Babiš (ANO): Jde o to vládu ochočit, svázat, paralyzovat

Dobré ráno, vážení spoluobčané, dámy a pánové. Opozice si stěžovala, že nepodávám informace, tak já jako slavný mikromanažer - a miluju krizové řízení - vám podám nejdřív informaci o repatriačních letech. Mimochodem, my jsme jediní v Evropě, kteří realizují repatriační lety naší armádou. Moc děkujeme za to. Je velká škoda, že jsme v minulosti jim nekoupili nějaké podstatně větší letadlo.
Celkově už bylo zrealizováno pět repatriačních letů. V této chvíli lidi nastupují v Maskatu. V 10 hodin vyletí další Airbus do Maskatu. V této chvíli letí letadlo Smartwings do Ammánu.
Pane O'Leary, vy jste měl špatné informace, jo? Teďka můžete ukázat, že i Ryanair nekašle na lidi - a my víme, že jste se na ně vykašlal Ammánu - a můžete tam poslat letadlo. Je to na Flight Radaru.
Všichni, kteří mě za to kritizují, tak zkuste se zeptat sami sebe, co jste udělali vy pro naše lidi a co jste vůbec udělali pro naši zemi. Mě strašně baví, když bývalý premiér Fiala mi pošle esemesky, abych pomohl lidem, a potom točí videa a kritizuje mě za mikromanagement. Fakt úžasné! Prosím vás, dnes, teď, na cestě - i po mé intervenci - je let Emirates, pravidelný let Emirates z Dubaje do Prahy. Taky letí FlyDubai z Dubaje do Prahy.
Je důležité, abyste, média, dávala správné informace. Ten Smartwings je nájem, za to my platíme. Pokud jsem dneska otevřel Blesk a vidím tady tu manipulaci... (Ukazuje materiál.) Tady je fotka našeho armádního letadla a samozřejmě všichni, kteří letí s naší armádou, letí zdarma, tak proč tam dáváte titulek "Repatriace v režii státu, zaplaťte 15 000"? Informujte objektivně, řekněte lidem pravdu. Který další stát v Evropské unii dělá repatriační lety? Jenom Slováci a my se koordinujeme. Já jsem na to pyšný, že to dělám. A pokud mě někdo kritizuje, tak je mi to úplně jedno.
Já bych chtěl poděkovat hlavně Smartwings. Nebudu se vracet k tomu, kdo tady zničil Československé aerolinie. Třetí nejstarší letecká společnost na světě. Kdo je tady zničil? To byste možná mohla někdy média udělat, tu historii toho, jak to bylo, jo? Ale díkybohu za Smartwings, protože oni nezneužívají situaci a letenky z Dubaje stále stojí kolem 13, 15 000, ne jako u jiných. Co se děje? Děje se to, že samozřejmě je obrovský boj o sloty. Co dělají pojišťovny? Místo toho, aby pomohly těm leteckým společnostem, tak jim navyšují pojistné. Ano, tak to je. Vždycky, když je válka, tak se na tom někdo přiživí a někdo na tom bohatne.
Mimochodem všichni, kterým zrušili lety, mají nárok a budou požadovat od leteckých společností refundaci. My samozřejmě se staráme a jsme jedni z mála v Evropě a za to dostáváme sodu. Všechny repatriační lety jsou zdarma. Kdo mi za to nadává? No, představitel cestovních kanceláří, pan Papež, mi říká: Nemají být zdarma. Jo, zase říkají: Mají být zdarma. No, podstatné je to, že ti lidi se dostanou domů.
Prosím vás, vy všichni, co mi píšete z Thajska, z Malediv, z Vietnamu ohledně tranzitu, nemůžeme vám pomoci. My děláme všechno pro to, abychom pomohli lidem, kteří jsou na Blízkém východě.
Tolik k tomu. Samozřejmě opozice tady říkala, že máme informovat, tak vás informujeme. My nepotřebujeme ani Foltýna, ani žádnou komunikační kartu. Tolik na úvod, aby se vědělo, co se děje. My samozřejmě v tom budeme pokračovat, protože je důležité, aby se lidi vrátili domů v pořádku.
No, dneska je velký den politického kartelu, polistopadového kartelu, a už samozřejmě jsou napsané články, jak vlastně tady se dějí nepravosti a další věci. No, já vám dneska ukážu, jak to u nás funguje, jak můžete být stíhán za to, že jste se rozhodl - já - nekrást s tím kartelem, který tady řádí po listopadu, jak někoho nechají stíhat a jak někoho nenechají stíhat.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, my se tady scházíme už ani nevím pokolikáté a znovu máme tady Čapí hnízdo. Čapí hnízdo, ano. Babiš nekrade, Babiš odmítl krást s tradičními stranami, tak si vymysleli střet zájmů a Čapí hnízdo. V roce 2015 polistopadový systém tradičních stran pochopil, že pro ně představuji zásadní nebezpečí, protože jsem odmítl krást a protože mě nemohli nijak zkorumpovat, protože mě nikdo nemůže zkorumpovat. No, takže neměli co na mě. Moje politická kariéra je absolutně čistá, neexistuje vůbec nic a všichni ví, že to dělám zdarma. Čistý plat premiéra je dneska 246 000, ten posílám samoživitelkám, jo? Nepotřebuju skutečně tady mít nějaké příjmy. V roce 2015 přišel kartel s tím, že - to byl ještě pan Plíšek z TOP 09 - se zákonem o střetu zájmů. Do té doby to nikoho netrápilo, takže vznikl lex Babiš, lex Babiš. Takový zákon ani v Evropě není, protože střety zájmů v Evropě se řeší tak, že člen Evropské komise nebo europarlamentu, když má střet zájmů, tak odejde z jednání a jenom řekne, že má... Jde za dveře.
