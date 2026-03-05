Okamura (SPD): Výsledek současného Schengenu

Vážené dámy a pánové, dnes máme na programu schůze Sněmovny žádost o moje vydání za pravdivý protiimigrační plakát s názvem "Stop migračnímu paktu EU", na základě trestního oznámení poslance a exministra Jiřího Pospíšila z koalice SPOLU, tedy z koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Hrozí mi kvůli tomu za názor 3 roky vězení.
K otázce vydávání si dovolím jen pár poznámek, a to veskrze principiálních. To účelové trestní stíhání sledovalo od počátku jediný cíl: dehonestovat (?) a kriminalizovat politickou opozici. V právním státě má právo podat žalobu nebo trestní oznámení kdykoli kdokoli, ale jen ve skutečně právním státě se stíhá jen to, co je skutečně společensky nebezpečným činem. Těm u opozice, kteří se tu budou dnes ohánět právním státem a důvěrou v nezávislost justice, doporučuji: spojte se s organizacemi, které desítky let řeší justiční omyly a zločiny v naší zemi. Stovkami konkrétních případů obětí justičních zločinů vám vaše v uvozovkách ideály vyvrátí.
Dovolte mi proto v této souvislosti citovat nejdříve slova legendy, bojovníka s justičními zločiny a zakladatele spolku Šalamoun Johna Boka. Cituji: "Proto si uvědomujeme, a to čím dál víc, poté, kdy v posledních letech narůstá počet excesů a účelového pronásledování za údajné trestné činy, že špatné právní prostředí je neopominutelnou vadou tohoto státu a že narůstající právní nihilismus a formalismus znemožňuje, aby jeho občané žili v klidu s pocitem bezpečí, s důvěrou v právní řád a instituce garantující jeho platnost. To je s vědomím, že rozhodnutí soudu jsou nejen předvídatelná, ale že vycházejí nikoli z osobního přesvědčení soudců, ale jsou výsledkem pečlivého a zodpovědného zvažování a hodnocení důkazů, výsledkem důsledného respektování zákonů ze stran orgánů činných v trestním řízení." Konec citátu zakladatele spolku Šalamoun a známého bojovníka s justičními zločiny Johna Boka o situaci v České republice.
To, že tu nemáme právní stát ani důvěryhodný justiční systém, konstatovala i pracovní skupina pro mezinárodní právo v oblasti neoprávněného odsouzení Wrongful Conviction International Law Task Force, která předložila komisi OSN pro lidská práva analýzu, která líčí českou justici jako systém téměř neschopný napravit justiční omyly a efektivně pracovat s novými důkazy neviny. Zpráva mimo jiné ostře kritizuje případy, kdy policie či státní zastupitelství zadržují nebo zpožďují předání důkazů svědčících ve prospěch obviněného. Demokracii jednoznačně definuje svobodná diskuse a svobodně projevený názor i na ta nejkontroverznější témata.
V mojí kauze nejde o mě. Na naší kampani pracovaly týmy lidí, desetitisíce lidí, ale určitě i statisíce ji sdílely a schvalovaly to. To půjdou k soudu všichni, kdo mají zcela zásadně kritický názor na nebezpečí nelegální migrace lidí z islámských a afrických zemí? Všichni, kdo poukážou na jejich zločiny po celé Evropě nebo v USA? Aktuálně se tu šikuje široká fronta, která nekriticky podporuje velmi kontroverzní kroky prezidenta Trumpa, se kterými na jednu stranu v mnohém souhlasíme - například postoj k nelegální migraci nebo ke svobodě slova - a na druhou stranu v mnohém si dovolíme být kritičtí, například vojenské zásahy ve světě. Pokud by svoje názory na nelegální migranty a jejich činy americký prezident Trump vyslovil na návštěvě České republiky, tak na něj pošlete policii a začnete stíhat? Nebo je to tak, že to, co je v pohodě u spojence, je nepřípustné u konkurenta? Prezident Trump totiž opakovaně prohlásil, že nelegální migranti z celého světa - cituji - "otravují krev naší země". Konec citátu prezidenta Trumpa. Trump předloni označil nelegální imigranty za - cituji - "zvířata a nelidi". V říjnu 2024 také prohlásil, že migranti - mluví o nelegálních migrantech - kteří spáchali vraždu, tak učinili, protože je to - cituji - "v jejich genech", a dodal, že - cituji - "v naší zemi je nyní spousta špatných genů". To jsou citáty amerického prezidenta Donalda Trumpa. Současně Trump slíbil, že v případě znovuzvolení zahájí - cituji - "největší operaci domácí deportace v americké historii", deportace nelegálních migrantů. Svůj slib dnes za řevu fanoušků migrace plní.
