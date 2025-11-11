Farský (STAN): Takřka nekonečná čistá energie. V Semilech jsem nesehnal podporu

Pro využití geotermální energie jsem v Semilech nedokázal sehnat podporu. A dodnes mě to mrzí.
Měli jsme geologický průzkum, který ukazoval vhodnost prostoru, zajištěné území, plánovanou produkci 5 MW levnější elektřiny a levnějšího tepla pro půl města a průmysl k tomu.
S přípravou jsme začali už v roce 2007. Ale pak jsem byl zvolen poslancem, neměl jsem na to jako starosta už tolik času a nedokázal jsem vysvětlit, co dobrého by to městu a jeho občanům přineslo.
Uspořádali jsme o tom referendum v roce 2013. U tak velké akce a investice to dávalo smysl – a lidé projekt odmítli.
Ale teplo v zemi je pořád, tak třeba se toho ještě dočkáme.
Z celého objemu Země má 99 % větší teplotu než 1 000 °C. Ze zbylého 1 % má 99 % teplotu větší než 100 °C. A na té malinké vrstvičce žijeme.
Takřka nekonečná čistá energie je tak blízko…
autor: PV