Potom tady byly ty dluhopisy a StB a tyhle všechny nesmysly, to všechno vlastně skončilo, takže zůstalo jenom Čapí hnízd. Je to jednoznačně politicky motivované trestní stíhání, které v učebnicích práva bude jednou popisováno jako odstrašující případ, jak lze v demokratickém právním státě zneužít systém k politickému boji, protože vážené dámy a pánové, v Česku si lze objednat trestní stíhání. Můžou špičky justice říkat, co chtějí, a před tím, než budou něco říkat, tak si nastudujte ten spis, nastudujte si ho. Lze objednat trestní stíhání a dostat vás před soud, pokud máte třeba motivovaného policistu nebo státního zástupce a zkorumpovaného znalce, a dokonce vás mohu odsoudit, pokud se najde ten správný - v uvozovkách - soudce. Ano, tak to je.
Cílem kauzy Čapí hnízdo, tohoto účelového, politicky motivovaného trestního stíhání, není hledání spravedlnosti, ale samozřejmě mě odstranit z politiky. Pro malou, ale stále vlivnou skupinu byly výsledky sněmovních voleb těžkou ránou, ano, kartel dostal těžkou ránou a nepomohly jim ani prolhané Novinky, ani Seznam Zprávy, ani Aktuálně, ani Česká televize, vybrané pořady, ano. My jsme je porazili, vážení spoluobčané, tuhle ohromnou sílu, ano. A oni to nemůžou rozchodit a od října se snaží veškerými prostředky zpochybnit výsledky sněmovních voleb a zvrátit. Vidíme to každý den v mainstreamových médiích, v aktivitách samozvaných politických aktivistů na sociálních sítích i zde ve Sněmovně. Neustálé útoky, vytváření podezření, podsouvání motivu, snaha vyvolat dojem, že demokratické rozhodnutí voličů je vlastně omyl, který je třeba napravit - v uvozovkách. Je paradoxní, že právě ti, kdo se demokracií zaklínají, v každé druhé větě jen obtížně přijímají její základní princip, že o moci rozhodují volby a jejich výsledek je třeba respektovat. Já vím, že to pro vás strašně těžké a že ta představa, že naše vláda tady bude ještě do září nebo října 2029, to musí být něco tak strašně stresujícího, to musí být něco tak hrozného pro vás, no, ale nic se nedá dělat. Chápu, že všechno chcete udělat, abyste nás rozbili, ale nedaří se, nedaří se. A já myslím, že se to ani nemůže podařit.
Takže místo věcné opozice - a my jsme si mysleli, že se s vámi dá o něčem mluvit, ale nedá - sledujeme systematickou snahu od delegitimizaci. Opozici nejde o kontrolu vlády, jak se snaží tvrdit, ale o její oslabování. Nejde jí o diskusi, jde o vytváření permanentního tlaku, aby vznikl dojem nestability a krize. Ano, teďka stále říkají, že covid a že je chaos. Žádný chaos není. Můžeme si vzpomenout na covid, co jste nám tady zanechali, když jste rozprodali laboratoře, když hygiena byla v rozkladu a když nebylo nic na skladě státních hmotných rezerv - ale o tom ani nechci dneska mluvit. Takže žádná obrana demokracie, ale snaha ji obejít a zvrátit výsledek demokratických voleb. A právě k tomu chtějí opětovně využít tuto smyšlenou kauzu.
Rád bych vám všem sdělil, v čem vidím účelovost trestního stíhání a proč ho považuji za politicky motivované. Je úplně jasné - kdybych nešel do politiky, nikdo o Čapím hnízdě neslyšel. Takže, vážení spoluobčané, Čapí hnízdo je 19 let stará záležitost, ano, dobře slyšíte, 19 let stará záležitost. Je to neuvěřitelné, ale bavíme se o skutku, který se měl údajně odehrát v roce 2007 a 2008. Věc, o kterou se devět let od údajného spáchání skutku nikdo nezajímal. Nikdo by nikdy o ní neslyšel, pokud bych nevstoupil do politiky. Udělení dotace - a mimochodem, kdo udělil dotaci? (Gestikuluje před sebe.) - no, nevidím ho, pana poslance Bendla - bývalý hejtman udělil dotaci a byla u toho i Langšádlová - nevím, jestli je tady paní poslankyně. No, takže udělení dotace bylo sedmkrát kontrolováno - i Kalousek si dal záležet - a nebylo zjištěno žádné pochybení. A najednou v roce 2016, to znamená, devět let poté, se začalo něco prověřovat. No a když jsem byl v červnu 2017 na policii podat vysvětlení, pan policista mě informoval, že jsem v postavení svědka a že čekají na znalecký posudek. No a pak policie dostala posudek znalce, znalce podvodníka, je to podvodník.
