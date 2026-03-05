Mašek (ANO): Bylo to na normální, či šifrovaný telefon, pane bývalý ministře?

Když mi něco nedává smysl, nedokážu to pustit z hlavy. Snažím se o tom přemýšlet, dokud tu nelogičnost nerozklíčuju. Od samého rána se mi tak v hlavě točí jediná otázka: Proč by, proboha, někdo volal právě exministru Rakušanovi, že mu došly léky?
To jako myslíte vážně?
Pochopil bych žádost o radu praktického lékaře, kardiologa, jiného specialisty či snad ministra zdravotnictví. Ale exministra vnitra???
Žijeme v zemi, kde kvůli neschopnosti minulé vlády (té, co dnes tak hlasitě kritizuje z opozice) chyběly i základní léky.
V zemi, kde jsme měli problém sehnat za bývalé vlády i sirup pro nemocné dítě, kde senioři zoufale obcházeli pět lékáren v naději, že seženou důležité léky na tlak nebo na srdce.
V zemi, kde vám ministr zdravotnictví radil, ať obvoláváte lékárny a zkusíte raději i v zahraničí. To už je naštěstí za námi.
V takové situaci je tenhle příběh o telefonátu exministrovi vnitra naprostý výsměch všem občanům.
Bylo to na normální, či šifrovaný telefon, pane bývalý ministře?
A jen pro informaci pro pana Rakušana, kterému to zjevně uniklo:
Ministerstvo zdravotnictví oficiálně nabízí konzultační pomoc Čechům, kteří jsou aktuálně v ohrožených oblastech a nemají dostatek svých léků. Tato pomoc míří na chronicky nemocné pacienty, kteří potřebují zajistit adekvátní náhradu v místních lékárnách. Odborníci ze SÚKLu jim prostřednictvím e-mailu radí, jaký přípravek se stejnou účinnou látkou v dané zemi hledat.
Takže, pane Rakušane, rada pro vás: Začněte se konečně věnovat věcem, kterým skutečně rozumíte.
I když je mi jasné, že zdravotnictví to fakt není, alespoň se o to pokuste.
A pokud nejste schopen sledovat aktuální dění a vývoj situace, tak nás příště ušetřete svých neinformovaných projevů. Je to nedůstojné a neetické.