Vážené dámy a pánové, de facto tu stojíme před volbou, zda následující roky až do voleb budou média a politici trávit debatami o mém účelovém stíhání, nebo se budeme věnovat práci. My v naší nové vládní koalici - budu ale mluvit za SPD - se chceme věnovat práci.
Už teď tady trávíme čas těmito diskusemi, zatímco nám tady ve Sněmovně čeká na definitivní schválení zákon o dostupném bydlení z pera naší vládní koalice, protože právě nedostupné bydlení, že lidé dneska nemají šanci ani na vlastní bydlení, to považuju za skutečný problém. Proto jsme navrhli stavební zákon - který nám tady opozice z řad bývalé Fialovy vládní koalice zdržuje - aby se zásadně zkrátilo stavební řízení. Dnes to trvá osm až devět let, když se vyřizuje stavební řízení na stavbu bytů, a my to chceme zkrátit na tři až čtyři roky, aby vy občané České republiky, mladí lidé, jste konečně měli šanci na vlastní bydlení. Dneska po Fialově vládě, kdy jsou tak vysoké nájmy, tak si ani nevyděláte na tu akontaci. Lidé si nevydělají, nenašetří ani na tu akontaci, abyste vůbec měli šanci na hypotéku, a to nemluvím o předražených cenách bytů. My tady máme třeba takovýto důležitý zákon, kterému bychom se raději věnovali, ale opozice chce samozřejmě pravý opak. To znamená, to jsou důležité věci.
Připravujeme samozřejmě i mnoho dalších návrhů. Teď jsem četl včera - a to jsem byl rád tedy - že i renomovaní ekonomové - dokonce je cituje i server Seznam a další - uznali veřejně, že je v České republice v současné době nejnižší - zdůrazním, nejnižší - inflace za posledních 10 let. Všichni píšou důvody. Renomovaní ekonomové - David Marek, další - říkají, že hlavním důvodem nejnižší inflace je rozhodnutí naší vládní koalice, kterým jsme rozhodli, že od ledna snížíme ceny energií pro občany a firmy v České republice, takže ten efekt - a je tam těch ekonomů ocitovaných mnoho, každý si to může přečíst - je to skutečně díky naší vládě. Ten efekt byl velmi rychlý, je to překvapivě rychlé. Potěšilo mě to, je rekordně nízká inflace díky rozhodnutí naší vlády, kterým jsme zlevnili ceny energií pro občany České republiky a pro firmy od ledna téměř o 10 procent, a budeme na tom pracovat dál. To, co se Fialově vládě nepodařilo za čtyři roky, nám se podařilo za měsíc, za dva jenom tímto zásadním krokem. Mluvili jsme o tom, že ceny energií jsou klíčové pro potlačení inflace.
To znamená, to nás zajímá a dál pracujeme na tom, aby lidé mohli mít levnější energie. Takže to jsou ta témata, které já považuju za zcela nosná. Samozřejmě drahé potraviny, také rozpracováváme konkrétní návrhy cenovým neboli potravinovým ombudsmanem počínaje až různými návrhy úprav, kterými bychom mohli tu cenu nějakým způsobem snížit dolů. To znamená, my pracujeme na tom, a to je pro nás důležité, abychom se pokusili zlevnit potraviny, aby bylo levnější bydlení, aby občané měli i lepší zdravotní péči.
To znamená, jak víte, tak třeba to, co nám tady teďka opozice zdržuje už dva měsíce, ale už jsme to protlačili, tlačíme to přes druhé čtení konečně, tak po Fialově vládě tady dvě menší zdravotní pojišťovny jim chybí osm miliard korun na zajištění zdravotní péče pro letošní rok, pro naše občany. A my chceme, a proto jsme to navrhli ihned, abychom tam doplnili těch osm miliard korun, aby občané České republiky měli zajištěnou zdravotní péči. To jsou pro nás zásadní další body, které tady projednáváme.