Vážení členové ODS, stejný znalec dělal posudek na Opencard, stejný znalec falšoval posudek na Opencard a za to byl stíhán váš bývalý primátor Svoboda, ano. Takže to dělají na objednávku. Tenhle člověk to dělal asi 30 let. A samozřejmě to načasovali. 29. října 2017, tedy tři týdny před volbami, obvinili 11 lidí, včetně mé rodiny, falešně a bez důkazů nás začali trestně stíhat. Důkazem toho je, že dne 30. září 2019 sám státní zástupce doktor Šaroch stíhání - po důkladném prozkoumání věc kompletně zastavil a řekl, že se žádný trestný čin nestal, že čin, jak jej opakovaně popisovala policie ve svých žádostech směřovaných do Poslanecké sněmovny a především v usnesení o zahájení trestního stíhání se nikdy nemohl stát, neboť společnost Farma Čapí hnízdo, akciová společnost, splňovala v rozhodné době podmínky malého podniku, ne? A logika je, že vlastně neměli by stíhat toho, když tedy údajně tam něco je špatně, kdo ji udělil? Ne, to by mělo logiku. Samozřejmě, že ne.
A potom do hry následně vstupuje 4. prosince 2019 politický nominant ODS a TOP 09, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, dítě pana Dozimetra Pospíšila - to je velký dinosaurus politický, který určitě tady dneska bude vystupovat a poví nám, jak to tam dělili, ty prachy z Dozimetru, se STANem. Já nechápu vůbec, že neobvinili STAN a TOP 09 jako politické strany v rámci této kauzy, ne? Kdybychom tam byli my někde, tak už to dávno je.
Mimochodem, pan dozimetr Pospíšil, který je vlastně produktem plzeňských kmotrů, je ten, který nominoval nejvyššího státního zástupce Zemana, který mě potom účelově nechal stíhat, ale k tomu se ještě dostanu. A pan Pospíšil taky stojí za stíháním pana Okamury. Takže politický nominant, nejvyšší státní zástupce Zeman, obnovil trestní stíhání tenkrát už pouze na mě a paní Nagyovou. Takže z 11 lidí a organizované skupiny jsou najednou poslední dva obvinění. A není náhodou, že tento politický nominant, Pavel Zeman, se nedávno stal novým evropským veřejným žalobcem za Česko, za kterého cíleně jmenovitě a proti všem dosavadním zvyklostem lobbovala exministryně spravedlnosti Decroix a nestandardním způsobem jej pomohla prosadit do této pozice. Takže paní Decroix místo toho, aby poslala jenom tři jména se životopisem, tak poslala do Evropy tři jména se životopisem a napsala tam more suitable candidate - velice nestandardní.
Takže co z toho vlastně jako vyplývá - velice zkráceně, vážení spoluobčané? No, vyplývá to tak, že ten kartel pravděpodobně - nevím, jestli to byl Blažek nebo někdo nebo Pospíšil vlastně - zařídili přes pana Zemana, že mě nechal stíhat s Nagyovou, no a za odměnu pan prokurátor Zeman se stal evropským prokurátorem. No, a co jsme se teďka dozvěděli, že chtěli státní zástupci stíhat pana Blažka v kauze Dozimetr a někdo ze státních zástupců to zařídil, že ho nestíhají. Takže takhle to tady funguje, vážení spoluobčané. Tahle parta polistopadová to takhle řeší.
A já vám ještě tady potom přečtu historicky, jak to tady fungovalo. Takže ještě jednou, jo? Zeman nechal stíhat Babiše a Nagyovou, za odměnu jde do Bruselu, paní Decroix ho tam doporučila, Blažka nestíhají, protože zkrátka je součástí té party, která to tady vlastně bačuje od revoluce. Takže nikdo mě nepřesvědčí, že nešlo o trafiku a o odměnu za to, že tento člověk, který je intimně spjatý s prostředím mých politických oponentů, účelově obnovil moje trestní stíhání. No a víte, proč jsem o tom tak jednoznačně přesvědčen? Protože k obnovení trestního stíhání došlo na (?) zcela nesmyslných argumentů, které i sám soudce Šott ve svém rozhodnutí označil za flagrantní pochybení státního zastupitelství. Rozhodnutí nejvyššího státního zástupce je právně nekvalifikované, účelové a politicky motivované.
Část usnesení, kde se nejvyšší státní zástupce při hodnocení zákonnosti prodeje akcií ZZN AGRO Pelhřimov, a. s., později Farma Čapí hnízdo, dopustil hrubé účelové dezinterpretace ustanovení § 196a tehdy platného obchodního zákoníku, když nesprávně došel k závěru, že kupní cena akcií ZZN AGRO Pelhřimov, a. s. měla být určena znaleckým posudkem znalce jmenovaného soudem. To ale není pravda. Lhal.
