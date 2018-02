Farský (STAN): Změny služebního zákona zesnadní účelové vyhazovy

Starostové pro změny ruku nezvednou. Změny by snáze umožnily účelové vyhazovy, ovlivňování státní správy, a ještě víc by koncentrovaly moc do rukou trestně stíhaného premiéra v demisi. Ten už si nedávno jedno posílení pravomocí v kabinetu schválit nechal, nově má právo rozhodovat spory mezi ministry, což jde proti smyslu Ústavy, protože vláda rozhoduje jako sbor.