A není z mého pohledu vůbec tady nějakým způsobem nepřemýšlím nad tím, že bych tady měl dlouze řešit vydávání za protiimigrační plakát, za svobodu názoru a podobně. To tady řeší opozice, to tady chce opozice. Uvidíte teďka, je jich tam pořadí nahlášené velké množství. A zase budou říkat, že pro ně je zcela nejdůležitější, aby se tady lidé zavírali za názor do vězení. Mně hrozí tři roky za protiimigrační plakát. A to jsou priority opozice.
My tady máme i další skvělé zákony. Zrovna včera se nám konečně podařilo přes druhé čtení protlačit naší vládní koalici to, že chceme, abychom snížili povinné odvody živnostníků. Statisíce živnostníků na to čekají, už to mohlo být v lednu hotovo, ale opět současná opozice nám to tady schválně zdržuje, aby vám živnostníkům ztížili životy. Už vám napotřetí od ledna zvýšili povinné odvody. Ještě bývalá Fialova vláda. No, a my jsme připravili zákon, kterým ty zvýšené odvody zase snížíme. A dokonce už se zpětnou platností od ledna, protože jsme věděli, že nám tady budou házet klacky pod nohy, i vám živnostníkům, takže my jsme to napsali tak, že si i ty zvýšené zálohy od ledna budete moci vyúčtovat a budou vám vráceny. To, co vám Fialova vláda vzala. A teďka my potřebujeme to tady protlačit a místo toho, abychom to tady protlačili, tak opozice chce mě zavřít na tři roky do vězení a vydávat k trestnímu stíhání za pravdivý názor.
Takže my samozřejmě máme naše priority, my to stejně budeme tlačit, my občanům budeme pomáhat, aby se jim dařilo lépe co nejdříve.
Samozřejmě tady máme i řadu dalších klíčových návrhů, teda z mého pohledu důležitých; během velmi blízké doby předložíme zákon na zpřísnění trestů za týrání zvířat, protože to, co se děje, je neuvěřitelné. Iniciovali jsme to tady před 14 dny, před třemi týdny, zákon už máme téměř napsaný. A to, co Fialova vládní koalice, současná opozice neudělala ani za čtyři roky, tak my máme rádi zvířátka, máme rádi. Máme rádi pejsky, máme rádi kočky, máme rádi domácí zvířata. Nesnáším, když je někdo týrá a když jim kdo ubližuje. Proto my budeme zpřísňovat tresty za týrání zvířátek. Otřesné případy dnes a denně vidíme, slyšíme. No, a Fialova vládní koalice, bývalá Fialova vládní koalice, současná opozice, nám zase chce tady v tomhle tom zdržovat, protože tady pořád obstruují. A my máme dobré návrhy a můžete se, vážení občané, těšit, že samozřejmě i v této oblasti my to prostě budeme řešit. Takže máme spoustu skvělých návrhů. Mimochodem včera jsem mluvil s ministrem spravedlnosti Tejcem, já jsem mu to psal už před 14 dny, že mám nápad, že bychom mohli připravit za vládní koalici zpřísnění trestů za znásilnění. Protože je příšerné, že se v České republice za znásilnění dávají podmínky.
To prostě taky, to taky nesnesu, tohleto. Já chci, aby prostě ženy byly v bezpečí a aby byly za znásilnění tvrdé tresty. Takže jsem se včera už domluvil s ministrem spravedlnosti Tejcem, dáváme to už dohromady, abychom v blízké době předložili novelu zákona, kde zpřísníme tresty za znásilnění. Protože není možné, že se ženy bojí chodit večer domů, aby je někdo na ulici neobtěžoval.
Takže jenom namátkou tady vyjmenovávám věci, na kterých nám záleží a které budeme dělat. I v oblasti dopravy. Náš ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD už připravil, připravili jsme první představení našich návrhů, co budeme konkrétně dělat. A mohu tady oznámit a jsem za to rád, že se za naší vlády začne stavět více než 100 kilometrů dálnic, desítky silnic první třídy, obchvaty, železnice, budeme investovat do vyšší bezpečnosti železnic, přejezdů, všechno je naplánováno, rychlodráha, Praha-Kladno se začne stavět, všechno už máme připravené, hotové a jsou na to i finanční prostředky. Teďka je to spíš otázka formálních záležitostí, ale všechno rozestavíme, abychom posilovali infrastrukturu.