Nejvyšší státní zástupce Zeman totiž při aplikaci tohoto usnesení učinil chybu studenta druhého ročníku právnické fakulty. Ano, tak to je. A § 196a se totiž měl uplatit (uplatnit?) pouze tehdy, pokud by hodnota převáděných akcií přesahovala 10 procent základního kapitálu prodávajícího, tedy společnosti ZZN Pelhřimov a. s., který byl 131 877 000. Pan nejvyšší státní zástupce však při svém výpočtu použil výši základního kapitálu ZZN Agro Pelhřimov a. s., který byl 2 miliony korun.
Tímto mylným závěrem a nesprávným vydefinováním relevantních trhů odůvodnil zrušení zastavení trestního stíhání a vrátil tak věc zpět policii k došetření. No, zkrátka nechal mě účelově stíhat. V tom spatřuji klíč a účelovost tohoto již jednou zastaveného trestního stíhání, protože jsem přesvědčen, že se jedná o politicky motivované stíhání a snad to pochopí každý. Největší trestněprávní nonsens vedle účelového překroucení definice malého a středního podniku je založený usnesením nejvyššího státního zástupce však tkví v tom, že nejvyšší státní zástupce usnesení doktora Šarocha o zastavení trestního stíhání zrušil pouze částečně, a to pouze ve vztahu inženýrky Nagyové a mé osobě. No, tak jde jenom o Babiše, ne, to je jasný. To, že Nagyové jste zničili život, tak to nikomu nevadí. Mimochodem, pan ministr spravedlnosti Tejc vám může říct, kolik stovek milionů korun vyplácí Česká republika všem nespravedlivě stíhaným, a kolik z nich je i stíhaných na objednávku, to já nevím. Ano, tak to je vážení, tak to je. A kdo má za to odpovědnost? Nikdo. Takže trestní stíhání, dalších pět spoluobviněných zůstalo pravomocně zastaveno.
Českému státu, ani Evropské unii nikdy nevznikla žádná škoda. Přiznanou dotaci ve výši 50 milionů korun firma kvůli poškozování svého dobrého jména vrátila. Dalších 53 milionů na důkaz toho, že je to nesmysl, jsem já osobně dal na charitu. Farma Čapí hnízdo dodnes funguje, slouží veřejnosti, navštěvují ho tisíce dětí z celé republiky a dělá jim radost a je přínosem pro lokalitu a beze zbytku plní účel dotace. I 13 let po skončení udržitelnosti dává práci stovce lidí, kterým od vzniku vyplatila na mzdách 500 milionů korun a 200 milionů korun odvedly státu na odvodech. Celkově se do farmy investovalo přes 1,1 miliardy a nikdy nevydělala ani korunu. A dokonce, když ta dotace tehdá byla udělena, tak to Středočeský kraj dával za vzor jako skvělé, skvělé realizace. Tuto blamáž samozřejmě neměl nikdo chuť vůči mé osobě zastavit a bohužel se na tom svezla i paní Nagyová.
Celou věc již dvakrát velmi důkladně od A do Z prozkoumal prvoinstanční soud, který si všechny důkazy vyhodnotil a dvakrát vyřkl, že jsem nevinen, ano, dvakrát jsem byl věcně zproštěn u soudu, ne kvůli formální chybě, ne kvůli procesní kličce, ale proto, že se neprokázalo, že by se stal trestný čin, protože ta konstrukce obžaloby jednoduše neobstála před důkazy, protože celý tento případ stojí samozřejmě na vodě a je účelově vymyšlen. V červnu 2025 však přišel zásah odvolacího soudu, který osvobozující rozsudek zrušil a věc vrátil zpět, tentokrát ovšem s jasným očekáváním v uvozovkách správného výsledku, ano, správného výsledku. Došlo ke skandálnímu, absurdnímu a účelovému rozhodnutí odvolacího soudu pod vedením soudkyně Brázdilové, která své odůvodnění postavila na tvrzeních mnohokrát vyvrácených prvoinstančním soudem a předem daným cílem za každou cenu mě odsoudit. Ano, takovéhle soudce my tady máme, kteří už dopředu vědí, že váš odsoudí, a nejen to, který se ztotožní s obžalobou, ano, to bylo za totality, že soud je ztotožněn s obžalobou. No, takže už to bylo jasné a patrné ze žádostí o vydání paní Nagyové adresované Evropskému parlamentu, kterou sepsala soudkyně Brázdilová a s níž je patrné její přání věc soudit. Ano, paní soudkyně Brázdilová píše Evropskému parlamentu o vydání Nagyové, ale zároveň tam píše o Babišovi, který vlastně už podle ní je vinen.
