prohlásil.
autor: PV