Zároveň posílíme také digitalizaci, moderní stát. Takže během krátké doby, předpokládáme během příštího roku, v rámci digitalizace si budou moci lidé nechat poslat už do výdejních boxů například novou registrační značku, malý technický průkaz, už nebudou muset nikam chodit. Uděláme také možnost elektronizace převodu vozidla při prodeji, to znamená, všechno budeme ulehčovat.
Zároveň tady mohu oznámit, že od příštího roku nebudeme zvyšovat ceny dálničních známek. To, co tady připravila Fialova vláda bývalá, současná opozice, zdražili jste lidem dálniční známky a my je zdražovat od příštího roku nebudeme. Protože myslíme na naše občany - ty dálniční známky už jsou drahé dost.
A zároveň ale také srovnáme podmínky pro elektroauta, to znamená elektroauta dneska při používání dálnic neplatí nic. A my chceme, aby od příštího roku platila stejně jako ostatní auta dálniční známku, to znamená, srovnáme podmínky elektroaut s běžnými auty se spalovacími motory. Protože dálniční známka přece není ekologická daň, dálniční známka je příspěvek na infrastrukturu, na opravy silnic. A elektroauta ji opotřebovávají stejně jako auta se spalovací motory. Takže tady srovnáme podmínky. Takže máme připravenu spoustu skvělých záležitostí na dopravě, samozřejmě od příštího roku také zvýšíme slevy. Zpátky vrátíme lidem ty slevy na jízdném pro studenty a pro příjemce důchodu, pro důchodce, zpátky vrátíme slevy na dopravu na 75 procent.
Takže to, co vám, vážení občané, ukradla Fialova vláda, musím to takhle říct, protože se tady jedná o peníze, tak my zpátky vám vrátíme. Takže opět budou slevy pro studenty a pro důchodce na 75 procentech.
O těch snížených odvodech pro živnostníky už jsem hovořil. Takže mluvím o tom proto, abych tady dal do kontrastu to, co tady předvádí opozice, kdy vy jenom v podstatě plivete špínu na nás, co máme tady skvělé návrhy pro občany, jenom to tady zdržujete, protože nemáte žádné pozitivní téma, nemáte žádné řešení na zvýšení životní úrovně občanů, to jste předvedli uplynulé čtyři roky. A my tady máme takovéto množství úplně perfektních zákonů. A další připravujeme.
Připravujeme samozřejmě valorizace důchodů, připravujeme během volebního období, samozřejmě, připravujeme to snížení věku odchodu do důchodu, maximálního věku odchodu do důchodu na 65 let. To tady Fialova vláda zvýšila na 67 let. Vy si myslíte, vy byste chtěli, aby lidi šli prostě z práce do hrobu, aby šli z práce přímo do rakve. To teda ne. My s tím nesouhlasíme. Protože jak má člověk manuální profesi, který dělá třeba dělnickou profesi celý život, tak vy máte představu, že si má ještě v 67 letech hledat práci nebo co. A jak si ji bude asi hledat? To prostě je úplně neuvěřitelné. To znamená, my to vrátíme zpátky, aby prostě lidé, co pracují, aby také měli zasloužený odpočinek.
Chystáme opět návrat slev na manžela, manželku, školkovné opět pro pracující rodiny s dětmi, to znamená, máme spoustu připravených pozitivních věcí pro všechny rodiny s dětmi, pracující rodiny s dětmi.
Takže to jsou naše návrhy. Samozřejmě, peníze jsou jenom jedny, takže jsme nezvyšovali prudce výdaje na zbrojení, tak jako tady to naslibovala o nás bez nás bývalá Fialova vládní koalice, tady expremiér Fiala, který tady shodou okolností taky sedí, není v záběru. Tak on, vážení občané, vám ta bývalá vláda říkala, bude se dávat pět procent HDP na zbrojení v časovém horizontu, no a na vás, na občany, prostě za bývalé vlády nezbylo.