Ano, tady si takhle žijeme. Nebudu tady zrovna zabíhat do přílišných detailů. Takže jen stručná rekapitulace. V rámci veřejného zasedání u Vrchního soudu v Praze bylo provedeno nestandardní rozsáhlé dokazování. Ano, dokazování mi právníci označují za rozsáhlé, protože u odvolacího soudu se s takovým dokazováním za svou praxi nesetkali, ačkoliv z hlediska laika šlo vesměs o čtení řady dokumentů, předvolání pouze dvou svědků, kteří jsou vnímáni jako svědci v neprospěch obžaloby. Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství přednesl své pozměněné odvolání až na začátku veřejného zasedání dne 26. května 2025. Toto změněné odvolání nikdy nebylo doručeno našim obhájcům. Nicméně předsedkyně Senátu již 2. dubna 2025, cirka 1,5 měsíce předtím, než státní zástupce přednesl své odvolání, avizovala rozsah odvolacího řízení na devět dnů. No, připraveno, všechno připraveno.
Na dotaz advokátů pak 15. dubna 2025 výslovně uvedla, že bude předvolávat jednoho svědka, jednoho znalce a provádět listinné důkazy. To znamená, že předsedkyně Senátu již nejméně měsíc dopředu věděla o pozměněném rozsahu, respektive zcela novém obsahu odvolání státního zástupce Vrchního státního zastupitelství a kooperovala s ním přípravu veřejného zasedání tak, aby návrhy státního zástupce umožnily odvolacímu soudu provést jim žádoucí dokazování. Slyšíte dobře, vážení spoluobčané? Soudkyně se žalobcem spolupracovala, připravovala to dopředu. Oni už věděli, že Babiše je potřeba odsoudit. Tak potom neříkejte, že to není politický proces. Soudkyně obhajobu vůbec neinformovala, jaké listinné důkazy chce provádět a v jakém rozsahu. Soudkyně zapomněla zmínit, že bude provádět přes 150 listinných důkazů z celkového rámce 37 000 stran.
Ano, za toto stát platí tohle, kolik to stojí peněz. Co jsme se dozvěděli až první den soudu, to přesto, že ustanovením § 233 odst. 2 trestního řádu je stanovení pětidenní lhůty k přípravě na takové soudní řízení, které počítá s tím, že obhajoba v této lhůtě bude obeznámena s konkrétním programem soudního řízení, to se nestalo. No, samozřejmě, když je to politický proces, tak se nic nedodržuje. Po jeho ukončení procesu ze strany paní soudkyně bylo procesním stranám umožněno přednést konečné návrhy obsahující i reakci na provedené dokazování. I při maximální stručnosti obhájců zahrnující tolik relevantní argumentaci trvala prezentace návrhu obhajoby více než 2 hodiny. Poté bylo veřejné zasedání přerušeno za účelem v uvozovkách porady Senátu na hodinu, respektive řekli, že jdou na oběd. V této jedné hodině Senát nejenže zvážil argumentaci stran procesu, nýbrž i vyhodnotil provedené důkazy, učinil rozhodnutí, které řádně odůvodnil. Tak. Takže za hodinu oni to vyhodnotili a udělali rozhodnutí a odůvodnili. Přednes tohoto napsaného a vytištěného rozhodnutí pak trval déle než 3 hodiny. Takže ona to četla 3 hodiny a vyhodnocovali to hodinu a ještě to i stihli jako napsat. Tak jen z tohoto je logicky odvoditelné a zcela průkazné, že rozhodnutí měla soudkyně Brázdilová vyhotovené před samotným rozhodnutím a s ohledem na jeho rozsah a náročnost pravděpodobně dokonce před zahájením veřejného zasedání. A soudkyně Brázdilová vydala verdikt, který si dávno dopředu připravila, kde si vybrala pouze dva výslechy ze 40 lidí, kteří v této kauze svědčili.
Prvním byl svědek Bareš, u kterého se paní soudkyně výslechem snažila zvrátit jeho výpověď. Ano, dobře slyšíte. Zavolala Bareše, který samozřejmě vypovídal popravdě v náš prospěch, a paní soudkyně se snažila zvrátit jeho výpověď, no, ale to se nepovedlo.
Toto svědectví v rozporu s jejím očekáváním však nic nepřineslo, naopak jeho výpověď ještě důrazněji vyvrátila argument obžaloby, protože pan Bareš potvrdil, že farmu by rodina realizovala nezávisle na dotaci a především, že s nápadem získat dotaci přišla paní Nagyová až po převedení projektu na moji rodinu. Proto toto svědectví následně v odůvodnění sama soudkyně bagatelizovala. Jo, takže ona si předvede svědka, snaží se ho nějakým způsobem dostat proti mně, a když svědek svědčí pravdu v náš prospěch, no, tak paní soudkyně to vlastně bagatelizuje.
Paní soudkyně si jako dalšího v neprospěch obhajoby předvolala znalce Vítězslava Hálka. No, tak toho pána určitě nemůžu označit za znalce, je to podvodník, který poškodil život několika lidem. Ano, tento takzvaný znalec před tímto soudem křivě svědčil, což naši advokáti prokázali a podali jsme na něj trestní oznámení. Jde o znalce, který byl podezírán, že pomocí znaleckých posudků snížil hodnotu majetku investičního fondu Trend jako jeho konkurzní správce. V roce 2008 byl obžalován z trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. Trestné činnosti se měl dopustit při vedení konkurzu textilní firmy Vitka Brněnec. Ano, takže takovéhle znalce tady máme.
