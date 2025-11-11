Farský (STAN): Takřka nekonečná čistá energie. V Semilech jsem nesehnal podporu

12.11.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke geotermální energii.

Foto: Repro ČT
Popisek: Jan Farský

Pro využití geotermální energie jsem v Semilech nedokázal sehnat podporu. A dodnes mě to mrzí.

Měli jsme geologický průzkum, který ukazoval vhodnost prostoru, zajištěné území, plánovanou produkci 5 MW levnější elektřiny a levnějšího tepla pro půl města a průmysl k tomu.

S přípravou jsme začali už v roce 2007. Ale pak jsem byl zvolen poslancem, neměl jsem na to jako starosta už tolik času a nedokázal jsem vysvětlit, co dobrého by to městu a jeho občanům přineslo.

Uspořádali jsme o tom referendum v roce 2013. U tak velké akce a investice to dávalo smysl – a lidé projekt odmítli.

Ale teplo v zemi je pořád, tak třeba se toho ještě dočkáme.

Z celého objemu Země má 99 % větší teplotu než 1 000 °C. Ze zbylého 1 % má 99 % teplotu větší než 100 °C. A na té malinké vrstvičce žijeme.

Takřka nekonečná čistá energie je tak blízko…

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
autor: PV