To znamená, jenom připomenu, že po Fialově vládě jsou v České republice 3 miliony lidí podle evropské sítě proti chudobě, která vychází statisticky z evropského statistického úřadu Eurostat, tak jsou tady 3 miliony lidí na, nebo pod hranicí chudoby. To je výsledek bývalé Fialy vlády. A my to všechno chceme rychle napravovat.
Teď se mě jeden z redaktorů před chvílí tady v předsálí Sněmovny ptal, proč navrhujeme zákony ve zrychleném řízení, proč jsou to poslanecké návrhy, proč to nepodáme standardně. Tak já jsem panu redaktorovi vysvětloval, že standardní podání, legislativní proces, trvá cirka 11 měsíců, a my jsme získali důvěru před dvěma měsíci. Takže jestli má někdo představu, což má zřejmě představu tady současná opozice, že živnostníci, kterým jste zvýšili od ledna odvody, mají celý rok čekat na to a platit ty zvýšené odvody, tak to teda ne, my chceme, aby už od ledna a zpětně to budou mít živnostníci zlevněné. Jo? A znovu jim snížíme ty odvody, co vy jste jim zvýšili.
Proto poslanecké návrhy, aby to měli občané co nejrychleji, občané už na to čekají.
Mimochodem, za vynikající považujte návrh, aby se osvobodilo spropitné od daní, protože to samozřejmě je také součástí, budeme to předkládat v letošním roce podle toho, jak jsme se bavili, co nejrychleji, protože dneska je problém v tom, že číšníci, kuchaři a tak podobně, pracovníci v gastronomii, tak samozřejmě z toho spropitného, protože většina klientů, zákazníků, platí na kreditní karty, tak jim třeba půlku z toho spropitného zaměstnavatel strhne, protože pochopitelně ten zaměstnavatel za to nemůže, protože z toho jsou povinné odvody a ten číšník dostane jenom třeba půlku z toho. No, a my za vládní koalici navrhujeme a navrhneme to i v zákoně, aby to spropitné, ta dýška, byla osvobozena od odvodů. To znamená, vlastně ve stoprocentní výši je ti pracovníci v gastronomii a číšníci dostanou. A dokonce by se jim to započítávalo i do příjmu, to znamená, kdyby si třeba žádali o hypotéky a podobně, tak se jim taky o to zvýší ten legální příjem.
Takže my pomáháme úplně všem. My pomáháme samozřejmě všem, pracujícím lidem se snažíme ulevit, aby měli víc peněz a myslím, že je to velmi elegantní řešení.
Takže proč o tom tady říkám? Proč o tom vykládám, že my tady máme spoustu práce před sebou, ale chtěl bych poprosit opozici, aby nám neházela klacky pod nohy, protože lidi na to čekají.
Mimochodem, ještě bych se také zmínil, včera jsem to četl v médiích, že hnutí SPD usiluje o revizi národní očkovací strategie. Ano, je to tak, protože ta národní očkovací strategie, která byla připravena ještě za minulé vlády, za exministra z TOP 09 Válka, ministra zdravotnictví, tak my prostě nechceme, aby národní očkovací strategie obsahovala jakýkoliv nátlak na očkování, to znamená očkování těmi novými typy vakcín. My nemáme problém s tím povinným očkováním, tetanus, žloutenka, děti a podobně, ale ty nové vakcíny, které začaly právě třeba tím covidem, a pokračuje to i nyní, tak v té národní očkovací strategii jsou různé finanční motivace, bonifikace, za co nejvyšší proočkovanost těmito novými očkovacími látkami, těmi nepovinnými novými očkovacími látkami.
Takže my jsme mluvili s ministrem zdravotnictví Vojtěchem o tom, protože bychom chtěli, aby občané měli skutečně svobodnou volbu v případě těchto vakcín, a kdo se bude chtít očkovat, ať se očkuje, kdo ne, tak ať není vytvářen celospolečenský nátlak a atmosféra, že je vytvářen prostě nátlak na tuto formu, takže podle mých informací ta diskuse probíhá. Mělo by k určitým úpravám snad dojít, protože je to i pro naše voliče velmi důležité, aby byla zachována ta svobodná dobrovolnost, svobodná volba bez jakéhokoliv dalšího ovlivňování. O tom to je.