Takže pan Svoboda, pozdravujte pana Svobodu z ODS, přesně tenhle znalec ho dostal před soud v rámci kauzy Opencard.
Ano, v minulosti navrhoval dokonce sám ministr spravedlnosti Čermák odebrání licence pro Českou znaleckou zastoupenou panem inženýrem, Hálkem, a to z důvodu nekvalitních znaleckých posudků. Znalecké posudky pana Hálka jsou označovány za pochybné, což konstatuje i samotná justice.
Případ Miroslava Vaňka, ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, soud první instance převzal závěry znaleckého posudku pana Hálka, načež odvolací soud tento posudek nepřijal a uvedl, že znalec odvedl špatnou práci a pan Vaněk byl nakonec osvobozen.
Případ Opencard, o tom stále mluvím. I zde došlo k odsouzení na první instanci v důsledku znaleckého posudku pana Hálka, který byl následně v odvolacím řízení zcela strhán, posudek byl zavádějící a neodborný. Ministerstvo spravedlnosti zahájilo s Českou znaleckou kvůli kauze Opencard, to je kauza ODS, pana Svobody, který byl nespravedlivě stíhán, znovu opakuji, na základě tohoto podvodníka, znalce Hálka, ano, a ministerstvo zahájilo správní řízení.
Takže celkem Česká znalecká toho podvodníka Hálka podle ministerstva chybovala ve 25 případech. Slyšíte, ve 25 případech tenhle člověk dělal posudky na objednávku. U jednoho z nich uvedlo, že jde o závěr nevěrohodný v uvozovkách. Šéf odboru Převrátil poukázal i na to, že se ústav (?) v odpovědi na řadu otázek pohyboval mimo svůj obor. Cituju, vyjadřoval se k odborné problematice z oboru informatiky, ačkoliv k tomu neměl znalecké oprávnění a neuvedl ani schváleného odborného konzultanta pro tuto problematiku, uzavírá ministerstvo.
No, co z toho všeho ale plyne? Že soudkyně Brázdilová si vytvořila příběh a na něj násilně naroubovala jednotlivé důkazy a důkazy vyvracející jeji smyšlený příběh nebrala v potaz. Že se soudkyně Brázdilová stala pomocníkem obžaloby a zpronevěřila se soudcovskému principu nezaujatosti a nestrannosti.
Proto nám tady nerozdávejte nějaké pamflety o tom, kdo je nad zákonem a kdo není. A zkuste se nad tím zamyslet, co tady říkám. Že vrchní soud vůbec neřešil žádné dokazování, nýbrž byl předem rozhodnut o mé vině a pak jen připravil divadelní představení pro veřejnost. To nemá se spravedlností co společného. Má to ale společného mnoho s politickými procesy z dob minulých. Všichni si můžete myslet, že nemám pravdu, protože se mě to osobně dotýká a že tady říkám nějaké své subjektivní dojmy, ale není to tak.
A teď vám chci něco přečíst, a seznámil mě s tím můj advokát pan docent Bruna. Česká advokátní komora posílá do Evropské komise dopis, kde je mimo jiné napsáno: Česká advokátní komora proto dospěla k závěru, že právní věty dva a tři, nález, a bavíme se o případu Čapí hnízdo, je třeba kriticky zcela odmítnout pro hrubé porušení práva na spravedlivý proces, a to nejen z pohledu obhajoby, tedy obžalovaného, ale rovněž z pohledu základních práv a zásad českého trestního procesu. Postup odvolacího soudu podle právních vět dva a tři nálezu by bylo možné označit za porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 40 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 82 odst. 1 ústavy ve spojení se zásadou volného hodnocení důkazů, podle § 2 odst. 6 trestního řádu a konečně i čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy, o ochraně lidských práv. Proto Česká advokátní komora předkládá tuto otázku Evropské komisi a identifikuje ji jako zásadní pro přípravu zprávy o právním státu 2026.
Takže je to tak, že i sama Česká advokátní komora, nezávislá profesní komora, považuje postup odvolacího soudu vedeného paní Brázdilovou za zcela chybný a hlavně protiústavní. (S důrazem na slabiky:) Protiústavní.
Takže dámy a pánové, tady se dnes nehraje o to, že bych se soudu vyhnul, až jednou přestanou být poslancem, řízení bude automaticky pokračovat. Takže bylo by fajn, kdyby opozice přestala veřejnosti lhát, že se tu jedná o nějaký útěk před spravedlností, před orgány činnými v trestním řízení.
Stojím (?) již skoro 10 let a mám za sebou tři věcná rozhodnutí, že se trestný čin nestal.
