Černochová (ODS): Neškrtejte peníze armádě

05.03.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vojenským výdajům.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministryně obrany Jana Černochová

Neškrtejte peníze armádě, milá vládo! Naopak, je potřeba nakupovat další techniku.

Pamatujete věty v předvolebních debatách i na plénu sněmovny: Ministryně Černochová nakupuje letadla, které armáda nepotřebuje?

Co bychom za ně dali teď!

Transportní letoun Embraer C-390 Millennium výrazně posílí schopnosti Armády ČR v přepravě lidí, materiálu i při speciálních operacích. Uveze až 26 tun nákladu nebo 80 osob, dolet má přes 6000 km (až 8000 km s přídavnými nádržemi) a může operovat i z nezpevněných přistávacích ploch.

Díky modulární výbavě zvládne také hašení ze vzduchu, zdravotnické evakuace, tankování za letu, výsadky, pátrací a záchranné operace i přepravu těžké techniky.

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • poslankyně
