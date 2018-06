Farský (STAN): Stát by měl aktivním lidem podávat pomocnou ruku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

i přes tu rozvleklou debatu bych vás chtěl požádat o podporu toho velice jednoduchého návrhu, který tady zazněl. Důvod je jednoduchý. Myslím, že se shodneme na tom, že stát by měl sloužit a ne překážet, že by aktivním lidem měl podávat pomocnou ruku a že by jim měl umožňovat začít podnikání s co nejmenšími překážkami. Zároveň myslím, že se shodneme na tom, že by předně měla panovat ve společnosti důvěra, důvěra v lidi, v to, že ne všeci kradnú, že ne každý, kdo začne podnikat, tak to dělá pro to, aby mohl zkrátit daně, ale důvěra v to, že český národ je národem chytrých, schopných, šikovných lidí. Tento návrh směřuje přesně tímto směrem.

Chceme, aby ti, kteří se rozhodnou podnikat, aby jednu z těch mnoha překážek, které tady zazněly a byly vyjmenovány, aby jedna z těch mnoha překážek a komplikací a vyjádření nedůvěry hned v první chvíli toho, kdy se rozhodne, že se chce stát plátcem daní, tak aby v ten moment mu to bylo ulehčeno, aby mu to bylo zjednodušeno a aby v situaci, kdy se mu začne dařit v podnikání, aby v situaci, kdy už se dostane na určitou příjmovou úroveň, stane se plátcem DPH, tak pak i tato povinnost na něj případně přešla. Je to věc, která motivuje lidi, kteří chtějí uspět, ukazuje jim, že stát se na ně nedívá předně jako na podvodníky a zloděje, ale jako na lidi, kteří si chtějí vzít svůj osud do vlastních rukou a mají snahu něco dokázat. A to je jeden z hrozně důležitých momentů v každé společnosti, protože pokud se na všechny díváte jako na zloděje a takto k nim přistupujete, tak je to nejlepší recept na to, aby se těmi zloději stali. A pokud se na lidi díváte tímto způsobem a optikou tohoto zákona a elementární nedůvěry, tak je to přesně to, že to nevede k lepšímu výběru daní. To vede k větší komplikaci, k větším komplikacím. A krátkodobě, a to se omlouvám, když mluvím o lepším výběru daní, tak já neuvažuji v řádu měsíců a let, já uvažuji o tom, jak tato Česká republika bude vypadat za pět, za deset, za patnáct let. Ale v tomto horizontu to ekonomiku samozřejmě poškozuje, protože zakleknutí, vytlačení, odrazení od podnikání může vést krátkodobě k tomu, že vzroste výnos daní, ale dlouhodobě vede k tomu, že lidé přestávají podnikat, protože když se k vám někdo chová jako ke zloději, tak tu chuť vůbec nemáte. A to je podstata tohoto návrhu.

Dejme lidem šanci uspět, ať můžou vstoupit do podnikání, ať těch překážek, které v tu chvíli dostanou, je co nejmíň. Samozřejmě bych byl úplně nejradši, kdyby to fungovalo tak, že když někdo chce začít podnikat, dorazí například na živnostenský úřad, řekne, já bych chtěl podnikat, a na tom úřadu by mu řekli, ano, všechno pro vás zařídíme, protože jsme rádi, že se chcete stát plátcem daní a nás tady zprostředkovaně živit. To je ale ideál, ke kterému jestli se dostaneme, tak cesta bude ještě dlouhá. Ale toto je první z krůčků, který by měl pomoci.

A ono když tady zaznívalo o tom, že nějaký výnos snad krátkodobě vzrostl, tak ale zároveň si musíme říct náklady. Jsou to stovky nových pracovníků, kteří byli přijati na kontrolu EET. A jsou to také v případě, jestli projde ten z mého pohledu velice nepovedený návrh vlády, který tady byl představen, že snad odbřemení ty malé a střední podnikatele tím, že budou vydávat papírové účtenky, které předtím nafasují na finančním úřadě, aby je každé čtvrtletí někde odevzdávali... Vždyť je to... Jen si představte tu agendu s tím spojenou, kolik dalších lidí to bude kontrolovat, kolik dalších lidí bude stát na tom a jak moc se vyplatí. A vláda z mého pohledu tady začala úplně ze špatného konce.

Skutečně v těch korunových položkách, na které se vztahuje v těchto částkách a v těchto malých částkách EET, z těch se státní rozpočet neplní. Ty úniky jsou úplně někde jinde a jsou v miliardách. To jsou korunové dluhopisy. To jsou dotace, které čerpají ti, kteří je nemají. A když pak je snaha naplnit rozpočet skrz to, že se bude zaklekávat na ty nejmenší, na ty první aktivní, kteří chtějí vstupovat, tak to skutečně cesta k prosperitě není. Protože jestli chceme úspěšný stát, tak musí stát na úspěšných lidech. Jestli chceme prosperitu, tak musí být stát postaven na důvěře, jinak je to jenom podlamování budoucnosti tohohle státu.

Děkuji vám za podporu tohoto návrhu.

Mgr. Jan Farský SLK