Ještě bych znovu připomněl, že prezident Zeman mi v tomhle případě navrhl, že mi dá abolici, že to zastaví, a já tehdy, když jsem si ještě myslel, že veškerá justice u nás je spravedlivá a nestranná, jsem řekl ne, to je jasné, já jsem nic neudělal. Takže ano, třikrát jsem byl vydán. Ano, třikrát jsem byl vydán! Takže ten soud pojede dál, protože kdybych byl samozřejmě vydán, no, tak to máme stále. Ne? Česká televize a další by stále dělali ty záběry, jak Babiš stojí před soudem. No, to je pro vás fantazie. Ne, o to vlastně jde. Takže ten soud pojede dál a já samozřejmě paní Nagyové budu pomáhat, zaplatím veškeré náklady a v rámci časových možností budu chodit na ten soud. Budu chodit na ten soud, protože ji podpořím. Vy jste jí zničili život, mě nemůžete zničit, nemůžete, máte smůlu, i když stojí proti mně obrovská síla toho polistopadového kartelu, takže pojede to dál. A paní Nagyová určitě vyhraje. Určitě vyhraje! Zničili jste jí život a já jsem velice rád, že se stala europoslankyní a odvádí tam skvělou práci. Skvělou práci.
Takže já se vás nebojím, vy se bojíte mě, já jsem vás už jednou porazil a znovu vás porazím, protože pravda je na naší straně. Na naší straně, věřte mi! (Potlesk z řad poslanců ANO.)
Takže já se jenom musím smát, když tady mluví pan Rakušan o imunitě, a dobře poslouchejte, vážení spoluobčané. On mluví o tom, že imunitu mají mít ti politici v rámci své politické práce. Takže bílý kůň organizovaného zločinu, bývalého kmotra Michalika, Rakušan tady říká, my chceme tu imunitu, my jsme si nakradli v rámci Dozimetru, dejte nám tu imunitu. Já jsem stíhán za to, oni mě stíhají za to, že jsem údajně měl něco udělat mimo politiku. To je absurdní. Ne? Úplně absurdní. Takže to, co říká pan Rakušan, že se to má vztahovat jenom na politické činy, jo, takže když někdo krade, někdo podvádí, tak mu dáme imunitu, jo. A když já vás tady budu dneska žádat o to, abyste mě nevydali a řeknu vám taky proč, no, tak to vlastně je jako špatně. A tady rozdávají nějaké nesmysly.
Takže o čem se tady dnes bude rozhodovat, je to, že zda má být trestní řízení využíváno jako nástroj k politickému boji. Ano, to je politický boj. I proti Okamurovi je to. Všude to dělali - proti Le Penové, proti Trumpovi, proti Netanjahuovi, proti Salvinimu to dělali. Ano, to je normálně politický boj. A na to, ano, se to využívá. Takže já tvrdím právě, že o to tady jde. Je to boj politický.
Tady není žádná spravedlnost nebo politická strategie. Je to pokus oslabit vládu jinou cestou, když se to nepodařilo u volebních uren. Jde o snahu vládu ochočit, svázat, paralyzovat. Ano. Kdybych chodil před soud, tak stále budou vysílat tohle. Jo. Dobře.
Vážení spoluobčané, víte, co oni vysílají s bitcoinem? To je zajímavé, že Česká televize neměla žlutý pásek, když vyšel ten článek, že Blažek měl být stíhán, ale státní zástupci to nedovolili, nebo vyměnili... Toto nebylo. No, kdyby to bylo za nás, ježíšmarjá, tak je všechno žluté. Že, Česká televize? No, takže chtějí jenom oslabit vládu. Ano. A vám se to nepovede.
Takže jde o to vládu ochočit, svázat, paralyzovat, o snahu vytvořit dojem krize, aby se oslabil náš mandát, o strach některých skupin z toho, že tato vláda skutečně začne vládnout, že rozbijeme ten váš Deep State, prosazovat změny, plnit program - to i děláme - který občané ve volbách podpořili. A k tomu jim opětovně má posloužit tato pseudokauza.
Já se samozřejmě žádné spravedlnosti nebojím. A nikdy jsem se jí nebál. Ano. Trestní stíhání bylo zastaveno. Dvakrát jsem byl osvobozen. A samozřejmě všechno to stojí na vodě. Farma stojí, funguje, zaměstnává lidi, slouží veřejnosti. Není žádná škoda. Není žádná korupce. To jsou fakta.
A jak jistě víte, minulý měsíc k mému případnému vydání zaujal zamítavé stanovisko taky sněmovní mandátový a imunitní výbor. Po prostudování spisu a následné debatě nedoporučil moje vydání k trestnímu stíhání. Paní předsedkyně Helena Válková po jednání výboru uvedla, že došlo k mnoha procesním pochybením, že nemá důvěru v to, že se s případem soudy vypořádají tak, jak by to bylo v souladu s trestním právem, a že si myslí, že kdybych nebyl v politice, nikdy by k žádnému soudu nedošlo. Tak to si samozřejmě musí myslet každý, pokud slyší, že se někdo probudil po devíti letech, když všechno bylo v pořádku.
