Zahradil: Ty zvolené politiky prostě musí někdo korigovat

Koordinátor strategické komunikace plk. Foltýn se jaksi odmlčel, pročež se vyplatí seznámit se s názory ředitele vládního odboru strategické komunikace p. Bruži (btw bývalého vojáka z povolání, to je dnes zřejmě univerzální kvalifikace). Ten sice není tak výrazově expresivní jako p. Foltýn (a občas je toku jeho řeči špatně rozumět), jeho názory jsou však neméně (možná i více) pozoruhodné.
Podcast sdružení ASIS s panem Bružou, natočený v polovině července a nasdílený Stratkomem, sdílet sice nebudu, ale odkazy na platformy jsou v textu ZDE, zájemci si je mohou snadno nalézt.
Z celého rozhovoru vyplývá přesvědčení pana Bruži, že nad “politickými” názory (znečištěnými ideologií a předvolební taktikou) se tyčí jakási objektivní, “státní” pravda, jež by měla být národu sdělována právě prostřednictvím jeho odboru, který označil za “alfu a omegu” státní komunikace (prostě ty zvolené politiky musí někdo korigovat).
Samozřejmě by potřeboval více lidí a peněz, aby mohl získávat a vyhodnocovat data o tom, co si lidé myslí, a nastavovat podle toho komunikaci (asi jako VeInKyS).
Uvítal by také trochu toho “vojenského velení” nad komunikací ministerstev (pochvaloval si spolupráci s MO a MZV) a zavedl by funkci strategického koordinátora na každém ministerstvu, jejichž činnost by samozřejmě “koordinoval” jeho odbor, takže by všechna ministerstva komunikovala pěkně jednotně.
Do budoucna by také rád se svým odborem vstoupil na území “krizové komunikace”. Je přesvědčen, že jeho odbor musí přežít střídání vlád a že jej bude potřebovat jakákoliv budoucí vláda.
Byl tázán, jaké nepřátelské “narativy” byly a jsou šířeny mezi naším nebohým obyvatelstvem. Naznačil, že mezi ně lze řadit třeba kritiku LGBT aktivit (Prague Pride) nebo tzv.pravicově-konzervativní názory.
Explicitně pak pravil, že v nejbližší budoucnosti se naši nepřátelé soustředí na kritiku klimatické politiky EU, Green Dealu a jeho zelených cílů včetně emisních povolenek a systému ETS2, protože Rusku vadí, že jsme se odstřihli od jeho fosilních paliv(!).
Na závěr dodávám, že moje kritické parafráze výroků pana Bruži jsou striktně subjektivní, na objektivitu si nárok nedělám. Pan Bruža ostatně pravil cosi v tom smyslu, že pokud je jeho Stratkom veřejně kritizován, je to důkazem, že má pravdu.
Ing. Jan Zahradil