Zároveň také hovoříme na Ministerstvu zdravotnictví o tom, musím říci, že je to také pozůstatek od minulé vládní koalice, současné opozice, že vznikají takové náznaky, že by snad mělo docházet ke snížení standardu zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění. Tak o tom také hovoříme. To určitě nechceme. My tyhle ty pozůstatky po minulé Fialově vládě pečlivě zkoumáme za SPD, díváme se na ně a také o tom mluvíme s ministrem zdravotnictví, aby k ničemu takovému nedošlo, protože my prostě chceme, aby občané měli zdravotní péči garantovanou v co nejlepším možném standardu a mluvíme o péči ze zdravotního pojištění. To znamená, jakékoliv snižování tohoto standardu my prostě dopustit nechceme.
Takže proč o tom hovořím? Pracujeme ve všech oblastech, pracujeme ve všech ohledech a byl bych rád, abychom se co nejdříve k této práci mohli po této schůzi o vydávání vrátit.
Co se týče ještě faktů ohledně mého vydávání na základě trestního oznámení poslance Jiřího Pospíšila z koalice SPOLU, tedy KDU-ČSL, ODS a TOP 09, kteří chtějí zavírat lidi za názory, tak to my nechceme. A nevím, jestli jsem to zdůraznil dostatečně. Hnutí SPD, poslanci hnutí SPD, nikdy nebudou hlasovat pro perzekuci a trestání lidí za názory. To znamená, my jako poslanci SPD nikdy nebudeme hlasovat a netýká se to mě, ale je to generelní postoj, nikdy nebudeme hlasovat pro vydání a stíhání lidí za názory. Nikdy. Vy ano, opozice, my ne. Je to rozdíl, takže za nás, za naší nové vlády, vážení občané, se nemusíte bát říkat svobodně názory. V minulém volebním období se tady dokonce vyhazovali lidi za názory z práce. To je neuvěřitelné. A pak ti lidé vyhrávali soudy, že byli vyhozeni neoprávněně.
Třeba profesor Drulák pod ministerstvem zahraničí, za pana exministra Lipavského, jo, který je dneska poslancem, poslancem ODS, koalice SPOLU. Profesor Drulák, bývalý velvyslanec České republiky ve Francii a bývalý náměstek ministra zahraničí, tak ho vyhodili z práce za ministra zahraničí Lipavského, pod ministrem zahraničí. A vyhrál soud, že byl vyhozen neoprávněně. Tak takhle to fungovalo za minulé vlády.
Takže vážení občané, za nás se nic takového dít nebude. Všimněte si, že ten pojem dezinformace, který tady zavedla minulá Fialova vládní koalice, tak za naší vlády už neexistuje, už není ani ve veřejném prostoru. Tady vládní doktrína za minulé vlády označovala nepohodlné názory za dezinformace. Co si to dovolují vůbec? Nechte to, prosím, na občanech, co si mají myslet a jaké mají názory.
To znamená, znovu říkám, za nás se vrátila svoboda slova, za nás se vrátila svoboda názoru. A vážení občané, nemusíte mít vůbec obavu říct názor, jaký si myslíte. Perzekuovat vás za to naše vládní koalice nebude na rozdíl od té minulé.
Když se tedy vrátím ještě k tomu mému plakátu s názvem Stop migračnímu paktu EU, mimochodem právě ten migrační pakt EU podepsala bývalá Fialova vládní koalice, současná opozice, takže kdyby oni náhodou vyhráli volby, což naštěstí nevyhráli, tak jenom připomenu, že ten migrační pakt by začal platit pro Českou republiku od června letošního roku. Za několik měsíců by tady docházelo k přerozdělování islámských a afrických nelegálních migrantů do České republiky. A díky vám, občanům, že vyhrála naše vládní koalice, díky vašim hlasům jsme to zarazili a už na prvním zasedání naší vlády v prosinci jsme odhlasovali, že nebudeme implementovat migrační pakt EU, který podepsala bývalá Fialová vládní koalice.
Takže se sem žádní afričtí a islámští migranti přerozdělovat nebudou. Takže je to dobře, že jsme tomu zabránili. Mimochodem jenom připomenu, že naše vládní koalice také již na prvním zasedání v prosinci odsouhlasila, že nechceme implementovat emisní povolenky ETS 2, protože by to zásadně zdražilo životy našim občanům i firmám, zásadně by to zdražilo výdaje na domácnost, protože by zdražilo vytápění domácností, zásadně zdraží benzín, nafta a tak podobně.