Upřímně, to rozhodnutí výboru nebylo překvapivé pro nikoho, kdo se s případem alespoň trochu seznámil. Mám za to, že každý, kdo by si přečetl spis, by musel souhlasit s rozhodnutím soudce Šotta, který si dal na svých verdiktech velmi záležet, a to v atmosféře, kdy mě média měsíce předtím odsoudila. Tak pamatujete, co dělala média na Čapí hnízdo, ne? Víme, jaké máme tady novináře.
Tady jsou novináři Seznam Zprávy, kteří dostávají informace ze spisu, z trestního spisu dřív než moji advokáti. Jak je to možné? Jak je to možné? A to je zajímavé, že tihle stejní novináři ze Seznam Zprávy nezveřejnili trestní oznámení České národní banky na kampeličku. To nezveřejnili. To se nehodí. To je ten politický kartel. Ano.
Takže dnes vlastně žádám o jediné, abyste rozhodli bez tlaku, bez mediální hysterie, bez politických kalkulací a podle svého svědomí. Zvažte, zda chcete otevřít dveře tomu, aby se trestní řízení stalo nástrojem zastrašování a politického boje. Už dávno nejde jen o Babiše. Jde o princip. Jde o respekt k výsledku voleb. Jde o to, zda budeme politické spory řešit politicky nebo prostřednictvím soudních síní. Tak proto vás žádám o to, abyste mě nevydali.
A teďka jenom pár poznámek, to už mimo ten projev, vám chci jenom říct následovní věci, protože samozřejmě to naše média neudělají. Tak víte, kolik lidí bylo nevydaných Sněmovnou od roku 2013? Sedmnáct, vážená média. Sedmnáct. Ale takový monitoring neuděláte. Ne. Od Čestmíra Hofhanzla 17 lidí. Mimochodem, byl nevydán Bohuslav Svoboda, bývalý primátor v rámci kauzy Opencard, kde je ten zfalšovaný (nesrozumitelné), ten byl nevydán. Náš Pavel Růžička byl nevydán. Zdeněk Ondráček a tak dál. Takže 17 lidí nebylo vydáno, abyste věděli. Ale o tom se samozřejmě neví. Ono to vypadá, jako kdyby poprvé tady vlastně nikoho neměli vydat, jo?
Tady je titulek. (Ukazuje papír.) Tady. Když tady bude dneska mluvit pan Rakušan, tak mu připomeňte tady ty titulky. Policejní prezident Švejdar končí. Rozhodl se údajně po schůzce s Rakušanem. On mu domluvil, aby nedejbože vlastně neřešili ten Dozimetr. Ne? Ta nahrávka, kde oni údajně mluví o tom, co udělá - to ještě byl Michalik naživu - tak tu někdo stopil samozřejmě.
Tady mám celý seznam korupčních kauz státních zástupců. (Ukazuje další papír.) To bych vám mohl tady číst půl hodiny. Tady mám skvělý materiál: zásahy politiků do soudních a trestních řízení. (Ukazuje další papír.) Představte si, že bych já jako bývalý premiér, ještě jsem byl naivní, bych odvolal nejvyššího státního zástupce Zemana. Tady to máte celé: jak Chovanec tady zlikvidoval Šlachtu. Ano, tady máme, jak Kalousek telefonoval policistům. Známe případy Máchová, která potom změnila toho policistu. Marek Dalík, Čunek a tak dále. Takhle to funguje. Za nás to tak nefungovalo.
Potom mám tady materiál: korupce soudnictví. To vám taky tady můžu dlouho číst. Ale to samozřejmě vám média neřeknou. Mám tady milion jiných věcí k tomu.
Chci jenom říct, že je velice zajímavé, že právě teď, a to už jsem jednou tady říkal, jsme se dozvěděli o tom, jak státní zastupitelství zařídilo, že pan Blažek nebude stíhán v kauze Bitcoin, i když měl. No, takže takhle to funguje. Ano. To jsou ti lidi, co jsou tady od revoluce společně. Tady to řeší.
Takže proto jsem chtěl vám říct, proč je pro naši koalici důležité a je spravedlivé, abyste mě nevydali. A znovu opakuji, že budu bojovat. Budu pomáhat paní Nagyové. A budu bojovat za pravdu a za spravedlnost. A v tomhle případě je to čisté. Nejdřív politické trestní stíhání. Ano, Dozimetr, Pospíšil, Zeman. A teď je to politický proces. Já myslím, že kdo chce pochopit, pochopí. A nepochybuju, že dneska opozice tady bude vykládat si svoje věci. Ale já už tady nebudu samozřejmě. Ale potom se jich zeptejte, hlavně pana Pospíšila, jak to bylo s tím Dozimetrem a s tím Zemanem, a pana Rakušana taky. A zeptejme se, proč vlastně ty strany nikdo nestíhá, když braly podivné peníze do stran? A samozřejmě ten soud probíhá. Takže to je ten dvojí metr, jak říká Patrik Nacher. A určitě, vážení spoluobčané, sledujte to dnes a udělejte si sami obrázek.
Znovu opakuji, že chci požádat o nevydání. Jasně jsem tady přednesl ty argumenty. A děkuju vám za podporu. (Velký potlesk koaličních poslanců a z vládní lavice.)
Ing. Andrej Babiš
