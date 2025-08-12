Zahradil: Ty zvolené politiky prostě musí někdo korigovat

12.08.2025 20:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k názorům ředitele vládního odboru strategické komunikace Bruži

Zahradil: Ty zvolené politiky prostě musí někdo korigovat
Foto: Youtube
Popisek: Jan Zahradil

Koordinátor strategické komunikace plk. Foltýn se jaksi odmlčel, pročež se vyplatí seznámit se s názory ředitele vládního odboru strategické komunikace p. Bruži (btw bývalého vojáka z povolání, to je dnes zřejmě univerzální kvalifikace). Ten sice není tak výrazově expresivní jako p. Foltýn (a občas je toku jeho řeči špatně rozumět), jeho názory jsou však neméně (možná i více) pozoruhodné.

Podcast sdružení ASIS s panem Bružou, natočený v polovině července a nasdílený Stratkomem, sdílet sice nebudu, ale odkazy na platformy jsou v textu ZDE, zájemci si je mohou snadno nalézt.

Anketa

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?

8%
2%
6%
17%
54%
7%
0%
2%
4%
0%
hlasovalo: 3500 lidí

Z celého rozhovoru vyplývá přesvědčení pana Bruži, že nad “politickými” názory (znečištěnými ideologií a předvolební taktikou) se tyčí jakási objektivní, “státní” pravda, jež by měla být národu sdělována právě prostřednictvím jeho odboru, který označil za “alfu a omegu” státní komunikace (prostě ty zvolené politiky musí někdo korigovat).

Samozřejmě by potřeboval více lidí a peněz, aby mohl získávat a vyhodnocovat data o tom, co si lidé myslí, a nastavovat podle toho komunikaci (asi jako VeInKyS).

Uvítal by také trochu toho “vojenského velení” nad komunikací ministerstev (pochvaloval si spolupráci s MO a MZV) a zavedl by funkci strategického koordinátora na každém ministerstvu, jejichž činnost by samozřejmě “koordinoval” jeho odbor, takže by všechna ministerstva komunikovala pěkně jednotně.

Do budoucna by také rád se svým odborem vstoupil na území “krizové komunikace”. Je přesvědčen, že jeho odbor musí přežít střídání vlád a že jej bude potřebovat jakákoliv budoucí vláda.

Byl tázán, jaké nepřátelské “narativy” byly a jsou šířeny mezi naším nebohým obyvatelstvem. Naznačil, že mezi ně lze řadit třeba kritiku LGBT aktivit (Prague Pride) nebo tzv.pravicově-konzervativní názory.

Explicitně pak pravil, že v nejbližší budoucnosti se naši nepřátelé soustředí na kritiku klimatické politiky EU, Green Dealu a jeho zelených cílů včetně emisních povolenek a systému ETS2, protože Rusku vadí, že jsme se odstřihli od jeho fosilních paliv(!).

Na závěr dodávám, že moje kritické parafráze výroků pana Bruži jsou striktně subjektivní, na objektivitu si nárok nedělám. Pan Bruža ostatně pravil cosi v tom smyslu, že pokud je jeho Stratkom veřejně kritizován, je to důkazem, že má pravdu.

Ing. Jan Zahradil

  • Řekněme NE evropské federaci!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zahradil: Toto není zahraniční politika
Zahradil: Fakta, která vám zatím jaksi nesdělili
Zahradil: Blackout znamená konec státu
Zahradil: Obrat Evropy k Asii je vlastně jediný možný

Zdroje:

https://www.facebook.com/jzahradil

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

politika , Zahradil , koordinace , Stratkom , Bruža

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bude Stratkom potřebovat jakákoliv budoucí vláda?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Podáte nějaké trestní oznámení?

Jestli podle vás došlo v bitcoinové kauze ke korupci a já bych tomu i věřila, tak neměla by to řešit i policie? Podáte nějaké trestní oznámení? Děkuji za odpověď. Horáková

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Smyslné vylepšení polohy 77Smyslné vylepšení polohy 77 Chůze do kopce spaluje více tuku než běhChůze do kopce spaluje více tuku než běh

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Seďa (SOCDEM): EU nepochopila společenské a globální změny

21:03 Seďa (SOCDEM): EU nepochopila společenské a globální změny

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice Evropské unie