Takže i to my jsme odmítli, podařilo se domluvit zatím odklad a cílem je samozřejmě úplné zrušení, ale o tom je potřeba - jednáme v Bruselu, jsme jenom jeden stát z 27 zemí, ale musíme se tomuto diktátu Bruselu postavit, což bývalá Fialova vládní koalice, dnes dnešní opozice neudělala - protože jí zájem českých občanů - vám to prostě bylo šumafuk. Vy jste řešili Ukrajinu na prvním místě. My řešíme Českou republiku na prvním místě.
To znamená - k tomu migračnímu paktu. Takže my jsme tomu zabránili díky naší volbě. Samozřejmě migrační pakt, po tom, co ho podepsala Fialova vláda, už nejde zrušit. Vy jste to podepsali nevratně, ale my můžeme rozhodnout jako - my jsme se postavili na zadní a rozhodli jsme se, že ho nebudeme respektovat. Tak teď nás možná kvůli bývalé Fialově vládě bude Evropská unie za to sankcionovat, ale my se budeme bránit. Protože vy už jste to podepsali. Vy už jste to podepsali. To znamená, toto je takováto situace.
A co by nás také mohlo čekat na základě toho, co tady podepsala Fialova vláda, ale my jsme to teďka odmítli jako nová vláda implementovat. Tady máme zrovna, je to z minulého týdne, 27. 2., tak máme článek z mainstreamu, dokonce i Novinky to vydaly - dokonce, to mě překvapily. A nadpis je přesně to, o čem jsem hovořil ve svém plakátě: každých 18 minut tasí v Německu útočník kudlu. Napadení nožem přibývá. Slyšíte dobře, každých 18 minut tasí útočník v Německu kudlu. A k tomu samozřejmě navíc ještě další trestná činnost.
A když to řeknu konkrétně, tak němečtí policisté zaznamenávají přibližně - nebo konkrétně - zaznamenali 29 014 útoků nožem za rok. To znamená, že každých 18 minut se stal jeden takový čin. 29 000 útoků nožem za rok - a k tomu samozřejmě další činy, znásilnění a tak dále. A navíc německé statistiky uvádí, že každý třetí den na základě těchto útoků nožem zemře v Německu jeden člověk, tedy po útoku nožem.
A v posledních letech je podle policie tento nárůst počtu útoků velmi znepokojující. Pochopitelně. A dokonce policejní statistiky v Německu uvádí pořadí národností. Každý si na to - kdo bude chtít, zkuste si to ťuknout do Googlu a hned vám to vyjede, ta policejní statistika. Opět o tom psali i v českém mainstreamu. Vždyť jsou to přesně fakta, o kterých já mluvím a na které upozorňuju i na tom plakátu. A na první místech v těch statistikách jsou Syřani a Afghánci.
To znamená, to jsou prostě fakta, před kterými já dlouhodobě varuji a znovu říkám, že prostě v těch názorech neodvolám, protože já chci bezpečnou Českou republiku. Já vzpomínám, když ještě před nějakými 10 lety - kdy třeba na Staroměstském náměstí v Praze - tam je to celoročně - ale i na vánočních trzích po celé České republice nebyly betonové zábrany. Všimněte si, že poslední roky jsou i na vánočních trzích, na velikonočních trzích po České republice betonové zábrany. Ty betonové zábrany jsou tam proto, aby bránily teroristickému útoku na vánoční a velikonoční trhy. Znovu říkám, na Staroměstském náměstí v Praze už jsou celoročně. Když jdete z Pařížské ulice, tak celoročně jsou tam betonové zátarasy. To je výsledek současného Schengenu, to je výsledek bezpečnostní situace v naší republice.
To znamená, tím správným směrem není před tím zavírat oči a strkat hlavu do písku jako nějaký pštros, ale tím správným směrem je, abychom tyto případy, tuto situaci pojmenovali, abychom měli oči otevřené, abychom chránili české občany, abychom bránili bezpečnost našich občanů. To znamená upozorňovat na pravdivá fakta - a co se týče migračního paktu EU, tak jednoznačně se týká těchto nelegálních migrantů z afrických a islámských zemí. To je fakt, to je pravda a není v tom potřeba hledat vůbec nic jiného. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)
