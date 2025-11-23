Šulda (KSČM): Vypadá to jako omyl

Premiér v rezignaci Fiala převzal jedno z nejvyšších papežských vyznamenání. Vypadá to jako omyl, ale vlastně je to logické. Jde o "ocenění" za to, že stát stále vyplácí církvím desítky miliard korun z tzv. církevních restitucí, které jsou pro mnoho lidí dodnes nepochopitelné, zatímco občanům se opakuje, že „je potřeba šetřit“. Církev na nich vydělává, rozmnožuje své majetky a investuje je. Přitom neustále žádá o prostředky na opravy kostelů a dalšího církevního majetku.
Když vláda mluví o hodnotách, jako slušnost, spravedlnost a služba, těžko se to poslouchá ve chvíli, kdy se za ní táhne celá řada korupčních kauz, kdy se škrty dotýkají běžných lidí, ale miliardové roční platby církvím zůstávají nedotčené. A ty si z nich plní již tak velká břicha.
V tomhle kontextu působí vyznamenání spíš jako připomenutí, komu stát umí vycházet vstříc - a komu ne.
Ludvík Šulda, BBA
