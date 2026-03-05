Černochová (ODS): Neškrtejte peníze armádě

Neškrtejte peníze armádě, milá vládo! Naopak, je potřeba nakupovat další techniku.
Pamatujete věty v předvolebních debatách i na plénu sněmovny: Ministryně Černochová nakupuje letadla, které armáda nepotřebuje?
Co bychom za ně dali teď!
Transportní letoun Embraer C-390 Millennium výrazně posílí schopnosti Armády ČR v přepravě lidí, materiálu i při speciálních operacích. Uveze až 26 tun nákladu nebo 80 osob, dolet má přes 6000 km (až 8000 km s přídavnými nádržemi) a může operovat i z nezpevněných přistávacích ploch.
Díky modulární výbavě zvládne také hašení ze vzduchu, zdravotnické evakuace, tankování za letu, výsadky, pátrací a záchranné operace i přepravu těžké techniky.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.